Hatodik élő show-jához érkezett a Dancing with the Stars, ami – meg kell hagyni – most is bővelkedett címlehetőségekben. A jobbnál jobb produkciók mellett, amelyek színvonalát ezúttal a tavalyi évadból visszahívott versenyzőkkel igyekeztek emelni, a zsűri is sziporkázott, szerencsére nem csak a szurkálódások terén, hanem a pontozásban is. Előkerült egy méregpohár és a hírhedt kolumbiai drogbáró neve is elhangzott a műsorban, Bereczki Zoltán pedig végre pontokban is megmutatta, mit gondol Csobot Adél teljesítményéről. A házigazdák egy bejelentéssel is készültek: kiderült, hogy a hátralévő adásokban nem maradunk telenovellasztár nélkül, Gabriela Spanic ugyanis vendégzsűriként visszatér a produkcióba. Közben összeállt az elődöntősök csapata, amelynek Kökény Attila és Mikes Anna már nem lesz része, a nézők szavazatai alapján ugyanis ezen a héten nekik kellett távozni a versenyből.

Már csak néhány adás van hátra a TV2-n futó Dancing with the Stars harmadik szériájából, amelyben hazai hírességek és profik versenyeznek egymással. Hogy ne váljon unalmassá a műsor, a szerkesztők minden alkalommal kitalálnak valamit, amivel felturbózhatják kicsit az adásokat. Legutóbb az egyéni produkciók mellett egymással is párbajoztak a párosok, most pedig az előző évad szereplői közül csatlakoztak hozzájuk néhányan: Somhegyi Krisztánék Kempf Zozót, Pap Dorciék Kinizsi Ottót, Kökény Attiláék Kamarás Ivánt, Vavra Bencéék Kozma Dominikot, Csobot Adélék pedig Árpa Attilát vitték táncba.

Az adást most is egy profi táncos produkció nyitotta meg, majd miután a zsűri fényezte kicsit magát a múltheti maximum pontokért, amelyek közül az elsőt Szente Vajktól, majd Juronics Tamástól kapták Somogyi Krisztiánék a műsorban, bele is vágtak a versenybe, ami a táncos produkciók mellett ezúttal is bővelkedett keresztpromócióban. Kinizsi Ottó előhozta a hamarosan induló Hazatalálsz című sorozatot, Árpa Attila személyén keresztül A nagy Ő rózsái is szerepet kaptak, de a Farm VIP szereplői is beköszöntek, akikkel Gelencsér Tímea beszélgetett a csatorna online felületén.

Lissák Lauránál eltörött a mécses

Ezúttal Pap Dorci és Baranya Dávid nyitotta az estet, akik hiphoppal készültek, az Aerosmith és a Run DMC Walk This Way című nótáját alapul véve. A zsűri teljesen le volt nyűgözve a látottaktól, Bereczki Zoltán meg is jegyezte, hogy Pap Dorci, akiről egyébként az első adásban nagy valószínűséggel senki nem gondolta, hogy ekkora fejlődésen megy keresztül, óriási nyereménye a műsornak. Ördög Nóra szintén el volt ragadtatva a produkciótól, amit meglátása szerint az ex-exatlonos kvázi „végigpattogott”. A dicséretek ellenére ugyan 10 pontot nem sikerült behúzniuk, de így is szép eredménnyel végzett a páros – minden zsűritag 9-esre értékelte produkciójukat.

Vavra Bence és Lissák Laura kortárs tánccal készült, és meg kell hagyni, profi előadást pakoltak a parkettre. Juronics Tamás meg is jegyezte, hogy ennyire egységes produkciót még nem látott ebben az évadban, a zene, a mozgás, és a háttérben futó fotók – amelyeket egyébként Ördög Nóra férje, Nánási Pál készített a versenyzőkről – egy nagy egésszé kovácsolták a látottakat. Az ítészek azt is megállapították, hogy mindvégig olyan érzésük volt, mintha minden egyes mozdulat ott született volna meg a színpadon.

Bereczki Zoltán azt is kiemelte, hogy a modern táncban a személyiségükkel is jelen kell lenniük a feleknek, amit most Vavra Bencének és Lissák Laurának sikerült is hoznia. Bár abban mind egyetértettek, hogy a színészi alakítás erősebb volt, mint a tánc maga, összességében elégedettek voltak a látottakkal – Juronics Tamás és Bereczki Zoltán nyolc, míg Ördög Nóra és Szente Vajk kilenc ponttal jutalmazta a párost. Az értékelés után volt egy kis sírás is, miután Lékai-Kiss Ramóna észrevételezte, hogy Lissák Laura nem elég mosolygós, és Vavra Bence elárulta, hogy a táncos a héten eléggé mélypontra került. Ehhez képest az eddigiek alapján a kortárs tánc volt a páros egyik legkiemelkedőbb produkciója a műsorban.

Somhegyi „vakon” vitte táncba a partnerét

Tóth Katica és Somhegyi Krisztián túlfűtött bécsi keringővel igyekezett elkápráztatni a zsűrit, ráadásul úgy, hogy az ex-exatlonos műugró legalább 80 százalékban vakon vezette a partnerét, azt találták ki ugyanis, hogy a sportoló bekötött szemmel lép parkettre. Egészen elképesztő volt, ahogy ennek ellenére Somhegyi bejárta a színpadot, miközben emeléseket is végzett, annál a pillanatnál pedig, amikor a földön fekvő Tóth Katica mellkasára támaszkodva rugaszkodott el a földtől, az ember szabályosan a szívéhez kapott. Teljesen egyetértünk azzal, amit Juronics Tamás kiemelt: ez egy nagyon bátor produkció volt, hiszen Somhegyi kiiktatta a legfontosabb érzékszervét, és teljesen a partnerébe vetett bizalmára hagyatkozott. Ördög Nóra azért talált benne kivetnivalót, ő úgy érezte, a látottakból hiányzott a lendület, és egészen meglepő módon csak 7 pontra értékelte a páros teljesítményét, amire a közönség hangosan fel is hördült. Bereczki Zoltán és Szente Vajk ehhez képest 8, míg Juronics Tamás 9 pontot adott a produkcióra.

Kökény Attila és Mikes Anna show-tánccal érkezett az adásba, Michael Jackson Beat it című számának nemcsak a zenéjét, hanem a klipben látható koreográfiát is alapul véve. Juronics Tamást pont ez zavarta, elmondása szerint ugyanis így önkéntelenül is Jackóhoz hasonlította Kökényt, a pop királyát pedig nem lehet száz százalékosan leutánozni. A zsűriben egyébként feltehetőleg Bereczki Zoltán a legnagyobb Michael Jackson fan, neki viszont nagyon tetszett a produkció, amit az értékelése is tükrözött: 9 ponttal jutalmazta a párost. Ördög Nóra szintén kilencet, míg Szente Vajk és Juronics Tamás 8 pontot adott a látottakra. Kökény egyébként nem volt rossz Jacko, voltak egészen jól elkapott mozdulatai, és érezhetően sikerült teljesen lazán prezentálnia a betanult koreográfiát.

Csobot Adélékat állva tapsolta a zsűri

Csobot Adél és Hegyes Bertalan viszont szó szerint mindent vitt azzal a rumbával, amit a színpadra pakolt. A páros egy romantikus szituációba helyezkedve a felhők fölött táncolt, a szerelem felemelő érzését próbálva átadni a közönségnek, miközben olyan csavarokat, és egy olyan átfordítást is tettek a produkcióba, amit szemmel lekövetni sem volt egyszerű. Csobot akkora átéléssel, annyira kecsesen és puhán siklott hol eltolva magától, hol visszahúzva a partnerét, hogy egész egyszerűen nem lehetett belekötni a látottakba. Valljuk be, Hegyes Bertalan minden szempontból tökéletes párja a táncban, nemcsak alkatilag, hanem habitusban is passzolnak egymáshoz. A tánc végére a főhősnő mellett a zsűri is könnyekig hatódott, az ítészek állva tapsolták meg a páros teljesítményét.

Ezt a műsort neked találták ki

– mondta el Szente Vajk egymás után kétszer, hogy azokban is tudatosítsa, akik a nagy ovációban esetleg nem hallották ezt a kijelentést. Azt is hozzátette, hogy ezzel a tánccal bizony nagyot lehet hasalni, de egyetlen olyan szegmenst sem tudna mondani, ami nem sikerült volna. Ördög Nóra ugyancsak tökéletesnek látta a produkciót, amit rumbamenyországnak nevezett. Juronics Tamás pedig megjegyezte: ennyi belső erőt tartalmazó rumbát més sosem látott azelőtt.

Ez technikailag is nehéz, az az emelés lenyűgöző volt

– mutatott rá Bereczki Zoltán, aki a többiekkel együtt 10 pontra értékelte Csobot Adél és Hegyes Bertalan teljesítményét, amivel megszületett az első 40 pontos produkció ebben az évadban.

Bereczki Zoltán kapta a méregpoharat

Az egyéni produkciók után következtek az előző évad szereplőivel kiegészült táncok. Az, hogy kiket hívtak vissza a műsorba, minden páros számára meglepetés volt, az első találkozás reakcióit pedig természetesen meg is mutatták a nézőknek. A közös koreográfiák pedig meglehetősen hullámzó teljesítményt mutattak, ami nem csoda, hiszen két koreográfiát betanulni egy hét alatt azért nem olyan egyszerű.

A sort ezúttal Somhegyiék nyitották, akikhez Kempf Zozo csatlakozott. Egy amerikai életérzésre építő koreográfiával készültek, és elvileg cha-cha-chát roptak, de inkább showtánc lett belőle – vagy ahogy a zsűri fogalmazott, egy akrobatikus cha-cha-cha. A kellékek stimmeltek, de a két férfi az akrobatikus elemeken kívül nem igazán remekelt a produkcióban, inkább Tóth Katica vitte el a a hátán a bulit, amit a zsűri is észrevételezett. Ördög Nóra kiemelte: az igazi show számára nem érkezett meg, Szente Vajk pedig azt is megjegyezte, hogy a show-elemek nem is igazán integrálódtak a produkcióba – feltehetőleg ezért is lehetett az az érzete az embernek, hogy valahogy nincs egyben, illetve időnként mintha szét is esne az egész. Túl magas pontszámot nem is kaptak, Bereczki Zoltán hetet, míg a többiek nyolcat adtak nekik. Somogyi később Lékai-Kiss Ramónának részletezte, mennyire nem volt egyszerű hetük – minden lehetséges dolog megtörtént velük, a produkció előtt még a „gatyája is szétszakadt”.

Pap Dorciék viszont egészen elképesztő koreográfiával érkeztek, aminek ötlete elsősorban Kinizsi Ottót dicséri. A trió tangóval készült, amelyben az ex-exatlonos megvillanthatta a színészi képességeit is, Kinizsi ugyanis megtanította rá, hogyan kell az arcjátékával kifejezni dolgokat. A produkciónak amellett, hogy tök jó sztorija volt, azt sikerült is jól kivitelezni. Még egy dupla poént is betettek a végére: Pap Dorci mérget itatott a férjét alakító Baranya Dáviddal, aki a tánc végén összeesett, ezt követően pedig Kinizsi Ottóval megkörnyékezték a zsűrit,

és a méregpoharat átnyújtották Bereczkinek.

Hogy sportnyelven szóljak, egy komoly, hosszú hajrába kezdtek, olyat mentek ma, amire nem számítottam. Ugye az első adás óta, amikor majdnem kiesésre ítéltünk benneteket, hát több volt, mint nagyszerű, amit most láttam tőled. Olyan fejlődés, olyan tartás, olyan lépések, olyan jelenlét, ami nem mindennapi. Bravo!

– mondta Bereczki, a méregpohárra csak annyit reagálva: „vigyázz, mert visszadobom a labdát!” A látottak egyébként nemcsak őt, hanem a zsűri többi tagját is lenyűgözték – mindenki 10 pontra értékelt, amivel meg is született a második maximumpontos produkció.

Szente Vajk odaszúrt az RTL-nek

Kökény Attiláék jive-ot hoztak, amelyben Kamarás Iván csatlakozott hozzájuk. Az mindenképp klassz dolog, hogy mindhármuknak voltak szólórészeik a koreográfiában, mert így nem volt olyan érzése az embernek, mint mondjuk Somhegyi Krisztiánéknál, ahol Tóth Katica kissé elnyomta a többieket. Szente Vajk szerint viszont az egyéni produkciójuk sokkal kidolgozottabbnak tűnt, neki csak 7 pontot értek a látottak, Juronics Tamás és Ördög Nóra 8, Bereczki Zoltán pedig 9 pontra értékelte a produkciót.

Vavra Bence és Lissák Laura szambával készült, meglepetésvendégként Kozma Dominikkal kiegészülve, akit főleg Lissák kitörő örömmel fogadott a próbateremben. Ehhez képest a teljesítményük, legalábbis ami Kozma Dominikot illeti, nem volt kimagasló. Pedig az ötlet egyáltalán nem volt rossz, egy dzsungeldíszletbe helyezkedve ropták a parketten, ám valahogy nem sikerült összhangba hozniuk a mozdulatokat, főleg Kozma lógott ki a sorból. Az értékelésnél a zsűri kiemelte, hogy Vavra Bence nagyon ügyesen prezentálta a kötelező lépéseket, Szente Vajk pedig a díszletet, illetve a produkció feelingjét is nagyon értékelte, egyúttal odaszúrva egyet az RTL-nek is.

Annyit mondok nektek, ezen a csatornán sokkal jobb a dzsungelben lenni

– utalt Szente a Celeb vagyok, ments ki innen! című kalandrealityre, amit nem először vesznek elő a műsorban. Korábban Bereczki Zoltán is elejtett már egy Si Senort, az RTL műsorának azon jelenetére célozva, ami néhány hete olyan nagy sajtóvisszhangot kapott. Szente egyébként 9 pontot adott Vavráék teljesítményére, míg a többiek egy nyolcassal jutalmazták a látottakat.

Hegyesi Bertalan escobarozott egyet

Csobot Adélékhoz Árpa Attila csatlakozott, aki miután hamarosan A Nagy Ő szerepében tűnik fel, stílusosan egy vörös rózsával és persze egy pohár borral érkezett. Szerencsére az alkatához megfelelő műfajt táncoltak, paso doblét kellett előadniuk, ennek kapcsán pedig már a próbateremben megindultak a poénkodások, hogy ki legyen a bika, és milyen jó lesz majd ez a spanyolos tánc. Hegyes Bertalan közölte, ő lesz Juan Pablo Espanol, míg Árpa a José Armario Armando nevet választotta, és abban maradtak, hogy megküzdenek Esmeraldáért. Később aztán Hegyes, amikor szembeállt Árpa Attilával, valamiért mégis azt találta mondani: és itt jön Juan Pablo Escobar, amit persze javított is gyorsan.

A produkciónak már a nyitánya is meglepetésszerű volt, Árpa Attila ugyanis egy hatalmasat ordítva a zsűri mögül robbant be a tánctérre, amitől mindenki frászt kapott. Egyébként meglepően jó volt a sztori és a koreográfia, főleg Árpa Attilától volt váratlan, hogy ilyen jól hozza majd, amit kell. Az értékelésnél Ördög Nóra viszont nem volt teljes mértékig elégedett, elsősorban Csobot Adél miatt, akit túl törékenynek érzett a paso dobléhoz, amit Schobert Norbertet idézve igyekezett egyértelműsíteni mindenki számára.

Nekem most egy picit, bár maga a színészi játék, az arc az abszolút ott volt Adél, de annyira kis könnyű vagy, kis törékeny, hogy nem éreztem a súlyosságát a pasónak, hogy klasszikusokat idézzek, nem döngő léptekkel jött az Adél. De hogy nyilván itt vagy 22 kilósan, ez nem is feltétlenül elvárható. De nagyon élveztem egyébként ezt a küzdelmet, a férfiak küzdelmét

– mondta a műsorvezetőnő.

Szente Vajk nem értett egyet Ördög Nórával, ő nagyon dicsérte az énekesnőt, szerinte „ha mindenki annyi munkát tenne a dolgába, mint Csobot Adél, a GDP-nk az egekbe szökne”, Bereczki Zoltán pedig a múlt heti kritikánkra reagálva végre pontokban is megmutatta, mit gondol valójában az énekesnő teljesítményéről.

A második táncuknál mondtam el, ha az a bizonyos tánc a döntő táncuk lett volna, akkor én nagyon örülnék, ha a Csobot Adél nyerné meg ezt a versenyt, és ezt most pontokban is szeretném megmutatni

– jelentette ki a színész-énekes, 10 ponttal jutalmazva a párost. Bár a többiek is dicsérték, Bereczki Zoltánon kívül senki más nem adott maximumot nekik.

Kökényék távoztak, Gabriela Spanic visszatér

A műsor végén elérkezett a bejelentés ideje, amit már Stohl András jó előre beharangozott, és aminek a zsűri, elsősorban Ördög Nóra szépen lassan meg is ágyazott azzal, hogy folyamatosan a szappanoperákat emlegette és ahhoz hasonlítgatta a produkciók sztorivonalát. A hír em más, minthogy a csatorna visszahozza a műsorba Gabriela Spanicot, aki a második évadhoz hasonlóan ezúttal is a zsűrihez csatlakozik.

Ezek után az ítészek értékelték az adásban látottakat. Bereczki Zoltán hosszasan ecsetelte, mennyire jó volt látni, a szereplők fejlődésének ívét, szerinte most már megtanultak szabadnak lenni a táncban, így igazából ő már meg is halhat – ennél a kijelentésénél pedig fel is hajtotta a méregpohár tartalmát, majd a pulpitusra borult.

A műsor végén jött az újabb veszélyzónás-etap. Ezúttal Vavra Bencéék és Kökény Attiláék között dőlt el, kinek kell távoznia. Miután a legkevesebb szavazatot az utóbbi páros kapta, így ők búcsúztak a műsortól. Kökény Attila ennek ellenére egyáltalán nem tűnt csalódottnak.

Én azért láttam, hogy nem én leszek itt a nyertes

– fogalmazott az énekes.

Mit szól Gabriela Spanic visszatéréséhez? Örülök, korábban is mindig néztem a műsorban.

Örülök, mert korábban nem láttam a műsorban.

Nem érdekel.

Nem tudom, kicsoda Gabriela Spanic.

Inkább hoznák vissza Facundo Aranát.

(Borítókép: Október 29-i adás. TV2)