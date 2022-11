Keresztbe tehet a királyi családnak A korona új évada

A brit királyi család életét feldolgozó, A korona című sorozat az ötödik évadához érkezett, amely november 9-én fog debütálni a Netflixen. Várhatóan már Diana hercegné és Károly herceg válásáról is szó esik a szériában, ahogy a még gyermek Vilmos és Harry herceg is feltűnik majd.

A korona, amelyben mindenki nyomon követheti, milyen viszályokkal kellett szembenéznie az elmúlt évtizedek alatt a brit királyi családnak, már az első évada óta nagy népszerűségnek örvend. A készítők a kezdetektől fogva azt hangoztatják, hogy a szériában látható történelmi események némelyike megtörtént a valóságban is, azonban többnyire fikciós elemeket tartalmaz, így nem szabad készpénznek venni mindent, amit a sorozatban látunk. A legutóbbi, negyedik évadban már végigkísérhettük, amint III. Károly király, akkor még Károly herceg és Diana hercegné egymásra talál. Bemutatták azt is, mennyire a szívébe zárta a nép a hercegnét, aki ezzel együtt nehezen boldogult a királyi családban, bulimiás lett.

Az új évad majdnem napra pontosan két hónappal II. Erzsébet királynő halálát követően fog debütálni a Netflixen november 9-én. A néhai uralkodó miatt valószínűleg még a korábbiaknál is többen fogják nézni a sorozatot. Így történt ez azután is, hogy kiderült, meghalt II. Erzsébet. A korona ismét a tíz legnézettebb produkció közé küzdötte fel magát a Netflix ranglistáján, holott az előző évad már kétéves. Az uralkodó halála miatt már önmagában az is kérdéses volt, megjelenik-e egyáltalán idén az ötödik évad, mivel Harry herceg életrajzi könyvének kiadását is kitolták a jövő év elejére. A korona esetében azonban végül maradtak a kiírt időpont mellett.

Mit tudunk eddig?

Az már elöljáróban kijelenthető, hogy az ötödik évad lesz a legdrámaibb az eddig megjelentek közül. A kilencvenes évek elejére fogják visszakalauzolni a nézőket, amikor Károly herceg és Diana hercegné viszonya egyre inkább elmérgesedett, míg végül elváltak. Továbbá a következő események kerülnek még terítékre a sorozatban:

a Windsor-kastélyban tomboló tűz,

Anna hercegnő és András herceg válása,

Vilmos herceg elkezdi a középiskolát,

John Major és Tony Blair miniszterelnökök regnálása.

Ahogy azt a korábbi évadokban már megszokhattuk, az ötödik évadban is teljesen lecserélődtek a szereplők, mivel folyamatosan öregszenek a karakterek. A már hatvanas éveiben járó II. Erzsébetet a Harry Potter-filmekben Dolores Umbridge-ként feltűnő Imelda Staunton fogja alakítani; Fülöp herceget Jonathan Pryce; az akkor még herceg III. Károly királyt Dominic West; Diana hercegnét Elizabeth Debicki; Camilla Parker-Bowlest, azaz Kamilla királynét Olivia Williams, míg Margit hercegnőt Lesley Manville. Mellettük azonban újabb szereplők is feltűnnek a színen. A még gyermek Vilmos herceget Senan West, Harry herceget Will Powell, Dodi Fayedet és apját, Mohamedet pedig Khalid Abdalla és Salim Dau fogja alakítani.

Károly hercegtől, azaz III. Károly királytól való elválását követően Diana hercegné Dodi Fayed oldalán találta meg a boldogságot, 1997-ben ugyanabban az autóbalesetben haltak meg. Mivel Fayed már az ötödik évadban fel fog tűnni, feltételezhető, hogy a hercegné halálát megelőző időszakot mutatják majd be az utolsó epizódban. Legalábbis erre lehet következtetni az alapján, amit a sorozat alkotója, Peter Morgan mondott. Mint korábban kifejtette, A korona a hatodik évaddal véget ér, amelyben Diana hercegné halálát és az azt követő eseményeket fogják feldolgozni, tehát körülbelül a kétezres évekig fog tartani.

Sokakat felháborított

Még meg sem jelent az ötödik évad, azonban nem kis botrány előzte meg, mivel többek történelmi pontatlanság miatt támadták a sorozatot. Köztük a volt brit miniszterelnök, John Major is, aki rosszindulatú ostobaságnak írta le az első epizódot, amelyben állítólag az akkor még herceg Károly amiatt fog lobbizni Majornél, segítsen neki elérni, hogy lemondjon a királynő – ez természetesen soha nem történt meg a valóságban.

Mellette felszólalt még a színésznő Judi Dench is, aki korábban a The Timesnak írt egy levelet, amelyben megfogalmazta: a nézők tényként fogják kezelni a sorozatban látott fikciós elemeket, ami nincs rendjén.

Sir John Major nem az egyedüli, aki aggódik amiatt, hogy A korona legújabb évada pontatlanul és bántóan fogja bemutatni a történelmet. Senki nem hisz jobban a művészi szabadságban, mint én, de ezt nem lehet szó nélkül hagyni

– írta még akkor Dench, illetve hozzátette:

Ez egyrészt kegyetlenül igazságtalan az egyénekkel szemben, másrészt káros az általuk képviselt intézményre.

Dench sok más kritikussal egyetemben azt szorgalmazná, hogy a Netflix A korona minden epizódja előtt jelentessen meg egy figyelmeztetést, miszerint kitalált a történet, ám eddig ez nem történt meg.

Az új szereplők másképp vélekednek

Az ötödik évad szereplői ezzel szemben egyáltalán nem gondolják úgy, hogy káros lenne a sorozat a királyi családra nézve. A Fülöp herceget alakító Jonathan Pryce elmondása szerint az emberek túlnyomó többsége tudja, hogy mindez csak színjátszás. Mint arról a Margit hercegnőként feltűnő Lesley Manville és a II. Erzsébetet játszó Imelda Staunton beszámolt, érthető ez a reakció, mivel a néhai uralkodó halála mindenkit nagyon érzékenyen érintett.

Manville és Staunton ugyanakkor a sorozat alkotójával, Peter Morgannel együtt úgy véli, a széria egy szerelmes levél II. Erzsébetnek. A színésznők hozzátették: egyáltalán nem gondolják méltatlannak A koronát.

Peter Morgan Helen Mirren óta ír a királynőről (2006-ban ő játszotta A királynő című filmben). Nyilvánvalóan sok szempontból imádja ezt a családot, és a karakterek mindkét oldalát be fogja mutatni, legyen szó a jóról vagy a rosszról. Meg fogja mutatni, és nem fog ítélkezni, ezt a közönségre bízza

– nyilatkozta Imelda Staunton, illetve, ahogy a Margit hercegnőt alakító Lesley Manville kifejtette, A korona a királyi család zárt ajtók mögötti életére összpontosít, amiről egyébként is csak találgatni lehet.

(Borítókép: Netflix)