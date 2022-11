Tabudöntögető sorozattal áll elő az RTL

Néhány hete derült ki, hogy az RTL saját streamingszolgáltatást indít RTL+ néven. A digitális platformmal kapcsolatban előzetesen annyit ígértek, hogy összesen ötezer órányi tartalmat, amerikai mozifilmeket és sorozatokat, köztük számos magyarországi premiert is elérhetnek azon az előfizetők. Már nem titok, hogy ezen a felületen mutatkozik be a Zámbó Jimmy életét és halálát feldolgozó, A Király című sorozat, valamint számos további saját gyártású, kizárólag erre a platformra szánt produkció, fikciós széria és reality egyaránt.

Az RTL+ kínálatába kerül A Nagy Fehér Főnök című, fekete humorral fűszerezett szórakoztató vígjátéksorozat is, amely mulatságos kisvárosi történeteket elevenít meg, mindemellett aktuális társadalmi kérdéseket és polgárpukkasztó, ugyanakkor olyan elgondolkodtató témákat is boncolgat, mint a transzneműség és a rasszizmus. A szériából a napokban a sajtó is kapott egy kis ízelítőt: a MOM Parkban vetítették le a sorozat első részét az alkotók és a szereplők részvételével, akik közül előzetesen Lengyel Tamást és Rujder Vivient már leleplezte az RTL. Az eseményen kiderült, hogy rajtuk kívül Csákvári Krisztián, Trill Beatrix, Péter Kata, Csányi Dávid, Fekete Zsolt és Dancs János is szerepel a sorozatban.

A vetítés előtt az alkotás kreatív producere, az RTL drámai és szórakoztató műsorokért felelős igazgatója, Herman Péter adott némi háttérinformációt A Nagy Fehér Főnök adaptációjának részleteiről. Elmondta, hogy eredetileg ez egy cseh formátum, amire annak idején már a Paprika Latino (ma már Paprika Studios) műsorgyártócég is felfigyelt, és mivel az RTL oldaláról is nagyon szerették a cseh szériát, végül közösen tető alá hozták a dolgot. Kiemelte azt is, hogy a közös munkához kitűnő színészeket és rendezőket sikerült szerződtetniük, utóbbiakat Herz Péter és Tasnádi István személyében.

Az RTL életében egyre fontosabbak a sorozatok, és mivel azt gondoljuk, túl kell lépnünk a sima szórakoztatáson, fontos az is, hogy egy-egy ilyen sorozat miről szól. Ebből a szempontból A Nagy Fehér Főnök rendkívül érdekes lesz

– jegyezte meg Herman Péter a vetítés előtt.

8 Herman Péter Galéria: A Nagy Fehér Főnök sajtóvetítés (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Az ember ugye többnyire hajlamos némi fenntartással közelíteni a hazai gyártású szériákhoz, mert olyasmire számít, amihez a korábbi években, illetve évtizedekben a televízióban hozzászokott. Ez a sorozat viszont már az első pillanattól kezdve is egészen más, hiszen a kamerák nem díszletek között, hanem valós helyszíneken forogtak, a saját életünkből már megtapasztalt élmények és elemek átemelése pedig még valószerűbbé teszi a látottakat. Ez azért is fontos, mert maga az alkotás valós társadalmi problémákat állít reflektorfénybe, s bár sok esetben humorral fűszerezve igyekszik megjeleníteni olyan témákat, mint az alkoholizmus, a homofóbia vagy a rasszizmus, ezeket úgy tálalja, hogy azon feltehetőleg minden néző szeme elkerekedik majd. Már az első epizód is tele van olyan fordulatokkal, amelyek biztos, hogy váratlanul érik a közönséget, és a vicces megjelenítés ellenére elgondolkodtatják majd.

Nagyon sok tabutémának nekimegyünk, ezért kíváncsian várjuk, hogyan fognak reagálni a sorozatra a nézők

– mondta Tasnádi István, akivel a vetítés után beszélgettünk.

A sorozatban elég sokáig követjük a cseh alkotás sztorivezetését, bár Magyarországon szocializálódva és ismerve a lehetőségeket, hogy milyen a nyitottság bizonyos témákra, valószínűleg magunktól nem mertünk volna megkeresni mondjuk egy csatornát egy ilyen alapötlettel. Az eredeti változat egyébként a cseh közszolgálati tévén ment le, ahol nagyon sokan nézték – nyilván sok vitát is kavart, de miután egyszer ott már bizonyított, ez megadta a lehetőséget, hogy foglalkozzunk vele. Természetesen sok mindent a magyar viszonyokra alakítottunk, hiszen nálunk teljesen más bizonyos dolgok megítélése, vagy akár a cigányság helyzete, illetve aránya a lakosságban, szóval jó sokat kellett változtatni, a sorozat második felében pont ezért már a sztorin is, de az alapfelvetés ugyanaz maradt, mint az eredeti alkotásban volt

– magyarázta a sorozat vezető írója. Tasnádi István szerint biztos lesznek, akiknél egyes jelenetek kiverik majd a biztosítékot, de azt gondolja, akik nyitottak az újra, akár egy picit nyersebb megfogalmazásokra is, azoknak nagy élmény lesz a sorozat, mert ilyesmivel a hazai paletta eredeti tartalmai között nem lehetett még találkozni.

8 Tasnádi István Galéria: A Nagy Fehér Főnök sajtóvetítés (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Ahogy az már korábban kiderült, A Nagy Fehér Főnök egyik főszerepét Lengyel Tamás alakítja, aki nem először játszik olyan alkotásban, amely aktuális társadalmi problémákat tár a nézők elé. Hogy miért mondott igent az RTL+ sorozatára, arról a vetítés után mesélt az Indexnek.

Az Árvák című előadásunk volt hasonló, talán az a darab beszél ennyire erősen és kíméletlenül a rasszizmusról, mint A Nagy Fehér Főnök. Amikor elolvastam a széria forgatókönyvét, azt éreztem, végre egy bátor, bevállalós, ugyanakkor nagyon szórakoztató sorozat, ami mer olyan problémákat elővenni, mint az alkoholizmus, a rasszizmus vagy a homofóbia. Szerintem fontos, hogy ezek a témák közérthetően és egy izgalmas történetbe ágyazva kerüljenek a képernyőre. Ráadásul a sorozatban van egy óriás horog, ami a különböző nézetek képviselőit is behúzhatja, és így észrevétlenül érzékenyít is. Ugyanis ha megnézzük az egész évadot, akkor kiderül, hogy az előítéletek lassan lebomlanak, az averziók megszűnnek

– magyarázta Lengyel Tamás. Kiemelte azt is, mennyire merész próbálkozásnak tartja az RTL-től A Nagy Fehér Főnök megvalósítását, és nagyon boldog, hogy a személyiségétől egyébként ennyire eltérő karakter megformálására lehetőséget kapott – amit egyébként a látottak alapján zseniálisan sikerült kiviteleznie.

Remélem, hogy sokan megnézik, és a sorozat elindít egy társadalmi diskurzust, hiszen ezekről a témákról beszélni kell

– tette hozzá kérdésünkre a színész, aki bízik benne, hogy minden felületről és kultúrkörből lesznek olyanok, akiket érdekel a sorozat, ami sok szempontból a valósággal is szembesíti az embert – ennek felismerése ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy bizonyos dolgok változzanak.

(Borítókép: Lengyel Tamás. Fotó: Papajcsik Péter / Index)