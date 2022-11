Miller Dávid becsempészte Beton.Hofit az X-Faktorba

Miller Dávid, ahogy azt már tőle megszokhattuk, egy rövid produkcióval robbantotta be a házibuli hangulatú X-Faktor elődöntőjét, most épp korunk legizgalmasabb új zenei előadójának, Beton.Hofinak az egyik dalát énekelte.

Az elődöntőben már csak négy énekes versenyzett a továbbjutásért, és az a különleges helyzet alakult ki, hogy az X-Faktor történetében először mind a négy mentornak volt még énekese az elődöntőben. Így az este alatt

Gáspár Laci mentoráltja, Mihályfi Luca;

ByeAlex mentoráltja, Solyom Bernadett;

Herceg Erika mentoráltja, Helfy Alexandra;

és Puskás Peti mentoráltja, Kiss Kevin

léptek a színpadra, hogy bebizonyítsák, ott a helyük az X-Faktor döntőjében.

Minden versenyző két dalt énekelt el, egy duettet egy meghívott előadóval, majd rövid szünet után az egyéni produkciójukat. Elsőként Kiss Kevin lépett a színpadra, aki erősítve a házibuli hangulatot Szikora Róberttel énekelte a Valmar zenekar (valószínűleg egyetlen, ám nagyot futott) Úristen című slágerét.

Puskás Peti anno mentorsegédként dolgozott Szikorával az X-Faktor korábbi évadában, így számára az énekes jelenléte szimbolikus volt. A mentorok tetszését elnyerte a duett, majd Kiss Kevin egy saját dalt énekelt, amit rég nem látott nagypapájának írt. Ennél az előadásnál a történet erősebb volt a produkciónál, de láttuk már korábban is olyat az RTL tehetségkutatójában, hogy a sztori kiegészítette a tehetséget. Négy egyértelmű igennel foglalt helyet Kevin a továbbjutást jelentő székek egyikén.

A dal mindenkit meghatott, bár nem annyira, mint Puskás Petit, aki könnyezve vallotta meg Kevinnek, örül, hogy a mentora lehet.

Herceg Erika versenyzője következett. Az X-Faktor idei évadának élő show-iban a mentor minden alkalmat megragadott, hogy a kamerákon keresztül az otthon izguló közönséggel kommunikálhasson. Igazi anyatigris-mentorként küzdött versenyzőiért, ám az előző adás után, ahol a Synergy csapata és Bodrogi Enikő is elköszönt, most minden energiáját Alexára összpontosította.

Erős elődöntő

Kocsis Paulina énekelt Helfy Alexával, aki a tavalyi X-Faktor női győztese lett. Bár produkciójuk energikus volt, a mentorokat Alexának nem sikerült meggyőzni, sem a duettel, sem az utána következő egyéni dallal. A fiatal énekesnőn látszódott, hogy kezd összetörni a megfelelési kényszer súlya alatt, és a zsűri értékelésének minden mondata kicsit közelebb lökte a versenyzőt az összeroppanáshoz.

ByeAlex úgy látta, hogy Helfy Alexa minden héten szimplán meg akarja oldani a feladatokat.

A görcsösséget és megfelelési kényszert Gáspár Laci is kihallotta Alexa produkciójából, és még Herceg Erikán is az látszott, hogy bár szereti és támogatja mentoráltját, ő sem elégedett száz százalékosan az előadásokkal.

Végül Alexára két nem és két igen szavazat is érkezett (saját mentora mellett Puskás Petinek hála), így a nézőkön volt a sor, hogy eldöntsék, széket szavaznak-e az énekesnek. A nézők a biztos továbbjutásra szavaztak, így Alexa Kiss Kevin mellé pattant, láthatóan jobb kedve lett, bár ez nem tartott sokáig, ugyanis a következő versenyző fenomenális produkciója lehervasztotta arcáról a mosolyt.

Mihályfi Luca szintén egy korábbi X-Faktor versenyzővel énekelt duettet. Takács Nikolas láthatóan rajongott a fiatal versenyzőért, kettejük hangja pedig szépen kiegészítette egymást. Produkciójuk után a közönség úgy tapsolt, mint ha nem lenne holnap, és ez Luca egyéni produkciója után is igaz volt.

A duett után Gáspár Laci rébuszokban beszélt, és akik sokat néztek Indiana Jones filmeket, vagy csak zenei ízlésükből kifolyólag a lila szín említéséről egyetlen dalra tudnak csak asszociálni, azok könnyen kitalálhatták, hogy Luca egyéni produkciója a Purple Rain lett, amit a versenyző tagadhatatlanul jól énekelt el. Luca művész szüleinek szeretett volna bizonyítani, amit a színész felmenőkkel rendelkező Puskás Peti és Miller Dávid könnyedén átérzett.

Annyira örülök, hogy a részese lehetek annak, amikor elkezded a karrieredet. Nagyszerű énekes leszel. Már most az vagy

– vallotta meg Gáspár Laci mentoráltjának.

Az értékelésekből egyértelművé vált, hogy Lucát minden mentor kedveli, így az sem volt kérdés, négy igennel széket érdemel. A nézők szavazata alapján Helfy ALexandra adta át a helyét Lucának.

Tupactől a Bagossy Brothersig

ByeAlex nem csak dalban kommunikál az anyukájával, hanem az X-Faktor képernyőjén keresztül is, most például túrós csuszát kért hazalátogatásának ígéretével fűszerezve. A szezon elején még nem gondoltam volna, hogy valaha ezt írom, de

ByeAlex és mentoráltja főszereplésével szívesen megnéznék egy zeneipari reality műsort.

A mentor és mentorált remek kémiával bír, és kifejezetten mókás nézni, ahogy a zenész reagál Berni hétről hétre előkerülő rejtett képességeire. Az ezerarcú lány látványos fejlődésen ment keresztül ByeAlex keze alatt, pedig már bemutatkozása sem volt semmi.

Berni az előző héten egy Bagossy Brothers Company dalt énekelt, most pedig magával a zenekarral lépett fel. Ez azért is különleges, mert a Bagossy Brothers fiúk és Berni is ugyanonnan származnak, előadásukkal pedig olyan őszintén fejezték ki a hazaszeretetet, amit bármely bocskaiba öltözött előadó megirigyelt volna.

Miután Miller Dávid elküldte a nézőket pisilni, Berni Eminem egyik legismertebb számával tért vissza a színpadra. ByeAlex eleinte nem akarta, hogy a mentoráltja ezt énekelje, de végül engedett a kommentekből áradó nyomásnak.

ByeAlex és Herceg Erika hezitálás nélkül szavazott igennel Bernire, ám Gáspár Laci ennél a pontnál megérezte, hogy védenie kell saját versenyzőjét, így

nem adott széket a lánynak.

Puskás Peti viszont szerencsére képes volt félretenni az egót, és objektíven megítélni a versenyzőket. Így három igen szavazattal Berni széket kapott, ezzel részvétele a döntőben biztossá vált, már csak az maradt a kérdés, hogy kitől veszi el ezt a kiváltságot.

Végül megdöbbentő módon Luca veszélyzónába került, ami egy nagyon kései áprilisi tréfának tudható be. A nézők szavazata alapján Kevin jutott Berni mellett biztosan tovább a döntőbe. Úgy tűnik a nézők Puskás Petit is jutalmazták ezzel a döntéssel, aki eléggé bízott saját versenyzőjében ahhoz, hogy ne csak a szívére, hanem az eszére és a fülére is hallgasson, amikor széket ítélt Berninek.

A veszélyzónában Helfy Alexandra és Mihályfi Luca közül dőlt el, ki jut be a 11. X-Faktor döntőjébe, és a nézők utóbbira szavaztak. Szegény Helfy Alexa eddig bírta tartani a benne felgyülemlett feszültséget, és innentől az arcát takarva, zokogva búcsúzott a képernyőről.

Tehát a következő héten Solyom Bernadett, Mihályfi Luca és Kiss Kevin között dől majd el, hogy ki nyeri a 2022-es X-Faktort.

(Borítókép: Miller Dávid. Fotó: Kaszás Tamás / Index)