Újabb hollywoodi hírességet vádolnak szexuális zaklatással, évtizedekkel az eset után bűnhődhet

A filmipart, így Hollywoodot az elmúlt években időről időre foglalkoztatta különböző színészek és hírességek zaklatási ügye, Harvey Weinstein elítélése pedig egy azóta is tartó hullámot indított el az akár több évtizede zaklatás vagy szexuális bántalmazásnak áldozatul esett nők körében.

Az időről időre feltűnő áldozatok egyike, egy kaliforniai nő most pert indított, amelyben azzal vádolja a legendás, Oscar-díjas színész-filmrendező Warren Beattyt, hogy 1973-ban, amikor mindössze 14 éves volt, kényszerítette őt, hogy szexeljen vele.

A keresetben – amelyet Kristina Charlotte Hirsch nyújtott be hétfőn a Los Angeles-i bíróságon – Beattyt sikeres hollywoodi színészként említik, aki többek között az 1967-es Bonnie és Clyde című filmmel vált széles körben is elismertté.

A kereset szerint Beatty „felhasználta szerepét, státuszát és hatalmát, mint egy jól ismert hollywoodi sztár, hogy manipulálja, kihasználja és kikényszerítse a szexuális kapcsolatot több hónapon keresztül”, 1973-ban, amikor Los Angelesben élt – írja a New York Post.

A nő még fiatal tinédzser volt, amikor a z egyik szomszédja elvitte őt egy hollywoodi mozifilm forgatására, ahol dolgozott. Hirsch a dokumentumok szerint ott ismerkedett meg az akkor 35 év körüli rendezővel, aki azonnal érdeklődni kezdett a lány iránt, akinek megadta a telefonszámát és a címét is.

A most 85 éves Beatty ezt követően állítólag meghívta Hirscht a szállodájába, hogy együtt legyenek, ahol még azt is felajánlotta neki, hogy segít neki a házi feladatban, de többször is felhozta a szüzességének elvesztését is.

Hirsch izgalmasnak tartotta a színész közeledését, azt hitte, hogy a színész beleszeretett, és úgy gondolta, hogy romantikus kapcsolatban van egy filmsztárral. Az együtt töltött idő alatt Beatty életkorát, pozícióját és státuszát használta fel arra, hogy több alkalommal is szexuális együttlétre kényszerítse az áldozatot. Hirsch, aki jelenleg Louisianában él, kártérítést követel az elszenvedett pszichikai, mentális és érzelmi károkozásért.

Warren Beatty, illetve esetleges ügyvédje még nem reagált az ügyben.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is! Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon. A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerdakivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

(Borítókép: Warren Beatty 2017. június 8-án. Fotó: Kevin Winter/Getty Images)