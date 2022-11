TNT Inti: Soha nem fogok teljesen meggyógyulni

A TNT együttes dobosa, Inti, azaz Zuber Krisztián szívelégtelenség és szívritmuszavar miatt került kórházba szeptember elején. A zenészt azóta már kiengedték, sőt még koncertezett is. Most azonban elárulta, hogyan érzi magát a műtét óta.

Gyermekkori szívbetegsége újult ki nemrégiben a TNT zenekar dobosának, Zuber Krisztiánnak, aki felesége, Sáfrány Emese tanácsára fordult szakemberhez. Az orvosnál derült ki, hogy nagy a baj, ezért szívelégtelenséggel, szívritmuszavarral vették fel a fekvőbetegek közé.

A kórházban gyógyszeres kezelést kapott, majd altatásban sokkolták a szívét, hogy jó ritmusban verjen, az eljárás azonban sikertelen volt. A későbbi kezelésekre már jól reagált, így az orvosoknak és a gyógyszereknek hála most már jó ritmusban ver a szíve, így el is engedték a kórházból, sőt azóta már színpadra is állt.

Szerencsére minden rendben és nem romlott azóta az állapotom. Nem is javult sajnos. Valószínűleg sosem leszek már olyan, mint új koromban, nem fogok teljesen meggyógyulni

– mondta a zenész a Borsnak. Hozzátette, hogy ennek ellenére szerencsére járnak fellépni, zenélnek, persze már egy sokkal nyugodtabb módon, mint korábban.

„A doki is azt mondta, hogy minden rendben van, szóval nem félek. Nyilván oda kell figyelnem magamra, hogy minden rendben legyen, de ez szerintem egyértelmű” – mesélte a lapnak.

Szíve csak az alapfunkciókat látta el

TNT Intinek augusztus végére egyre sokasodtak az egészségügyi panaszai, hamar elfáradt, nehezen kapott levegőt, és felment a pulzusa éjszakánként. Először azt hitték, ez csak a dohányzásról való leszokás mellékhatása, de pár nappal később már nagyon sokat romlott a zenész állapota, így felesége unszolására orvoshoz fordultak.

A kórházban közölték velünk, jó, hogy bejöttünk, mert pár napon belül visszafordíthatatlanná romolhatott volna az állapota. A szívének nagyjából a húsz százaléka működött csak, ami azt jelenti, már csak az alapfunkciókat látta el

– mondta szeptember elején Sáfrány Emese. Férje akkor elmondta, nagyon hálás a szerelmének, hiszen ha ő nem cipeli el orvoshoz, akkor nagyobb baj is lehetett volna.