Titkos találkozón vett részt Budapesten az egyik legnagyobb német tévésztár

Stefan Raab két éve indította el a Free European Song Contestet, amely a 2020-ban elmaradt Eurovíziós Dalfesztivált pótolta. Most Budapesten egyeztetett több tévécsatorna vezetőjével.

A Bild információi szerint a ProSieben döntéshozói mellett több tévécsatorna vezetőivel is egyeztetett egy titkos budapesti találkozón Stefan Raab, a német televíziózás egyik legnagyobb sztárja. Raab, aki a kilencvenes években a VIVA zenecsatornán kezdte karrierjét, 2015-ig vitte a TV Total című show-t a ProSiebenen, azóta viszont főleg producerként tevékenykedik.

2020-ban jelentette be, hogy a pandémia miatt elmaradt Eurovíziós Dalfesztivál helyett külön versenyt szervez Free European Song Contest néven, amelynek első két döntőjét szülővárosában, Kölnben tartották meg. Raab, aki 2011-ben az Eurovízió műsorvezetője volt, és többször is indult a versenyen, annak mintájára indította el a konkurens show-t, amelyen elméletileg minden európai ország jelöltje indulhat.

A Bild információi szerint Budapesten is egy zenei vetélkedő lehetett a téma, és hamarosan hivatalosan is bejelentik a részleteket. Raab zenei producerként és énekesként is aktív, 1994-ben a Böörti Böörti Vogts című száma a német slágerlista negyedik helyéig jutott, két évvel később a Hier kommt die Maus pedig a második helyig menetelt.

(Borítókép: Stefan Raab a Rose d'Or televíziós fesztiválon 2012-ben. Fotó: The Image Gate/Getty Images)