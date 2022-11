Összeomlott Nick Carter a Backstreet Boys londoni koncertjén öccse halála miatt

Szombaton érkezett a hír, hogy holtan találták kaliforniai otthonában a Backstreet Boys egyik énekesének az öccsét, Aaron Cartert. Az énekesként, rapperként, színészként is ismert 34 éves férfi holttestére a házvezetőnője talált rá a fürdőkádban, és azonnal tárcsázta a 911-et. A hatóságok helyi idő szerint délelőtt 11 órakor érkeztek a helyszínre.

Nick Carter nem sokkal később az Instagramon emlékezett meg a testvéréről, néhány közös képet megosztva. Az énekes bejegyzéséből kiderül, hogy öccsének mentális és függőségi problémái is voltak, feltehetőleg ez vezetett a halálához. A TMZ is azt írta, hogy Aaron Carternek az utóbbi években számos kábítószerügye volt, több alkalommal is rehabilitációra küldték. Párjával, Melanie Martinnal egyébként egy közös fiuk született tavaly novemberben.

A Backstreet Boys jelenleg Európában turnézik, a banda néhány napja Budapesten is színpadra állt. A haláleset ellenére a fiúegyüttes nem mondta le a november 6-ára kiírt koncertjét sem, amelynek a 20 ezer férőhelyes londoni O2 Aréna adott otthont. A fellépés azonban nem ment könnyedén Nick Carternek, aki az öccse halálhíréről kevesebb mint 24 órája értesült. Már a Show Me The Meaning of Being Lonely című daluk előadása közben is elérzékenyült, nem is tudta befejezni a részét.

Később a színpadon emlékezett meg a csapat Aaron Carterről, miközben a kivetítőn az elhunyt férfi arcképe jelent meg. Kevin Richardson arról beszélt, hogy a DNA album utoljára kiadott single dala nagyon különleges számukra, mert a családról szól. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy ők mind velük együtt nőttek fel és jutottak túl jobb és rosszabb időszakokon, és nagyon hálásak azért, hogy 29 éve a Backstreet Boys család tagjai.

Ma este kissé nehéz a szívünk, mert tegnap elveszítettünk egy családtagot. Szerettünk volna egy pillanatot találni a koncert alatt, amikor erről megemlékezhetünk. Nick kisöccse, Aaron Carter, 34 éves korában elhunyt tegnap

– mondta Richardson. Ennél a pillanatnál a bátyja már nem tudta visszatartani a könnyeit, és zokogásban tört ki végül, a társai léptek oda hozzá vigasztalni őt.