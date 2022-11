Szabados Ági nyolc év után felhagy a híradózással

Szabados Ági nyolc év után úgy döntött, hogy felhagy a híradózással, és ezentúl az RTL Reggeli műsorvezetőjeként fog dolgozni. 2014-ben először D. Tóth András oldalán, majd 2016-tól Rábai Balázzsal vezette a késő esti és a hétvégi Híradókat egészen mostanáig.

Mint azt a csatornának adott interjújában elmondta, már a húszas évei óta híradót vezetett, és ez volt az élete. Most viszont új helyzetekre és arra vágyik, hogy „ne kelljen visszatartania a könnyeit vagy a nevetést, ha egy-egy beszélgetés során úgy adódik”.

Az interjúban arról is beszélt, hogy szerinte senki nem engedheti meg magának, hogy ne kövesse a híreket, és ő ezután is figyelni fogja, csupán a nagyságrend fog változni. Azt is elmesélte, hogy híradósként megtanulta fegyelmezni magát:

Rendesen belém ivódott, hogy híradósként mit lehet, és mit nem. Nem nevethetem el magam, nem sírhatom el magam, és még sorolhatnám, mit nem lehet.

Most azonban épp ebből az önkontrollból kell visszavennie, hogy „ne egy fegyelmezett híradós üljön be a Reggelibe”.

Szabados Áginak egyébként van egy könyvesboltja is, és sok irodalmi témájú, könyves interjút szokott készíteni, emellett a szegedi egyetemre is rendszeresen visszajár híradózást tanítani.

Távozását a vasárnap esti Híradóban jelentette be, Rábai Balázs virággal búcsúzott híradóspartnerétől.