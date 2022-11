A Sztárban Sztár leszek! e heti adásának egészen szürreális pillanatai is voltak, és ez nem elsősorban a produkciókra értendő. A zsűritagok ugyanis olykor kissé túltolták a poénkodást, ami a viccelődés tárgyát tekintve nem biztos, hogy szerencsés, miután a mezőnyben és feltehetőleg a nézők között is akadnak azért egészen fiatalok. Az adás közepénél már-már az volt az érzése az embernek, hogy a műsor a játékosok helyett többnyire inkább a mesterek saját szórakoztatásáról szól – egyáltalán nem baj persze, ha jól érzi magát a zsűri, hiszen ez adja meg az adás alaphangulatát, de az egyensúlyt azért picit jobban is meg lehetne tartani. A nézők szavazatai alapján egyébként Tóth Napsugárnak kellett távoznia a műsorból, a show további részére így Köllő Babett versenyző nélkül maradt.

Vasárnap este folytatódott a TV2 átalakulós tehetségkutatója, amelyben Magyarország legsokoldalúbb előadóját keresik. Szinte már borítékolható volt, hogy a Sztárban Sztár leszek! hatodik adásában is valahogy előbukkan majd A Nagy Ő promója, az utóbbi napokban ugyanis a TV2 szinte minden műsorában vörös rózsák köszöntek vissza a képernyőről. Till Attila is megkapta hát a feladatot, hogy beharangozza Árpa Attila hétfőn induló párválasztó show-ját, amire konkrétan egy egész produkciót építettek a tehetségkutatóban. Ezt követően viszont olyasmi következett, amire feltehetőleg nemhogy mi, de a nézők sem számítottak.

Történt ugyanis, hogy a kötelező ruhamustra alatt kissé elszabadultak a zsűritagok. Tilla rögtön Tóth Gabi aranyba öntött fejét, illetve Köllő Babett hátsó tollazatát észrevételezte, aminél igazából sokkal feltűnőbb volt az a szűk, pánt nélküli felső, amit Tilla csak egyszerűen kétgombos tévének nevezett. Talán egy perc sem telt el még, mire Majoros Péter erősen sérelmezve kikérte magának, hogy Pápai Jocival nekik mindig a női döntnökökhöz kell öltözniük és nem fordítva. Ezt követően pedig elirigyelvén a Köllő Babett mellbimbóit hangsúlyozó ruhadarabot, elővett egy ollót, és átszabta a saját felsőjét úgy, hogy a mellbimbói kikandikáljanak.

Majoros felpattant a promóciós vonatra

Ezúttal Tóth Gabi versenyzői nyitották a sort, akik közül elsőként Jósa Tamás állt színpadra, a The Black Eyed Peas énekesének bőrébe bújva. A produkció mellett elsősorban a versenyző külsejét dicsérték a zsűritagok, kéretlen tanácsokkal ellátva a szakáll meghagyására, illetve az öltözködésére vonatkozóan. Pontokban egyébként összesen 26-ot sikerült begyűjtenie a versenyzőnek, ami a mezőnyben végül eléggé hátra is sorolta. Ezután Szirtes Dávid következett, aki Varga Viktort alakította a színpadon. A felkészülésben maga az énekes is segédkezett, sőt az élő show-ba is eljött, hogy megnézze az eredményt. Varga el volt ragadtatva, láthatóan nem tudta feldolgozni, hogy kvázi saját magával áll szemben, amin a zsűritagok persze jót mulattak.

Nem hittem el, hogy egy ilyen megtörténik egy ember életében. Nem mertem ránézni, mert annyira ijesztő ez a helyzet!

– mondta az énekes, hozzátéve: „Levette a mozgásomat, a hang is olyan volt. Nem tudtam eldönteni, hogy én most itt ülök, vagy ott.” Majka ennél a pontnál új célpontot találva a poénoknak azon kezdett humorizálni, mennyi keresztpromót erőltet egy-egy műsorba a csatorna, amit korábban már egyébként a Dancing with the Stars adásaiban is észrevételeztünk.

Micsoda csodálatos dolog az, hogy ennyi műsort tudunk promózni, hogy a Párharcot megnyerték, a Sztárban Sztárban ülünk, biztos megy A Nagy Ő, a Farm VIP, és akkor még rejtetten belevesszük, hogy hétfőn van reggel a Mokka, szóval gyakorlatilag, figyelj, én el vagyok hűlve, hogy micsoda szerkesztés van itt

– ámuldozott Majoros, aki ezt a vonalat később sem tudta igazán elengedni, és a promóciós poénládát még jó párszor kiborította a műsorban. Szirtes Dávid produkcióját egyébként maximumponttal jutalmazta a zsűri.

Kínosan túltolták a poénkodást a mesterek

Kökény Dani ebben az adásban Louis Armstrongot utánozta, ami valljuk be, nem egyszerű feladat, főleg az ő hangszínével. Ehhez képest zseniálisan hozta a karaktert, mind megjelenésben, mind hangban. Ezért is volt meglepő, hogy erre a produkcióra Majoros csak 9 pontot adott, pedig végső soron ő is megdicsérte a fiatal versenyzőt. De nem ez volt a legfurcsább az értékelésnél, hanem hogy a zsűritagok egy ponton olyan szinten túltolták a poénkodást, hogy Tóth Gabi, és főleg Köllő Babett, akinek konkrétan a mellei álltak a viccparádé kereszttüzében, fuldokolt a nevetéstől.

Szerencsétlen Kökény Dani megszeppenve nézte, mi történik az asztalnál, hiszen ő nem azért volt jelen, hogy ehhez asszisztáljon, hanem hogy a teljesítménye tükrében kapjon némi iránymutatást a jövőre vonatkozóan. Már Tilla is próbált közbeszólni, majd amikor végre kicsit csillapodott a poénáradat, akkor ismét előkerültek promóciós viccek. Az teljesen rendben van, hogy show-műsor lévén a zsűri szeretne jó hangulatot teremteni, de muszáj picit jobban eltalálni az egyensúlyt, hogy a végén ne arról szóljon a dolog, hogy csak magukat szórakoztatják.

Bari Laci sérülten is színpadra állt

Azt már előzetesen tudni lehetett, hogy Bari Laci járógipszben érkezik, a héten ugyanis sérülés érte, ám semmiképp sem akarta emiatt feladni a versenyt. Kénytelen volt tehát ülve előadni Aretha Franklin dalát, amivel sikerült is lenyűgöznie a zsűrit. Bár ezzel kapcsolatban is rögtön elindult a poénkodás, hogy a sebesülteket sosem ejtik ki a nézők, a siker érdekében tehát Pápai Joci szerint legközelebb a kezére is ki kell találni valamit – de szerencsére Bari értette a viccet. A mesterektől egyébként maximumpontot kapott a versenyző.

Ezt követően Majoros főnyeremény-játékosa érkezett a színpadra: Yulaysi Miranda egy Paloma Faith-slágerrel készült, amit tökéletesen sikerült is hoznia. Kétség nem fér hozzá, hogy Miranda profi énekes, aki ráadásul fantasztikusan is mozog, mindemellett egy különös báj árad belőle, amivel mindenkit le tud venni a lábáról egy szempillantás alatt. Tóth Gabi ennek ellenére hallani vélt instabil hangokat a produkcióban, a többiekhez hasonlóan viszont végül ő is maximumpontot adott a látottakra.

Tóth Napsugártól azonban már nem volt elájulva annyira a zsűri. A versenyző Ava Max bőrébe bújva érkezett a színpadra, s bár az erőfeszítéseit értékelték a mesterek, azt mindnyájan megállapították, hogy bizony több helyen hamisan énekelt a versenyző. Ehhez képest Pápai Joci és Tóth Gabi 9 pontot adott a produkcióra, egyedül Majoros Péter 7-es pontszáma tükrözte némiképp az értékelésnél megfogalmazott kritikát.

Kaly Roland lépett utoljára színpadra, ő Kállay-Saunders Andrást utánozta a műsorban. Dicséretet és kritikát is kapott a zsűritől – Majka például kiemelte, hogy ő egy olyan személy, aki már a jelenlétével meg tudja tölteni a színpadot, amit nem lehet tanulni, erre születni kell, viszont a fejhangok képzésével még vannak problémái, amivel a többiek is egyetértettek. Ennek ellenére mindenkitől 10 pontot kapott a versenyző és a közönség szavazatai alapján végül ő lett a nap győztese.

A végső sorrendet elnézve egyébként túl sok értelme nincs a pontozásnak, a produkciók javára ugyanis maximumpontot adtak a mesterek, ami nem nyújt túl sok iránymutatást a teljesítménybeli különbségekre vonatkozóan.

Elszabadult a „pokol” a stúdióban

Két csapatra osztva egy-egy közös produkcióval is készültek ebben az adásban a versenyzők, amelyek meglehetősen viccesre sikeredtek, mert hát a férfiak többségének természetesen női karaktert kellett hoznia. Szirtes Dávid, Kökény Dani, Tóth Napsugár és Yulaysi Miranda a Bubble Gum formációt jelenítették meg a színpadon, míg Bari Laci, Jósa Tamás és Kaly Roland a The Pussycat Dolls egyik dalát hozta. A mesterek dőltek a nevetéstől, Majoros pedig az előadás értékelésénél, mintha csak a poénok túltolására vonatkozó kritikánk elé szaladt volna, kihangsúlyozta, hogy ő bizony ilyen hangulatban szereti ezt a műsort, bár azt is hozzátette, hogy a „saját baromságaik” helyett jobban örül, ha a produkciók nevettetik meg.

Az az igazság, hogy én ilyen adás rajongó vagyok. Megérkeztem én is végre, azt kell hogy mondjam. Én azt szeretem, amikor rengeteget nevetünk, és nem az egymás baromságain, vagy a Jocin, hanem a produkciókban is van egy kis humor. És ma este a humorból nem kevés jutott, hanem nagyon sok. Ha nem is a legszínesebb volt, de a legviccesebb.

Ezután Tilla elsorolta, kik azok, akik biztosan versenyben maradnak, majd a két veszélyzónás játékos közül, akik Bari Laci és Tóth Napsugár voltak, végül az utóbbinak kellett távoznia a műsorból. Ez azt jelenti, hogy Köllő Babett versenyző nélkül maradt – Tóth Napsugár volt ugyanis az utolsó, aki ebben az évadban hozzá tartozott.

Tóth Gabi akkor is beszél, ha rászólnak

Adás végén kiosztották a következő heti feladatokat, de előtte még Tilla figyelmeztetett, hogy egy félperces reklám következik, ami a képernyő egyik sarkában kapott helyet. Mikor visszajöttek újra, a műsorvezető megjegyezte, hogy azért voltak furcsa hangok, amik kihallatszottak a blokk alatt, mire Majoros rögtön elővette Tóth Gabit, akinek az aranyba foglalt frizuráját is sikerült élő adásban lerombolnia.

Félperces reklám, azonnal szólnak a fülünkre hárman, most ne beszéljetek, mert minden hallatszik. Tóth azonnal nekiáll káromkodni. Azonnal! És utána úgy csinál, mintha senki nem szólt volna! Hárman szóltak!

– méltatlankodott, persze csak viccesen a rapper, amin persze mindenki kuncogott. A feladatkiosztás is hasonlóan jó hangulatban telt, a jövő héten az alábbi előadók bőrébe bújnak a versenyzők:

Szirtes Dávid – Imagine Dragons

Jósa Tamás – Korda György

Bari Laci – Takács Nikolas

Kökény Dani – Lady Gaga

Kaly Roland – Post Malone

Yulaysi Miranda – Tones and I

(Borítókép: November 7-i adás. Fotó: TV2)