Betilthatják a hírességek kedvenc macskájának tenyésztését?

A hírességek közvetlen ráhatása a rajongókra mindig is érzékelhető volt, azonban nem minden esetben jelent jót az, ha emberek ezrei akarják másolni kedvencüket. Gyakori jelenség például az, hogy némelyek csak azért vásárolnak meg egy kisállatot, mert egy ismert személynek is olyan van. A különleges ismertetőjeggyel rendelkező állatokra való nagy igény pedig a túltenyésztésükhöz vezethet, nem is beszélve az egyéb egészségügyi kockázatokról. A genetikai sokféleség hiánya ugyanis növeli az örökletes betegségek kockázatát.

Az állatvédők nemrég egy mostanában igen népszerűvé vált macskafajtával kapcsolatban fújtak riadót: a skót lógófülű betiltását követelik. Mint arra felhívták a figyelmet, ez a fajta egy genetikai rendellenességnek köszönheti kinézetét. A fülük azért lóg, mivel a benne található porc túl gyenge, ami az osteochondrodysplasia nevezetű fejlődési rendellenességnek köszönhető. Mindez azt is eredményezheti, hogy a testük más pontján is előfordulhatnak ezen hibás porcok, aminek eredményeként a skót lógófülű macskák már fiatal korukban hajlamosak az ízületi problémákra. Érdekesség, hogy pont ennek elkerülése érdekében skót lógófülűeket csak normális füllel rendelkező macskákkal lehet pároztatni.

Odáig vannak értük

A skót lógófülűek egészségét érintő aggályok miatt a Cats Protection jótékonysági szervezet azt szorgalmazza, tiltsák be a tenyésztésüket. Afelől is aggodalmukat fejezték ki, hogy a hírességek oroszlánrészt vállaltak abban, hogy most ekkora kereslet van erre a fajtára. Többek között Taylor Swift és Ed Sheeran is skót lógófülű macskát tart. Előbbi a közösségi oldalára posztol kedvencéről, míg utóbbi külön profilt is készített, ahol mindenki nyomon követheti háziállata mindennapjait.

A Cats Protection Egyesült Királyságban készített felmérése szerint az elmúlt 12 hónapban vásárolt macskák 38 százaléka skót lógófülű volt, összesen 110 ezret vettek belőlük.

Jelentésünkből kiderül, hogy a leendő gazdik egyre nagyobb számban szeretnek ritka fizikai jellemzőkkel rendelkező törzskönyves macskákat, például skót lógófülűeket, vásárolni, amelyek komoly egészségügyi problémákat okozhatnak

– mondta Madison Rogers, a Cats Protection érdekképviseleti vezetője, illetve azt is megjegyezte, hogy ezen fajta népszerűségének növekedése a hírességeknek köszönhető.

Arra kérjük őket, hogy legyenek tisztában azokkal az egészségügyi problémákkal, amelyek akkor jelentkeznek, ha egy macska extrém tulajdonságokkal rendelkezik, és viselkedjenek példaképként

– magyarázta Rogers.

Nem mindegy, hol veszünk macskát

Ha valaki mindenképp fajtatiszta macskát szeretne vásárolni, jól utána kell néznie, hol szerzi be, mivel nagy különbségek vannak a tenyésztők között is. Bár Magyarországon egyelőre nincs olyan rendelkezés, hogy egyes macskafajtákat ne lehetne tenyészteni, érdemes kiemelni, hogy a skót lógófülűek tenyésztését már Skóciában is betiltották.

Itthon egyébként több tenyészetnél is be lehet szerezni ilyen fajtájú macskákat, körülbelül kétszázezer forint környékén mozog az áruk, ami igen változó lehet. Néhány internetes oldalon ugyanakkor ingyen elvihetőként is hirdetnek fajtatiszta állatokat, amivel érdemes vigyázni. Mielőtt bárki is skót lógófülű vagy más fajtatiszta macska vásárlására adná a fejét, mindenképp járjon utána, milyen örökletes betegségekre hajlamos az adott fajta. Ideális esetben ugyanis a tenyészetek gondot fordítanak arra, hogy szűrjék a szülőket, és a kölykök ne hordozzanak magukban semmilyen betegséget, akár macska AIDS-et vagy leukózist.

