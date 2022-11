Nagy Ervin megfejtette Zámbó Jimmy titkát

Októberben derült ki, hogy az RTL Magyarország saját streamingszolgáltatást indít RTL+ néven. A digitális platformmal kapcsolatban előzetesen annyit ígértek, hogy összesen ötezer órányi tartalmat, amerikai mozifilmeket és sorozatokat, köztük számos magyarországi premiert is elérhetnek majd azon az előfizetők. Az RTL+ kínálatában debütál a Zámbó Jimmy élete által ihletett, A Király című 10 részes sorozat is, amelynek sajtóvetítését az alkotók és a szereplők részvételével pénteken tartották a MOM Parkban.

A pénteki vetítés előtt az RTL programigazgatója, Kolosi Péter további részleteket is elárult az induló RTL+-ról. Hangsúlyozta, a céljuk az, hogy sorozatokban és magyar tartalmakban is legalább olyan minőséget nyújtsanak a nézőknek, mint amilyeneket más streamingszolgáltatók kínálnak. Az indulásnál rögtön három magyar fikciós tartalom is felkerül a platformra: A Király mellett ott lesz a Nagy Fehér Főnök és egy fiatal felnőtteknek szóló történet, Ki vagy te? címmel. Emellett sok olyan nagy sikerű tartalmat is találhatnak majd a felületen a nézők, amelyeket a holland és a német közönség már ismer, illetve egy realitymeglepetéssel is készülnek, és több olyan műsorral, amelyek előreláthatóan nagy érdeklődésre tarthatnak számot. A Zámbó Jimmy-széria kapcsán Kolosi Péter úgy fogalmazott:

Számunkra is ünnep ez a nap, hiszen régóta készültünk erre a sorozatra, közel ötéves kutató, majd írói munka eredménye az, amit most láthattak a sajtó képviselői, és hamarosan a nézők is megtekinthetnek az RTL+ felületén.

Zámbó Krisztián több jelenetnél is elsírta magát

A Király című szériáról előzetesen annyit már tudni lehetett, hogy a befutott Zámbó Jimmyt Nagy Ervin, az özvegyét Schell Judit alakítja. A bemutatón az is kiderült, hogy a sztár fiatalkori énjét Olasz Renátó, míg Edit asszonyét Staub Viktória játssza a sorozatban. A sajtóvetítésen Zámbó Jimmy fia, Zámbó Krisztián is megjelent, aki a bemutató előtt kérdésünkre elmondta: ő már régebben is hallotta, hogy szeretnék filmre vinni az édesapja élettörténetét, de először úgy volt, hogy egy egyéjszakás mozifilm lesz belőle. Végül az RTL vetette fel, hogy készítsenek egy sorozatot, amit egyébként ő már a sajtóvetítés előtt megtekinthetett, a látottak pedig abszolút lenyűgözték.

A sorozatba a magyar színészek krémjéből válogattak, az a sok munka pedig, ahogy az 1970-es és az 1980-as éveket minden részletében hozták, egészen elképesztő. Én a mostohaanyámmal, Edittel már megnéztem, és háromszor sírtam rajta. Először akkor, amikor apu anyukám, Vera hasát megsimogatta, majd amikor megszülettem, és kimondták a nevem, hogy Zámbó Krisztián. Az is nagyon tetszett, ahogy megjelent az a szerelem és tűz, ami Edit és apu között volt. Edit ott ült mellettem, és rajta is láttam, hogy ezek a pillanatok neki is csodálatosak voltak

– mesélte Zámbó Krisztián. Hogy szerinte miért fontos, hogy azok is megnézzék ezt a szériát, akik talán még meg sem születtek, amikor az édesapja meghalt, arról annyit mondott:

Azt gondolom, ha végignézik ezt a sorozatot, láthatják, hogy a 70-es, a 80-as és a 90-es években mennyire más volt az élet, és mennyire sokat kellett küzdeni akkor. Ebből kiderül az is, hogy iszonyat, amin Zámbó Jimmy, az édesapám átment, hogy mennyi küzdelem és meló volt abban, amit elért, és hogy mivé vált, pozitívból negatívvá, hogy védenie kellett a családját és a rajongókat, azokat, akik szerették, vagy akiket ő szeretett. Ezt mind látni kell.

Nagy Ervin a sebezhetőségét kereste

A Király című sorozat valóban visszarepíti a nézőt egy olyan korba, amikor az élet és ezzel együtt a zeneipar is egészen máshogy működött. Végigvezeti az embert azon, mi mindent kellett tenni azért, hogy valaki zenei pályára léphessen, miközben megmutatja az egyszerű emberek hétköznapi küzdelmeit is, amelyekből talán az is kiderül, hogy Zámbó Jimmy, akit a sztárrá válása után már városi legendák öveztek, ugyanolyan, kvázi egy közülünk való emberből lett Magyarország egyik legnépszerűbb előadója. Bár ezzel együtt az egyik legellentmondásosabb magyar hírességnek is tartják, a temetésén részt vevők száma is jól mutatja, hogy a munkásságát és az életét milyen hatalmas érdeklődés övezte. Utolsó útját egyébként az RTL is közvetítette annak idején.

„Tulajdonképpen megkerülhetetlen volt egy időben Magyarországon. Lehetett bármit gondolni róla, de olyan ember volt, akinek a neve mindenkinek ismerősen csengett, függetlenül attól, hogy szerette vagy utálta. A rendszerváltás utáni magyar poptörténelemben ő volt az első, aki bulvársztárrá akart és tudott is válni. Úgy szokás mondani, hogy két végén égette a gyertyát, de ő nem egy gyertya két végét égette, hanem több tucatét egyszerre, ami forgatókönyv alapanyagaként és életvitel szempontjából is drámai. És hát azt se felejtsük el, hogy minden Shakespeare-, illetve királydrámának a vége halál.

Időzített bomba volt, ahogyan élt,

egy felhúzott íjhoz vagy egy színpadon heverő fegyverhez hasonlítanám, aminek a darab végén általában el »kell« sülnie. Az élete és sorsának alakulása tehát tökéletesen alkalmas volt arra, hogy, sorozatként feldolgozzák. Nem gondoltam volna egyébként, hogy ilyen hamar eljön ez a pillanat” – magyarázta kérdésünkre a Királyt alakító Nagy Ervin a vetítés után, aki egyébként nem volt Zámbó Jimmy rajongója, de mindent megtett, hogy a felkészülés során alaposan megismerje a karakterét. Hogy sikerült-e megszeretnie, egyáltalán szükséges-e, hogy szeresse azt a karaktert, akit alakít, arra annyit mondott:

„Már az első részben benne van, amiért meg lehet szeretni. Én mindig a sebezhetőségét keresem egy karakternek. Elképesztő, mi mindent megengedett magának, és milyen urban legendek vannak róla! Állítólag egyszer például egy olyan ajtón akart kimenni, ahol egyébként nem volt ajtó, a legenda szerint hozták a kőműveseket, és kibontották neki a kocsmafalat. Sokan elképesztően bátornak, szabadnak látták, és felnéztek rá, mások pedig pofátlannak és gátlástalannak tartották a viselkedését. Azt hiszem, ha valaki ennyire vehemensen és mindenáron próbálja megmutatni, hogy ő különb mindenkinél, hogy rá más szabályok vonatkoznak, annak kell legyen valami kiváltó oka. Szerintem itt is, mint oly gyakran,

szeretetéhség húzódott a háttérben.

Az első részben az ebédlőasztalos jelenetnél például csodálatosan kirajzolódik az édesanyjával való kapcsolata. Jimmy alapvetően elnyomott pozícióban volt, úgy érezhette, a világon mindenkivel meg kell vívnia, hogy valaki legyen belőle. Talán ezt a frusztrációt, kisebbségi érzést próbálta erővel kompenzálni. Ha egészében látjuk a történetét, akkor a nehéz személyisége mellett észre kell vennünk azt is, mennyire sebezhető és érzékeny ember volt” – magyarázta a színész, hozzátéve:

Drámai szempontból egy igazán jól »kitalált« figura – egyik pillanatban azt a zsenit látjuk a színpadon, azzal az elképesztő hangi adottsággal, amivel rendelkezett, aztán látjuk az elszállt popsztárt, majd egy pillanattal később úgy érezzük, valójában egy kisgyerek, aki mindennél jobban vágyik a szeretetre és az elismerésre. Nekem az volt a vezérelvem, hogy ez a »szentháromság«, az elveszettség, a pofátlanság és a talentum valahogy minden jelenetben ott legyen. Még a legjelentéktelenebbnek tűnő pillanatokban is. Ez volt benne számomra a kihívás. Így próbáltam ítélkezés nélkül emberivé és érthetővé tenni a sorstragédiáját, mert szerintem ez az.

Hogy Nagy Ervin számára időközben kiderült-e a titok, hogy vajon miért szerették és rajongtak annyian Zámbó Jimmyért, arra annyit mondott:

Az embereket mágnesként vonzza egy olyan izzó égitest közelsége, ami semmihez nem mérhető hőfokon ég, még akkor is, ha ez az égitest nem csupán önmagát, de akár a környezetét is elpusztíthatja.

A színésztől azt is megtudtuk, hogy a sorozatban szereplő dalokat valamelyest újrafogalmazva, „rebootolva” hallhatja a közönség. Azt is elárulta, hogy ezeket Peter Schramek énekli, mert az ő hangszíne áll a legközelebb Zámbó Jimmyéhez. Hogy a fiataloknak vajon mennyire lehet vonzó egy olyan széria, amely egy általuk esetleg már nem ismert popsztár életéről szól, az szerinte – ahogy más sorozatok esetén – az abban szereplő drámai jelenetek számával függ össze. Azt gondolja egyébként, hogy az embereket általában érdeklik azok a hírességek, akikről a szüleiktől hallottak, és annak idején annyian odavoltak értük, a róluk szóló alkotások által ugyanis kapcsolódni tudnak az édesanyjuk vagy az édesapjuk ízlésvilágához. Nagy Ervin szerint ez a sorozat európai színvonalú, ami megüti a nagy streamingszolgáltatók szintjét, és mivel az a tapasztalata, hogy a fiatalok örömmel kapcsolódnak magyar színészekhez és alkotásokhoz, biztos benne, hogy A Király is izgalmas lesz számukra.

(Borítókép: A Király című sorozat szereplői és alkotói / Fotó: Papajcsik Péter)