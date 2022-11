Még csak tízéves a Tinder, máris belefáradtunk az online párkeresésbe

Bár az idén tizedik születésnapját ünneplő online társkereső applikáció, a Tinder napjainkban is hatalmas népszerűségnek örvend, egyre többen unják meg az alkalmazásban és a hasonló platformokon való ismerkedést, és térnek vissza a személyes randevúkhoz. De vajon ez a tendencia véget vethet-e az eszeveszett balra és jobbra húzásoknak?

Talán minden vállalkozás számára hatalmas mérföldkőnek számít, amikor fennállásának már a tizedik születésnapját ünnepelheti, így az idén 10 éves népszerű társkereső applikáció, a Tinder számára is hatalmas siker az elmúlt évtized.

Ez idő alatt az online társkeresési kultúra egyik legnépszerűbb platformjává vált a tetszés szerint jobbra vagy balra húzós módszert forradalmasító applikáció. A teljesen formabontó társkeresési applikációra szükség is volt a technológia fejlődésével párhuzamosan, ugyanis elég csak visszaemlékezni arra az időszakra, amikor még nevetség tárgya volt az, aki rövid, egy-két mondatos hirdetésben kereste az igazit az újságok hasábjain...

Mára azonban ennek már nyoma sincsen, a temérdek online társkeresési lehetőség a széles társadalom körében is nagyrészt sikeresen lerombolta az előítéleteket, az egész életünket behálózó applikációkultúra pedig elengedhetetlenné tette, hogy ne csak a szeretteinkkel való kapcsolattartásra, munkára vagy ételrendelésre használjuk a telefonunkat, hanem arra is, hogy ismerkedjünk.

Az egy évtizede hódító Tinder és a rá szinte megtévesztésig hasonló társai a kezdeti lendület ellenére, úgy tűnik, egyre inkább aggódhatnak, ugyanis újra hódító útjukra indulhatnak a különböző pártalálási eseményeket és rapidrandikat szervező szolgáltatások.

De tényleg belefáradtak az emberek az online társkeresésbe, és a Tinder is balra lett húzva?

Több Tinder-alternatíva is hasít

Mindegyik online társkereső applikáció más és más opcióval támad, elég csak a Tinder jobbra és balra húzására gondolni, a Bumble azon lehetőségére, hogy a nők tehetik meg az első lépést, vagy a Hinge elnevezésű platformra, amely állítása szerint sokkal komolyabb kapcsolatokat épít ki azzal, hogy felhasználóinak több, magukra vonatkozó kérdésre is választ kell adniuk a tökéletes pár megtalálása érdekében. Mára már a különböző szexuális beállítottságú emberek számára is temérdek lehetőség van ezekben az applikációban, a Grindr pedig kifejezetten az LMBTQ-közösségek tagjai számára jött létre. Hiába azonban a sokszínű választék, úgy tűnik, a legtöbb társkeresőnek kezd elege lenni a személytelen online randiapplikációkból...

Emiatt pontosan ezen alkalmazások hízelgő opcióit ültethetik át a személyes randevúzás lehetőségét nyújtó szolgáltatásokba is, mint például a Thursday, azaz Csütörtök, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy lássák, az adott napon – csak nem csütörtökön? – ki tervez részt venni a párkereső eseményen, amelyen végül találkozhatnak.

Ehhez hasonló alkalmazást hozott létre az Inner Circle is, amelyben a személyes találkozások már valóban felejthetetlen randikká alakulhatnak, ugyanis az elképesztő bulik mellett az alkalmazás különleges utazásokat is ígér a felhasználóknak, mindezt az ő pénzügyi helyzetükhöz igazítva.

Akárcsak a londoni székhelyű, az Egyesült Királyságban már igencsak népszerű, Connect Two elnevezésű randiszolgáltatás, amely szintén a személyes ismerkedés kultúrájának újjáépítését tűzte ki célul.

Úgy írnám le a Connect Two-t, mint a Tinder fordított változata

– mondta az applikáció 25 éves megálmodója, Ben Mellor, akinek részben igaza lehet, ugyanis a Connect Two szolgáltatása valóban a Tinder ismerkedési folyamatának teljesen fordítottja. Itt hagyományos rapidrandik keretein belül találkozhatnak egymással a párkeresők, akik az este végén rangsorolják randipartnereiket, és dönthetnek, hogy végül kivel folytatják az ismerkedést.

A félholt romantikát élesztenék fel

Bár mindez tényleg úgy hangzik, mintha több évtizedet ugrottunk volna az időben, a közösségi média és az online társkereső applikációk esetében a legtöbben a személyes benyomást hiányolják leginkább. Ezért lehet az, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt években már a legtöbben kipróbálták ezeket az applikációkat, a pártalálásban sikertelen felhasználók sokkal jobban szeretnének egy igazi love storyt megélni, a hagyományos ismerkedési módszerekkel.

Észrevettünk egyfajta elmozdulást, hogy a digitális világból kiszakadva egyre többen a hagyományos módszerekhez térnének vissza a párkeresésben is

– mondta az Euronewsnak a Story Terrace nevű életrajzíró szolgáltatás vezérigazgatója, Rutger Bruining.

A cég emiatt egy felmérést rendelt, amelyben arra voltak kíváncsiak, valóban elegük van-e az embereknek az online társkeresésből. A kutatásból kiderült, hogy a válaszadók 47 százaléka úgy gondolja, a szüleik generációjában több romantikus szerelmi történet van, mint a sajátjukban, több mint a felük pedig hisz abban, hogy hagyományos úton talál rá majd az igazira.

Kutatásunk kimutatta, hogy az emberek az applikációknál romantikusabb utakat keresnek arra, hogy megtalálják a szerelmet. Szerintem jobban szeretik azt a narratívát, amelyben egy eseményen, valakin keresztül vagy véletlenszerűen találkoznak, mintsem azt, hogy egy applikációban lássák, ki szabad a közelükben

– vélekedett Bruining.

Hozzá hasonlóan a Connect Two alapítója szerint is egyre többen említik meg azt az eseményeiken, hogy megunták a társkereső applikációkat, és hagyományos úton szeretnének ismerkedni.

Amikor megkérdezzük, hogy miért jöttek el, sokan mondják, hogy azért, mert belefáradtak a randiappokon való ismerkedésbe, ahol nem valódi emberként kezelik őket, hanem csak egy kis mókaként tekintenek rájuk. Úgy gondolom, ha személyesen történik az ismerkedés, akkor tényleg olyan emberekkel beszélsz csak, akikkel igazán szeretnél valamit kialakítani

– ecsetelte Ben Mellor.

Megmarad a társkereső appok népszerűsége?

A társkereső alkalmazásoknak világszerte 323 millió felhasználójuk van, és ezeknek az értékes figyelemfelkeltő alkalmazásoknak a piaci részesedése több mint 5 milliárd euró, így egyhamar biztosan nem mennek sehova. A Tinder olyannyira elterjedt, hogy a „jobbra húzás” az angol lexikon részévé vált, míg például a Badoo alkalmazást, amely általánosságban népszerűbb Európában, mint a Tinder, továbbra is rendkívül széles körben használják.

A személyes randevúzás ugyan egyre inkább újra népszerűvé válik, az egészen biztosan kijelenthető, a társkereső applikációk nem fognak eltűnni. Ezt azonban érdemes elfogadni, ugyanis jobb, ha a személyes és a digitális módszereket egy olyan randevúzási ökoszisztéma részének tekintjük, amelyben a kettő békésen egymás mellett élhet, sőt sok esetben ki is egészíti egymást. Az applikációk felhasználói mellett így a hagyományos módszereket kedvelők is örülhetnek, hiszen egyre több fiatal választja a jobbra és balra húzás helyett a személyes ismerkedést.

(Borítókép: Sean Gallup / Getty Images Hungary)