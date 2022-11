Két új műsorvezetővel pótolja Szabados Ágnes hiányát az RTL

Ezentúl többet láthatjuk majd a képernyőn az Éjjel-nappal Budapest egyik főszereplőjét, de az RTL Híradó is új műsorvezetőkkel bővül.

Múlt hét vasárnap végleg felhagyott a híradózással Szabados Ágnes, aki több mint nyolc éven át volt az RTL Híradó oszlopos tagja. Mint arról korábban az Index is beszámolt, a csatornának adott interjújában Szabados úgy nyilatkozott, azért döntött a váltás mellett, hogy „ne kelljen visszatartania a könnyeit vagy a nevetést, ha egy-egy beszélgetés során úgy adódik”.

Az egykori híradós szenvedélye továbbra is a hírek maradnak, de új szerelme, a könyvek iránti elkötelezettsége ébresztette rá, hogy lazítani szeretne a kereteken, és a hírek mögötti személyekre, emberekre, háttértörténetekre szeretne fókuszálni. Többek között ezért is döntött úgy, hogy az RTL Reggeli csapatához szeretne csatlakozni – mindezt azonban nem egyedül teszi.

A műsor ugyanis az Éjjel-nappal Budapest című sorozat egyik alapemberével, A Konyhafőnök VIP egykori versenyzőjével, Tihanyi Péterrel is bővülni fog. A héten mindketten megkezdik karrierjüket a Reggeli kötelékében, Szabadost először november 9-én, míg Tihanyit másnap, november 10-én láthatják a nézők.

Új híradósokkal is erősít az RTL

Szabados Ágnes távozása után az RTL Híradó két új műsorvezetővel bővül, derült ki a csatorna legfrissebb sajtóközleményéből. Az RTL Híradóban mindig újságírók kerültek a műsorvezetői székbe, ez pedig ezúttal sem lesz másként – olyan riporterek fognak híreket olvasni, akik napi szinten tudósítanak az eseményekről.

Kecsmár Alexandra 2018-ban gyakornokként kezdett a Fókuszban, végigjárta a ranglétrát, és riporterként egyebek mellett interjút készített Németország egyik leggazdagabb emberével és Gábor Zsazsa özvegyével is, valamint a Notre Dame leégésekor is ő tudósította a helyszínről az RTL nézőit. Alexandra a Budapesti Gazdasági Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán szerzett diplomát.

Major Eszter 2020 óta az RTL Híradó riportere, az elmúlt két és fél évben főként egészségügyi témákkal kapcsolatos tudósításokat készített. Eszter a Nyíregyházi Főiskolán történész-idegenvezető alapszakon, majd történelem-inkluzív nevelés tanár mesterképzésen diplomázott, de pénzügyi felsőfokú szakképesítése mellett kommunikáció szakos diplomával is rendelkezik. Hobbija az aktív kikapcsolódás: a túrázás mellett raftingol és via ferratázik is.

A két új műsorvezetővel először a késő esti RTL Híradóban találkozhatnak a nézők. Alexandrát november 7-én, hétfő este láthatják majd, míg Eszter három nappal később, november 10-én debütál a képernyőn.

Ami pedig a távolabbi jövőt illeti: nem kizárt, hogy a Hírigazgatóság más riporterei is feltűnnek majd hírolvasói szerepben, árulta el a csatorna.