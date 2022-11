Ugyan időről időre vita folyik arról, hogy a könnyű drognak számító marihuána fogyasztását legalizálni vagy továbbra is tiltani kellene, egy friss kutatás egy olyan tévhitet döntött meg a fogyasztása kapcsán, amelyet talán a legtöbbször társítunk hozzá. Kiderült ugyanis, hogy mégsem teszi kreatívabbá az elménket, ha füvezünk, így a varázsvilágról szóló mítoszok is megdőlni látszanak.

Hiába gondolták úgy a Beatles tagjai, hogy segíti az írást a marihuánafogyasztás, és hiába tulajdonítják Picasso képeinek zsenialitását annak, hogy a művész füvet szívott megalkotásuk közben, egy tanulmány eredményei megdöntötték a marihuánafogyasztást övező egyik legnagyobb tévhitet: az anyag nem teszi kreatívabbá az elménket. Legalábbis ezt állítják a publikáció készítői, akik 191 résztvevőn végeztek kreativitástesztet. Az önkénteseket két csoportra osztották, az egyik csoportot 15 perccel a kábítószer elszívása után, a másikat pedig 12 órával a fogyasztást követően tesztelték.

Nem volt szignifikáns különbség a kreativitásban a szer hatása alatt álló és a már józan csoportok között, ami miatt a kutatók azt feltételezték, hogy a kreativitásra semmilyen hatással nincs a marihuánafogyasztás – írja a Daily Mail. Ezért elindítottak egy második vizsgálatot is, amelyhez további 140 alkalmi marihuánafogyasztót toboroztak, akiket szintén csoportokra osztottak: azokra, akik éppen a szer hatása alatt voltak, illetve azokra, akik már legalább 12 órája nem füveztek. Ezt követően mindkét csoportot egy munkaközpontú kreativitási feladat elvégzésére kérték fel. Azt mondták nekik, öt percük van rá, hogy ötleteljenek egy helyi zenekar beindításán, amellyel a bevételüket növelnék meg – ezt követően pedig egymás ötleteit értékelték a résztvevők.

Bár azok, akik elszívták a kábítószert, általában kedvezőbben értékelték mások ötleteit, mint akik nem, de a kreativitásban ugyanúgy nem volt különbség a két csoport között.

A marihuána nem tesz kreatívabbá vagy kevésbé kreatívvá

– mondta dr. Christopher Barnes, a Washingtoni Egyetem pszichológusa, a kutatás vezetője, aki szerint így egyértelműen bebizonyosodott, hogy nem lesz sokkal színesebb a gondolkodásunk egy-két spangli elszívásától.



Ezzel szemben a korábbi kutatásokból az derül ki, hogy a krónikus marihuánafogyasztás megváltoztathatja a fiatal felnőttek agyának fejlődését, és növelheti a mentális egészségügyi problémák kockázatát is, emellett pedig e fiatal felnőtteknek az IQ-juk is alacsonyabb a nem fogyasztó társaikkal szemben. Emellett a Substance Abuse and Mental Health Services Administration tájékoztatása szerint a munkahelyi és magánéleti kapcsolatokra is káros hatással lehet, a reakcióidő lassulása miatt pedig a járművezetés során is beláthatatlan következményeket okozhat a mariuhuána fogyasztása.

A munka és a marihuána kapcsolata

Ugyan a kutatás tényleg bebizonyította, hogy a közhiedelemmel ellentétben nincs hatással az emberi kreativitásra a fű, a munkaadók számára azonban pont ennek fényében lehetnek érdekesek ezek az eredmények – legalábbis olyan országokban, ahol a marihuánafogyasztás legális.

Ugyanis amennyiben a kreativitást nem gátolja, akár bizonyos munkahelyek és munkakörök esetében is engedélyezhetik majd a fogyasztását, amihez azonban még sok kutatásra van szükség.

Sok vezetőnek vagy mérlegelnie kell, hogy a marihuána hogyan befolyásolja a saját munkáját, vagy hogyan lehet olyan alkalmazottakat irányítani, akik füvet fogyasztanak. Ahelyett hogy figyelmen kívül hagynák a marihuánát mint tabutémát, a menedzsmenteknek és az alkalmazott tudósoknak azon kell dolgozniuk, hogy még jobban felderítsék a marihuánafogyasztás munkára gyakorolt hatásait

– vélekedett a pszichológus.

Nem tesz kreatívvá, a művészek mégis szívják

Mint kiderült, a kreativitásra nincs hatással a fogyasztása, ennek ellenére temérdek előadó és művész vallja, hogy a marihuánának köszönhetően merít ihletet. 2012-ben a kétszeres Golden Globe- és tizenháromszoros Grammy-díjas Lady Gaga beszélt arról, hogy dalszövegeihez és zenéjéhez nagyban hozzájárult a marihuána fogyasztása.

Rájöttem, hogy milyen zenét szeretnék csinálni, amelyben a marihuánafogyasztás inspirált nagyban. Bizonyos emberek az igazán sötét helyeken lelnek rá az inspirációra, én is közéjük tartozom

– nyilatkozta akkor az énekesnő.

Lady Gagával szemben a legtöbb tengerentúli gangszterrapper nemcsak beszél róla, hanem előszeretettel meg is mutatja magát követőinek egy-egy füves cigarettával a szájában, elég csak Snoop Doggra gondolni, akit legutóbb a tavalyi Super Bowl döntőjének félidei show-ja előtt kaptak lencsevégre füvezés közben, sőt a rapper saját alkalmazottat tart arra, hogy cigarettát sodorjon neki.

A már 89 éves countryénekes, Willie Nelson sem vetette meg sosem a marihuánafogyasztást, sőt az előadó szerint ennek köszönheti, hogy ilyen hosszú élete lehet.

A marihuána valójában megmentette az életemet. Nem éltem volna idáig nélküle úgy, hogy folyamatosan iszom és dohányzom, akárcsak 30-40 éves koromban. Azt hiszem, a fű visszatartott attól is, hogy meg akarjak ölni valakit, ahogy azt is meggátolta, hogy engem akarjanak megölni

– mondta a zenész, aki mellett többek között Wiz Khalifa, Miley Cyrus, Kendall Jenner, Pete Davidson, Bella Thorne és Woody Harrelson is nyíltan beszélt a kábítószer használatóról.

(Borítókép: Matt Hunt / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)