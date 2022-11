Célkeresztbe kerültek Sebestyén Balázsék Kolumbiában, Curtis sírva fakadt

Lassan finisbe érkezik az RTL celebpróbáló versenye, amit ezúttal a kolumbiai dzsungelben forgatnak. Péntek estére már csak négy szereplő maradt a játékban, Lengyel Ferencnek ugyanis távoznia kellett, miután a legkevesebb szavazatot a nézőktől ő kapta. A műsorban most először fordult elő, hogy Sebestyén Balázson és Vadon Jánoson bosszút állhattak kicsit a megpróbáltatásokért a celebek, akik közül egy ponton a szerkesztők néhányat rendesen meg is ríkattak.

Vasárnap este végéhez ér az RTL-en futó Celeb vagyok, ments ki innen! című kalandreality. A kolumbiai dzsungelbe „száműzött” hírességek közül már csak Széki Attila Curtis, Frohner Ferenc, Varga Ádám és Schumacher Vanda van versenyben, péntek este ugyanis a nézők szavazatai alapján Lengyel Ferencnek távoznia kellett. Na de előtte még – ahogy az minden adásban lenni szokott –, most is volt bátorságpróba, és a már-már unalmassá váló bogaras-férges feladat után egy olyan játék is következett, amire a korábbi részekben nem volt példa.

Elérkezett a bosszú pillanata

A fordulatnak számító feladat során ezúttal Sebestyén Balázs és Vadon János volt, akinek tűrnie kellett a megpróbáltatásokat, jelen esetben azt, hogy a játékosok tortát dobáljanak az arcukba. A két műsorvezetőt kikötözték egy-egy oszlophoz, a celebek pedig saját magukról tettek fel kérdéseket nekik, amelyekre akár jó, akár rossz választ adtak, megkapták a büntetésüket. Bár a játékosoknak nem mindig sikerült pontosan célozniuk, azért

így is jó pár torta becsapódott a poéngyárosok ábrázatába.

Mutatjuk:

A kiszolgáltatott helyzet ellenére a műsorvezetők továbbra sem hagytak fel a csipkelődéssel, hiszen ez valahol a formátum sajátossága, hogy folyamatosan beszólnak nemcsak a szereplőknek, de egymásnak is, és aki tudja követni az olykor csak félszavakból álló odaszúrásokat, az igen jól szórakozhat az adások alatt. A pénteki rész viszont a humor, illetve a bátorságpróba undort kiváltó feladatai mellett érzékeny pillanatokat is tartogatott, ami nem először fordul elő ebben az évadban.

Curtis és Lengyel Ferenc sírva fakadt

Korábban is pityeregtek már a táborlakók, amikor például csomagot kaptak otthonról, vagy hazatelefonálhattak – a szerkesztők ezúttal videóüzenetekkel igyekeztek a szereplőket megríkatni. A szeretteiktől és a barátaiktól kapott felvételek olyannyira meghatották őket, hogy egyesével ugyan, de mindnyájan könnyeztek, illetve

Lengyel Ferenc – akiről közben az is kiderült, hogy hamarosan megszületik az unokája – és Széki Attila Curtis konkrétan sírva fakadt.

Felmerülhet a kérdés, vajon miért van az, hogy ilyen erős honvágyat ébreszt a játékosokban egy-egy otthonról érkező üzenet, ha a műsor maga csak maximum 3 hét távollétet igényel tőlük. Ez valóban nem túl hosszú idő, de ne felejtsük el, hogy a celebeket nemhogy teljesen kiszakítják a jól megszokott hazai, illetve civilizált környezetükből, még telefon sincs náluk, hogy bárkivel kapcsolatba lépjenek. Miután a mobiljuk, illetve a folyamatos online jelenlét nélkül manapság szinte létezni sem tudnak az emberek, ez már önmagában is elég megterhelő lehet, amit csak fokoz, hogy „éheztetik” őket, netán olyan feladatokat kell végrehajtaniuk, amelyek undort váltanak ki belőlük.

Ehhez képest a mostani évadban egészen jól viselik a szereplők a kihívásokat. Még a legborzasztóbb feladatokat is képesek humorral kezelni, és olyan oldalukat is megmutatják, amely korábban ismeretlen lehetett a nézőknek. Sőt, a játékok során a műsorvezetőkről is kiderült néhány olyan „hiánypótló” adat, amit nem feltétlenül tudhatott mindenki: például, hogy

Sebestyén Balázs harmadik neve Ottó és a citromsárga a kedvenc színe, Vadon János pedig 40 és feles cipőt hord.

Vasárnap már az sem lesz titok többé, hogy a mostani szériában kit szerettek meg a legjobban a nézők, aznap este ugyanis eldől, hogy Schumacher Vanda a Dzsungel királynőjeként, vagy a még játékban lévő Széki Attila, Varga Ádám és Frohner Ferenc közül valaki a Dzsungel királyaként kerül ki győztesen a versenyből.

A Celeb vagyok, ments ki innen! korábbi győztesei egyébként Falusi Mariann, Keleti Andrea, Erdei Zsolt, Molnár Andrea és Kabát Péter voltak.

(Borítókép: Vadon János. Sebestyén Balázs. Fotó: RTL)