Majka szerint közeleg az esemény, ami a mostani civilizációnkat eltörölné a föld színéről

Majoros Péter, azaz Majka időről időre megosztja – sokszor kendőzetlenül őszintén és szabadszájúan – véleményét gazdasági, közéleti és politikai témákban. Ennek megfelelően korántsem meglepő, hogy a már hónapok óta húzódó háború, az orosz–ukrán konfliktus – ehhez kapcsolódóan pedig vélhetően a hadkötelezettségről is rendelkező új, különleges jogrend – kapcsán sem maradt adós észrevételeivel közösségi oldalán.

A rapper szombat délután megosztott hosszú bejegyzésében azt nehezményezi, hogy a tehetetlen átlagembereknek kell megvívniuk a gazdag üzletemberek és az általa csak bűnözőnek nevezett politikusok által indított háborúkat, ami szerinte finoman szólva sincsen így rendben.

Azon gondolkoztam, mi kell ahhoz, hogy az emberek, a normális életüket feladva, házukat, egzisztenciájukat, családjukat hátrahagyva elinduljanak egy háborúba, ahol, miután egymást halomra ölték, testileg-lelkileg megrogyva visszatérjenek szétrombolt otthonukba... Milliárdos üzletemberek, politikusnak kikiáltott, törtető, mély zsebű bűnözők által irányított hazugságokért harcolni, amikre majd a történelem úgy emlékszik, ahogy az éppen regnáló rendszernek fekszik. Egy király, egy egyházi vezető vagy egy miniszterelnök mondja meg, ki az ellenség? Az én ellenségem az az ember, aki a gyengét bántja, aki az erejét kihasználva érvényesíti érdekeit mások kárára. Ki az, aki a katonai vezetőkön kívül elhiszi, hogy a háború megoldás bármire is? Fegyvert kéne fogjak, és elindulni megölni valakit, akiről azt se tudom, mit gondol a világról? Aki valakinek a fia, az apja, a testvére?

– vetette fel a kérdéseket Majka a posztban.

A véleményét sosem leplező előadó ezt követően arra is utalt, hogy szerinte a most zajló, egyre inkább elmérgesedő háború miatt arra következtethetünk, hogy hamarosan olyan események következhetnek be az életünkben, amelyek a mostani földi életet és a teljes emberi civilizációt is elpusztíthatják.

Nekem ne mondja senki, hogy egy egész nép az ellenségem. Nekem ne mondja senki, hogy valaki el akar tőlem venni valamit, amiből eddig másnak volt anyagi haszna, és sosem volt az enyém. Nincs az az isten, hogy egy olyan ideológiáért szállják harcba, amivel nem értek egyet. Minden reggel, mikor felkelek, és elolvasom a híreket, rájövök, hogy egyre közelebb vagyunk egy olyan eseményhez, ami a mostani civilizációnkat eltörölné a föld színéről. Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy ez normális!!

– zárta a bejegyzését az előadó.

