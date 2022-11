Gisele Bündchen egy jiu-jitsu oktatóval vigasztalódik válása után?

Alig telt el néhány hét azóta, hogy az NFL-sztár Tom Brady és a brazil szupermodell, Gisele Bündchen 13 év házasság után elváltak egymástól, a sértett feleség máris vigaszra lelhetett.

A Page Six arról ír, hogy Bündchent szombaton egy Costa Rica-i étteremben látták, ahol két gyermekével, Benjaminnal és Viviannal, valamint Joaquim Valente jiu-jitsu oktatóval falatozott éppen. A Purepeople brazil bulvárlap nemrég arról számolt be, hogy a páros randizott egymással, de a Page Six egyik forrása szerint ezek csupán üres pletykák.

Joaquim és két testvére harcművészetet oktatott a modellnek és két gyermekének az elmúlt másfél évben

– mondta el a bennfentes forrás. Egy másik, Bündchent jól ismerő személy azt mondta, hogy Joaquim és testvére, Jordan is a családdal tartottak a Costa Rica-i utazásra, hiszen ez idő alatt is a gyerekeket oktatják.

Először februárban próbálta ki magát Gisele Bündchen a jiu-jitsuban, amiről Instagram-oldalán is posztolt egy videót. Akkor Brady viccesen csak annyit jegyzett meg:

Meg vannak számlálva azok a napok, amíg még a mosogatóban hagyhatom az üres edényeket.

Gisele Bündchen korábban is Costa Ricára menekült

Nem az első eset, hogy Tom Brady elől Costa Ricára menekül Gisele Bündchen, hiszen már szeptemberben is a közép-amerikai országba utazott el, amikor összeveszett férjével, és ezzel kezdődött az amerikai álompár vesszőfutása.

A brazil modell elsődleges problémája az volt, hogy párja ígérete ellenére sem vonult vissza, és 2022-ben is sisakot húzott, így továbbra sem maradt elég ideje gyermekeire. Később olyan feltételezések is napvilágot láttak, hogy a sportoló szexrituáléja tehet arról, hogy válásig fajult a helyzet.

Brady szeme előtt két cél lebeg

Az amerikai futballista nemrég a Let’s Go! című műsorban vallott őszintén válásáról. Akkor arról beszélt, hogy ebben a helyzetben csak két dologra szeretne koncentrálni.

Most csak két dologra kell koncentrálnom: először is a családomra, szeretnék a gyerekeimmel foglalkozni, másodszor pedig arra, hogy a tőlem telhető legtöbbet megtegyem a csapatom sikeréért

– fogalmazott Brady, aki igyekszik profi módon hozzáállni ehhez a helyzethez is és mindig csak arra koncentrál, amire éppen kell: a pályán a munkájára, otthon pedig a családra.

A hétszeres Super Bowl-győztes irányító beszélt arról is, hogy a nyilvánosság előtti élet nem könnyítette meg a kapcsolatuk rendezését, de hálás szüleinek, akik példaértékű nevelésben részesítették.

Szeretnék jó apa lenni, és igyekszem jól végezni a dolgomat. Ahhoz, hogy az életedben megoldást találj a kihívásokra, a lehető legjobb módon kell kezelned azokat. Mindig felemelt fejjel fogok járni a pályán és azon kívül is

– mesélte a műsorban az NFL-sztár.

(Borítókép: Gisele Bündchen. Fotó: Dimitrios Kambouris / WireImage)