Már évekkel ezelőtt jelentkezett a nő, aki erőszakkal vádolja Warren Beattyt

A 85 éves Warren Beatty már nem az első azon filmesek sorában, akiknek különböző, személyüket rossz színben feltüntető vádakkal kell szembenézniük. Mint az nemrég kiderült, a színészt egy bizonyos Kristina Hirsch perelte be, mivel elmondása szerint 1973-ban, amikor ő még csak 14 éves volt, kényszerítette őt, hogy szexeljen vele. A kereset szerint Beatty visszaélt azzal, hogy ismert hollywoodi sztár, és manipulálta, illetve kihasználta az akkor még tini Hirscht, aki most kártérítést szeretne.

A Daily Mailnek egy videóra is sikerült rátalálnia, amelyen Kristina Hirsch maga számol be a történtekről. A felvételen, ami még 2017-ben készült, Tina St. Clair Hirsch néven mutatkozik be, és azt mondja, egy lelkész az unitárius egyházban. Bár a keresetben Hirsch nem közölte, pontosan melyik film forgatásakor erőszakolta meg őt a színész, azonban a felvételen azt állította, az Alan Pakula által rendezett The Parallax View-ról van szó. A filmet 1973. április 2-án kezdték forgatni, ami megegyezik Hirsch és a felvételen látható nő állításaival. A portál ugyanakkor megerősítést kapott arról, hogy Hirsch szerepel a videóban.

1973-ban egy 14 éves szűz voltam, elvittek, majd bemutattak Warren Beattynek a The Parallax View forgatásán annak érdekében, hogy egy felnőtt szexuálisan bántalmazhasson. Nem tudtam erről az egészről, és 1973 tavaszától 1974 januárjáig egy olyan viszonyt folytattam, amiről azt hittem, valami különleges. Bűncselekmény volt, amit Beatty elkövetett azzal, hogy megerőszakolt és orális szexet folytatott velem, ez érzelmileg tönkretett az elmúlt 44 évben

– hallható a felvételen, ahogy az asszony akkor azt is kijelentette, nyilvános nyilatkozatot szeretne tenni az ügyben, és azt szeretné, ha a CNN-nél dolgozó Anderson Cooper megkeresné őt.

Az Isten kegyelmével arra kérünk minden szexuális ragadozót, pedofilt és mindazokat, akik nem érzik jól magukat, hogy térjenek meg és kérjenek segítséget

– folytatta Hirsch, aki éppen időben nyújtotta be a keresetet, mivel 2019-ben Kaliforniában elfogadtak egy olyan intézkedést, amelynek értelmében három évet adtak arra, hogy a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos régi ügyek kapcsán intézkedjenek az érintettek. Ez 2013. január 1-jén fog lejárni.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

