Elvitték a maximumot Csobot Adélék elől a táncos műsorban

Szombat este ismét parkettre léptek a Dancing with the Stars párosai, ezúttal ráadásul két produkcióval is készültek a műsorra. A pontozás is szintet lépett: a zsűritagok közül ketten is maximumot adtak Somhegyi Krisztián és Tóth Katica teljesítményére, ami azért is lehetett nagy meglepetés, mert feltehetőleg a legtöbben arra fogadtak volna, hogy Csobot Adélnak és Hegyes Bertalannak sikerül majd a jeget megtörnie. Az adás végén ismét a nézők mondták ki a végső szót: a szavazatok alapján Iván Bence és Stana Alexandra távozott a versenyből.

Ötödik élő show-jához érkezett szombat este a Dancing with the Stars. A Riszaviadal néven futó epizódban a hazai hírességekből és profikból álló párosok az egyéni produkciók mellett párbajoztak is egymással, azaz erre a hétre nem egy, hanem két koreográfiával kellett készülniük. Ahogy azt már a múlt héten is megállapítottuk, a versenyzők a műsor kezdete óta nagyon sokat fejlődtek, Bereczki Zoltán az adás végén meg is jegyezte, láthatóan mindenki embertelen melót tesz a vállalásba, viszont most már a fáradtság és a koncentráció hiánya is megfigyelhető elsősorban a táncban amatőrnek számító hírességeken, épp ezért fel is hívta a figyelmüket rá, hogy amikor vége a munkának, sose mulasszanak el időt szakítani a pihenésre.

Az adás szokásos módon némi csacsogással indult a műsorvezetők és a zsűritagok között, elsősorban arról, mennyire várják már, hogy a versenyzők közül végre valaki kiérdemelje a 10 pontot. Emellett egy-két hiánypótló információt is megtudhattunk az ítészekről: kiderült például, hogy ha bulizásról van szó, Ördög Nóra sosem fogja vissza magát, míg Szente Vajk az a típus, akivel ez kevésbé fordulhat elő – állítása szerint alkoholt sem ivott még soha életében.

Hogy tartsunk egy kis ruhamustrát is, Juronics Tamás ezúttal a mellette helyet foglaló Szente Vajkkal öltözött össze, míg Ördög Nóra csillogó öltözete Bereczki Zoltán zakójához passzolt. Némi dicséretként eddig az összes adásban sikerült úgy felöltöztetni az egyetlen női zsűritagot, hogy szabályosan ragyogott a a többiek között, a műsorvezető páros viszont most először meglehetősen érdekes szettben érkezett. Stohl András egy csillogó mohazöld-bronzos zakóban feszített Lékai-Kiss Ramóna mellett, aki a korábbi, inkább elegánsabb stílusú ruháihoz képest elég bohókásan festett abban a rikító sárga tollazatban, amit ráaggattak. Nem beszélve a feje búbjára kötött kontyról, ami bóbitának is beillett volna, már ha valóban egy madarat szerettek volna varázsolni belőle. Mondjuk, a Riszaviadalhoz remek választás volt ez a fajta megjelenés.

Csobot Adél nem tud megfelelni Bereczkinek

A párosok először egyéni produkciókkal léptek a parkettre. A sort Pap Dorci és Baranya Dávid nyitotta egy remek paso dobléval, amiben a zsűri elsősorban azt kifogásolta, hogy az ex-exatlonos minden produkciót túlstresszel. Ennek ellenére nem kaptak rossz értékelést, Bereczki Zoltán és Ördög Nóra nyolc, míg Szente Vajk és Juronics Tamás kilenc pontot adott a produkcióra.

Csobot Adél és Hegyes Bertalan szambával készült, ami az előző hetekben látottakhoz hasonlóan lenyűgöző volt – igazi örömtáncot láthattak a nézők, mindezt olyan tempóban, amilyenre feltehetőleg csak ez a páros képes ebben az évadban. Ennek ellenére Bereczki Zoltán mintha folyton hibát keresne abban, amit Csoboték produkálnak, most is igyekezett kidomborítani minden olyan részletet, amitől szerinte nem volt jó, amit a parkettre tettek.

A színész-énekes azzal kezdte az értékelést, hogy rákérdezett, jól van-e Csobot Adél, mert szerinte az utolsó emelésnél rosszul érkezett a földre. Az énekesnő jelezte, hogy minden rendben, és annak ellenére, hogy Juronics Tamás is azt mondta, az említett résznél mélyre kell érkezni, Bereczki Zoltán szerint egyáltalán nem volt problémamentes az a mozdulat.

Az utolsó lépés nekem megmutatta, amit közben is éreztem, hogy a tested nem mindig akarta megcsinálni azt, amit a fejedben elterveztél, meg ami gondolom, hogy a próbán nagyon sokszor sikerült. Sokszor estél ki. Ha jól láttam, lett volna egy emelés, amit aztán így kimozogtál....

– magyarázta a színész-énekes, akit először Ördög Nóra, majd Szente Vajk is leintett.

Bajban vagyok, mert nagyon drukkolok nekik...

– próbált végül némiképp javítani a helyzeten, majd ahhoz képest, hogy az elején a hibákat domborította, végül kilenc pontot adott a látottakra, kifejezetten a rontások miatt. Ez persze azonnal furcsává is tette az egész értékelést, a páros ugyanis a korábbi táncaira sem kapott több pontot, holott azoknál nem emelte ki senki ilyen mértékben, hogy bárhol is hibáztak volna. Később egyébként Ördög Nóra el is ismerte: nagyon bánja, hogy amikor egy korábbi adásban Csobot Adél és Hegyes Bertalan tangózott, nem adott maximumpontot a produkciójukra.

Csoboték után Vavra Bence és Lissák Laura érkezett, akik cha-cha-chával készültek, méghozzá az O-Zone Dragostea Din Tei című dalára, ami már eleve adott egy vidám alaphangulatot a produkciójukhoz. A táncuk inkább egy nagy bulizásba fulladt, melynek során megint előjött Vavra viccesebb énje, elég volt csak az arcjátékát figyelni, miközben ropta. Kökény Attila és Mikes Anna előadását komolyabb téma alapozta meg: a tangójuk sztorivonalát a nők bántalmazásának elutasítása ihlette. A produkcióval elégedettek lehettek mindketten, ahogy egyébként a zsűri is az volt – el kell ismerni, az énekes tényleg sokat fejlődött a műsor kezdete óta. Utánuk Iván Bence és Stana Alexandra következett, akik ezúttal quicksteppet hoztak, amit egy bájos történetbe csomagolva mutattak be a zsűrinek. A betanult koreográfia kifejezetten jól állt a párosnak, picit érthetetlen is, vajon miért kaptak két ítésztől is csak hét pontot a teljesítményükre.

Somhegyi Krisztiánék vitték el a tízest először

A versenyzők közül utoljára Somhegyi Krisztián és Tóth Katica lépett a parkettre, akik jive-val készültek. Ahogy az náluk már kezd megszokottá válni, a műugró bajnok mindig villant néhány akrobatikus elemet is, ami nem feltétlenül szükséges persze a jive-ba, ám extraként sokat dobhat a látottakon. A mostani táncuk során sem volt ez másként: a sportoló volt, hogy helyből átugrotta a partnerét, egy másik pillanatban pedig dupla hátraszaltóban állt talpra, teljesen lenyűgözve a zsűrit. Olyannyira, hogy

Szente Vajk és Juronics Tamás is tíz pontra értékelte a teljesítményüket.

Az egyetlen kérdés csupán, hogy vajon az akrobatikus elemek nélkül, amelyeket nagy valószínűséggel csak Somhegyi Krisztián képes kivitelezni a mezőnyben, ugyanúgy meglett volna-e náluk a maximum? Mert ha visszaemlékszünk az első adásra, amikor Csoboték jive-ja konkrétan berobbantotta az évadot, Szente Vajk és Juronics Tamás csak nyolc pontot adott arra a produkcióra. Félreértés ne essék, nem Somhegyiék teljesítményét kérdőjelezi meg az ember, hiszen tényleg nagyon rendben volt a táncuk, hanem azt, hogy a zsűri vajon mennyire értékel következetesen a műsorban...

Közös sikerek a párbajban

A táncosoknak ezúttal egy második produkcióval is készülniük kellett egy másik párossal közösen: Kökény Attiláék Vavra Bencéékkel paso doblét jártak, Pap Dorciék Iván Bencéékkel szambáztak, Csobot Adélék pedig Somhegyi Krisztiánékkal tangóztak a parketten. Különleges élmény volt látni, ahogy együtt ropták a versenyzők, akik annak ellenére, hogy tulajdonképpen párbajoztak egymással, egyfajta örömtáncot jártak mind.

A Somhegyi-Csobot produkció mindenkit lenyűgözött, főleg amikor partnert cseréltek a versenyzők. Hogy melyik zsűritag kire adta le a szavazatát, annak igazából nem is nagyon lehetett az okát megállapítani, hiszen a négyes úgy együtt volt tökéletes, ahogy láthattuk őket.

A műsor végére kialakult sorrendbe persze a nézők is keményen beleszólhattak megint – arról, hogy kinek kellett távoznia a versenyből, most is a beérkezett szavazatok döntöttek. Ezúttal Kökény Attiláék és Iván Bencéék kerültek veszélyzónába, akik közül végül az utóbbi páros búcsúzott. A következő hétre már csak öt páros maradt, akik továbbra is küzdenek a győzelemért – árulja el, ön kit tart esélyesnek!

Ön szerint ki nyeri a Dancing with the Starst? Csobot Adél és Hegyes Bertalan

Vavra Bence és Lissák Laura

Kökény Attila és Mikes Anna

Pap Dorci és Baranya Dávid

Somhegyi Krisztián és Tóth Katica

(Borítókép: Október 29. Fotó: TV2)