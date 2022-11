Önéletrajzi film készül Snoop Doggról, ha nem megy füstbe a terv

Ugyan azt már megszokhattuk, hogy híres előadók életéről dokumentumfilmek vagy önéletrajzi drámák készülnek, azonban a legtöbb esetben ezek az illető halála után jelennek meg. A már 51 éves Snoop Dogg, azaz Cordozar Calvin Broadus Jr. esetében azonban ez most rendhagyó mód másképp lesz, ugyanis az előadó igen is él, ráadásul a film producereként is kiveszi majd a részét az életét bemutató alkotásból – írja a The Hollywood Reporter.

A rapper mellett az Universal Pictures stúdió által készítendő film forgatókönyvét a két Fekete párduc-film forgatókönyvéért felelős Joe Robert Cole írja, a rendezésért pedig Allen Hughes felel majd.

A filmben felcsendülnek Snoop Dogg olyan pályafutásának olyan ikonikus és népszerű zenéi, mint az 1993-as Doggystyle album slágerei, de jóbarátja, és a kezdetekben albumain közreműködő Dr. Dre The Chronic című lemeze is.

Sokáig vártam, hogy összeállítsam ezt a projektet, mert szerettem volna kiválasztani a megfelelő rendezőt, a tökéletes írót és a legnagyobb filmes céget, amely méltó partnerem lehet, és amely képes megérteni azt az örökséget, amelyet a vásznon próbálok majd ábrázolni

– mondta az előadó a bejelentéskor.

Választása nem véletlen eshetett a Universalra, ugyanis a stúdió korábban az N.W.A. rapegyüttes történetét vitte képernyőre a 2015-ös Egyenesen Comptonból című filmben, és ez készítette el Eminem életrajzi filmjét is, a 8 mérföldet 2002-ben. Cole szerint a stúdió bebizonyította, hogy képes egy ilyen történetből valami különlegeset létrehozni.

Arról, hogy a filmben ki alakítja majd Snoop Doggot, és hogy pontosan mikor kerül majd a mozikba a film, egyelőre nincsen információ, azonban ha nem megy füstbe a rapper terve, a szubkultúráért rajongókat egy újabb lebilincselő alkotással ajándékozhatják meg a rendezők.

(Borítókép: Snoop Dogg. Fotó: Prince Williams / FilmMagic / Getty Images Hungary)