Ők az X-Faktor elődöntősei

Ismét nem volt hiány izgalomban az RTL tehetségkutatójának szombat esti élő show-jában, ahol már az X-Faktor elődöntőjébe jutás volt a tét. Puskás Peti mentoráltja kiakadása és feleselése ellenére is továbbjutott, míg Herceg Erika két versenyzője számára is véget ért a megméretés.

Ahogyan azt az elmúlt hetekben már megszokhattuk, újra képes meglepni bennünket az X-Faktor. A tehetségkutató ugyan évek óta hasonló szisztéma szerint működik, és maga az élő show is meglehetősen hosszú – még egy, a szombat estét a bulizás helyett inkább a kanapén végignassoló ember számára is –, nem szűkölködött izgalmakban a most szombati élő show sem.

Ruhakölteményekből most sem volt hiány, a műsorvezető Miller Dávid élénkzöld szettje mellett a mentorok is ismét meglehetősen extravagáns szerelésbe bújtak: Gáspár Laci és ByeAlex leopárdmintás felsője kiegészülve Herceg Erika flitteres és Puskás Peti kék, diszkókorszakot idéző ruhájával leginkább egy modern festmény látszatát keltették – amelyet jogosan illethetnének a „Táncparkett vadmacskái” címmel.

„Én itt fejeztem be, én dalszerző vagyok, b.szdmeg”

Mégsem ezeké a szereléseké volt a főszerep a szombat esti műsorban, ugyanis már az első versenyző, Puskás Peti mentoráltja ajtószaggatással nyitotta meg a show-t. Kiss Kevin azonban nem berúgta azt a produkciójával, hanem szó szerint becsapta kisfilmje alatt. A rövid bejátszásban ugyanis egy mentorával folytatott beszélgetés csapott át komoly vitába, az énekes pedig próba közben, gitárját félredobva kiabált Puskással, majd csapta rá a próbaterem ajtaját indulatosan, mert nem hagyta neki, hogy ismét saját dalt énekeljen.

Én itt fejeztem be, én dalszerző vagyok, b.szdmeg

– viharzott ki a teremből Kiss Kevin.

Természetesen nem lehet show-műsor dráma nélkül, a versenyző és mentora pedig hamar ki is békült, mi több, Puskás úgy érzi, sokkal közelebb került tanítványához a héten, mint eddig. Kiss Kevin végül az első produkciójában egy Szikora Róbert-slágerrel állt színpadra, amelyet a többi mentor is meglehetősen pozitívan fogadott, és vélhetően nem csak azért, mert a videóban látottak miatt úgy vélték, jobb félni, mint megijedni a versenyzőtől.

A félidőben nem csere volt, hanem kiállítás

Ahogyan azt már a keményvonalas X-Faktor-nézők megszokhatták, szinte nem telik úgy el évad vagy adás, hogy ne változnának a szavazási és továbbjutási szabályok. Nem volt másképp a most szombati élő show-ban sem; az első körben minden énekes egy-egy dallal állt színpadra, amelyek alatt végig mindenkire lehetett szavazni, az a versenyző pedig, aki a legkevesebb szavazatot kapta, az adás félidejében búcsúzni kényszerült a műsortól.

Kiss Kevin drámai kezdését követően sem volt hiány különleges produkciókban. Solyom Bernadett egy Eminem-számmal állt a mentorok elé, míg a Synergy (a show egyetlen csapata) és Mihályfi Luca egyaránt saját dallal próbálta elérni a továbbjutást. Bodrogi Enikő ByeAlex slágerével gyűjtött szavazatokat, az első kört záró Helfy Alexa pedig Netta Toy című dalát vitte a közönség elé.

Miután a megszokott módon, hosszú percekig húzták a versenyzők, de még inkább a tévénézők idegeit, kiderült, az első kört követően a Synergynek ért véget idő előtt a show, így Herceg Erika tanítványai távoztak az X-Faktorból.

Bodrogi Enikőnek talán négylevelű lóherét kellett volna inkább simogatnia

A „hirtelen halál” ellenére is tovább dübörgött a műsor, minden előadó egy újabb dallal lépett a színpadra, a biztos továbbjutást pedig az előző élő adásokhoz hasonlóan székek biztosították. Viszont már csak két biztos továbbjutó számára volt férőhely az X-Faktor elődöntőjébe induló busz megállójában.

A székek pedig – akárcsak egy jó kávézó teraszán – meglehetősen sűrűn cseréltek gazdát ezen az estén is. Előszőr Bodrogi Enikő, majd Mihályfi Luca is leülhetett, így Helfy Alexa már csak az egyikük helyére pályázhatott. A nézők, ahogyan az előző adásokban, most is Bodrogi Enikő kárára szavaztak, így a híres felmenőkkel rendelkező fiatal énekes volt az, akinek ismét fel kellett állnia.

Itt már sejthető volt, hogy lehet, inkább négylevelű lóherét kellett volna fogdosnia az első dala előtt levetített kisfilmjében az énekesnek, nem pedig Hadik András huszártábornok lovasszobrának fényes heréit, ugyanis a szerencse ismét elkerülte...

A székfoglalás ezután sem állt le, pedig Gáspár Laci senkinek sem akar széket adni, hogy versenyzője, Mihályfi Luca ülve maradhasson. Először Solyom Bernadett Bagossy-dala küldte a backstage-be Helfy Alexát, majd Kiss Kevin bízta a nézők jóindulatára a mentora minden törekvése ellenére felálló Mihályfi Luca sorsát. Végül a második kört követően Solyom Bernadett és Kiss Kevin jutott biztosan a jövő heti elődöntőbe, a többiek számára pedig egy ismét hosszadalmas eredményhirdetés következett.

Miller Dávid először Helfy Alexa nevét mondta ki, így Bodrogi Enikő – aki már az első körös szavazásnál is borotvaélen táncolt – és Mihályfi Luca között dőlt el, hogy a híres szülők gyerekeinek párharcából végül ki juthat utolsóként az X-Faktor elődöntőjébe. Mivel utóbbi lett végül a befutó, már biztosan kijelenthető: egy lovasszobor intim testrészének fogdosása nem minden esetben hoz szerencsét, és talán Bodrogi Enikő is jobban járt volna, ha nem ettől várja a megváltást.

(Borítókép: RTL Sajtóklub)