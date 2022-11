Brad Pitt is továbblépett, ezzel a nővel vigasztalódik Emily Ratajkowski után

Ahogyan arról az Index korábban többször is beszámolt, a válófélben lévő modell Emily Ratajkowski és a hollywoodi filmcsillag Brad Pitt ugyan megpróbálták együtt, kapcsolatuk azonban néhány randevút követően véget ért.

Ratajkowski nem sokáig búslakodott, először egy népszerű dj oldalán tűnt fel, majd a napokban már arról szóltak az újságcikkek, hogy Kim Kardashian exével, Pete Davidsonnal jött össze a 31 éves édesanya.

Láthatóan azonban Brad Pitt sem búslakodott sokáig a sikertelenül végződő románcot követően, Angelina Jolie volt férje ugyanis már egy másik, Hollywoodban szintén nem ismeretlen nő oldalán tűnt fel a napokban, meglehetősen félreérthetetlen helyzetben.

Vasárnap Pitt ugyanis egy Bono-koncerten jelent meg a 29 éves Ines de Ramonnal, aki nem más, mint a Vámpírnaplók című sorozat sztárja, Paul Wesley volt felesége. Kapcsolatukról ugyan egyelőre semmilyen hivatalos információt nem osztottak meg, a Daily Mail fotói alapján láthatóan jóval több van szimpla barátságnál a felek között.

Pedig Ines de Ramon és Paul Wesley nem is olyan régen még egy párt alkottak, mindössze néhány hónapja, most szeptemberben jelentették be, hogy közel három év házasság után külön utakon folytatják.

A különválásról szóló döntés kölcsönös, és öt hónappal ezelőtt született meg

– mondta akkor a pár képviselője a People-nek, hozzátéve, hogy a pár külön él.

Paul Wesley and Wife Ines de Ramon Quietly Separate After 3 Years of Marriage https://t.co/5JUWJLFwnO — People (@people) September 20, 2022

A pár még 2018-ban kezdett el randevúzni, és csak egy évvel később, egy szűk körben rendezett esküvőn kötöttek házasságot, családjuk és barátaik körében.

Bár a Vámpírnaplók sztárja azóta a 22 éves modellel, Natalie Kuckenburggal össze is költözött, de Ramont még nem hozták kapcsolatba senkivel a szakításuk óta. Egymásra találásuk azonban az eltelt idő rövidsége ellenére sem lehet meglepő, ugyanis Pitt évek óta jogi huzavonát folytat volt feleségével, Angelina Jolie-val, és nem rég még Ratajkowskitól is kosarat kapott, így érthető, hogy töretlenül keresi a boldogságot.

(Borítókép: Brad Pitt 2022. augusztus 1-jén. Fotó: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images)