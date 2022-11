Meghalt Jeff Cook Grammy-díjas zenész

A CNN szerint a zenekar számolt be a gitáros haláláról egy közleményben. Azt írták, hogy Jeff Cook hétfőn hunyt el floridai nyaralójában, „családja és közeli barátai körében”. A közleményben emlékeztettek arra, hogy

2012-ben Parkinson-kórt diagnosztizáltak a gitárosnál.

A zenekar közleményében azt is kiemelték, hogy Jeff Cook megújította a countryzenét azzal, hogy elsőként használt kétnyakú gitárt ebben a műfajban.

RIP Jeff Cook. pic.twitter.com/QmHdqcYj9N — Double T Dad (@smitchell462) November 8, 2022

Jeff Cookot 2019-ben a Zenész Hírességek Csarnokába (Musicians Hall of Fame) is felvették, és ezen kívül a countryzenészek és hegedűsök Hall of Fame-jének is tagja volt.

összesen 80 millió eladott album köthető a nevéhez.

Az Alabama együttessel mintegy 43 olyan száma is volt, amely listavezető volt egy ideig a Billboardon. A zenekart 13 alkalommal jelölték Grammy-díjra, amelyből 2 alkalommal sikerült elnyerniük a neves elismerést, 1983-ban és 1984-ben – írta a CNN.