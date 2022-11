Tóth Andinál betelt a pohár

„Ezek a sorok most nem a kommentelőkhöz szólnak, vagy akár a követőimhez, akik az elmúlt két hét történései után is erőt küldve állnak mellettem rezdületlenül. Nem. Ez a poszt most arról szól, hogy elfáradtam” – vallott őszintén Tóth Andi Instagram-bejegyzésében.

»Egy közszereplőnek mindent tűrni kell.« Ez egy kimondhatatlanul kegyetlen mondat, amivel a végtelenül gonosz, rosszindulatú emberek nyugtatják magukat, hogy tükörbe tudjanak nézni és békésen alhassanak az ítélkező, fájdalmat és maradandó sérüléseket okozó véleményük után

– írja az énekesnő, aki úgy érzi, túl sok támadás érte az utóbbi napokban. Legutóbb éppen barátnője kutyáját szerette volna elgyászolni, ám a bulvármédia mindkettőjüket megfosztotta a békés búcsú lehetőségétől azzal, hogy még a lakása előtt is paparazzik várták. Másik nagy fájdalma, hogy több napja arról írnak egyes médiumok, hogy válságba került kapcsolata Marics Petivel.

Miért kérdőjelezitek meg a kapcsolatomat a törődő párommal, aki hű társam mindebben? Miért veszitek el a búcsú lehetőségét ettől a csodás nőtől? Miért küldötök utánam fotósokat még a lakásom elé is?

– tette fel kérdéseit Tóth Andi.

Bejegyzése végén hangsúlyozta, tudja, ezt kötelessége tűrni, de szeretné, ha mindenki rájönne, nem a tengerentúlon vagyunk, ahol hatalmas médiafigyelem övezi a sztárokat.

Ez nem Amerika. Ez egy kis ország, rengeteg rosszindulattal

– zárta posztját, amelyben leszögezte, hogy a következő napokban nem posztol, a próbáknak szenteli idejét és megpróbálja eldönteni, hova tovább.

(Borítókép: Tóth Andi. Fotó: Szollár Zsófi / Index)