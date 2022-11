Marilyn Manson karrierje derékba tört, halálos fenyegetéseket kap

Továbbra is tagadja a szexuális zaklatás és visszaélés vádjait Marilyn Manson, aki nem bántalmazóként, sokkal inkább áldozatként tekint magára. Az ellene felhozott vádakat követően ugyanis állítása szerint a karrierje derékba tört, a halálos fenyegetések sora miatt pedig saját és szerettei testi épségét is félti.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Marilyn Manson élete az elmúlt időszakban koránt sem móka és kacagás, a zenészt ugyanis az utóbbi években többen is megvádolták szexuális zaklatással és visszaéléssel is. A lavinát még korábbi párja, Evan Rachel Wood színésznő indította el, akinek nyilatkozata után sorra jelentkeztek újabb és újabb áldozatok.

Ez követően nem kímélték a különc, meglehetősen sötét fizimiskájával és megbotránkoztató szövegeivel és klipjeivel híressé vált Marilyn Mansont, aki most azt állítja, hogy karrierje derékba tört a vádak miatt, és azóta is folymatosan fenyegetik az életét, amióta tavaly 15 nő is szexuális zaklatással vádolta meg.

A vádakat továbbra is tagadó előadó a folyamatos fenyegetettség miatt szorongást és elkeseredettséget érez, depressziósnak érzi magát és attól tart, hogy nem csak őt, de jelenlegi feleségét, Lindsay Usich-et is bánthatják.

A személyes problémák mellett a karrierje is megsínyli azonban a zaklatás vádját, a Brian Warner néven született Manson ugyanis azt állítja, hogy a kényes ügyek miatt teljesen kizárták őt a hollywoodi társasági és üzleti életből.

A zenéim nem akarják, nem turnézhatok, a könyvemet nem adják ki, a festményeim leárazták, a művészeti bemutatóim pedig határozatlan időre elhalasztották

– idézi az énekest a TMZ.

Az ohiói születésű Manson emellett kiemelte, hogy amiatt mert hamisan erőszaktevőként, bántalmazóként és gyermekpornográfiáért rajongó beteg embernek állítják be, két filmszerepet is elveszített.

Súlyos vádak, de továbbra is tagad

Az 53 éves Marily Manson gondjai akkor kezdődtek, amikor egykori menyasszonya, Evan Rachel Wood 2021 februárjában előállt azzal, hogy „érzelmileg, fizikailag és szexuálisan is bántalmazta” őt az énekes, hét hónapos kapcsolatuk során. Ugyanebben a hónapban Manson beperelte Evant rágalmazás, érzelmi szorongás szándékos okozása, valamint szövetségi dokumentumok meghamisítása miatt. Ezt követően újabb négy nő állt elő hasonló vádakkal, végül pedig több mint 10 nő állította azt, Manson bántalmazta őket.

A vádak ellenére Manson továbbra is kiáll igaza mellett, és felháborítónak tartja a vádakat, amelyek tönkreteszik a magánéletét és a karrierjét is.

Mr. Warner határozottan tagadja, hogy bárkit szexuálisan zaklatott volna vagy bántalmazott volna. Az ügyfelemmel szemben felhozott alaptalan híreknek három közös vonásuk van - hamisak, állítólag több mint egy évtizeddel ezelőtt történtek, és részei egy összehangolt támadásnak, amelyet Mr. Warner korábbi partnerei és munkatársai indítottak, akik fegyverként használták személyes életének egyébként hétköznapi részleteit, és konszenzusos kapcsolatukat kitalált rémtörténetekké alakították.

– mondta tavaly a zenész ügyvédje.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámo n.

(Borítókép: Marilyn Manson 2020. február 9-én. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)