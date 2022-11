Ambrus Attila pénzt gyűjt Berki Krisztián gyermekeinek

Berki Krisztián még idén májusban halt meg, így özvegye, Berki Mazsi egyedül maradt közös gyermekükkel, Emmával, ahogy előző házasságából született kislányának, Natinak is apa nélkül kell felnőnie. Berki mindig is nagyon megosztó személyiség volt, azonban sokakat megrendített a halála, köztük Ambrus Attilát is. A Viszkis korábban vele együtt küzdött az Ázsia Expressz című műsor első évadában, amit sikerült is megnyerniük. A hazaérkezésüket követően az átélt kalandokról pedig 2018-ban egy könyvet adtak ki Rosszfiúk Ázsiában címmel.

Mint kiderült, a kiadó anno fejenként ezer könyvet adott nekik, amelyeket értékesíthettek, azonban Berki nem így tett. Az ő része jelenleg is Ambrusnál porosodik, azonban a Viszkis elhatározta, eladja a köteteket, és az ebből befolyó összeget Berki gyermekeinek adja.

Ahogy Ambrus kifejtette, korábban hozzá szállították Berki részét is, azonban ő sosem ment érte, hiába jelezte neki, hogy vigye el őket. Hozzátette, a saját felét már eladta, azonban az övé még mindig nála van.

Bármennyiszer is kicseszett velem Krisztián és vitáztunk össze, nagyon megrendített a halála. Egyfolytában csak a két kislányra tudok gondolni, akik kénytelenek lesznek apa nélkül felnőni. Szeretnék nekik valahogyan segíteni, ezért is határoztam el, hogy eladom azt az ezer darab könyvet, amit Krisztián nálam hagyott, a befolyt összeget pedig a gyermekeinek adom

– mondta a Viszkis a Blikknek, illetve kifejtette, háromezer forintért árulja a könyvet, így ha mind elkel, hárommillió forint fog összegyűlni, amit elfelezve szeretne a kislányok számlájára utalni. Eddig kétszáz darabot tudott eladni belőlük.

Ambrus ugyanakkor azt is megjegyezte, azért nincs könnyű dolga, mivel Berkit nagyon sokan nem szeretik, így aki megvette, inkább rá vagy a gyerekekre való tekintettel tette. Mint kifejtette, úgy saccolja, ha ilyen tempóban halad, akkor jövő őszig minden példány elkel.

A feleségem már tervezi, hogy Pamelával és Mazsival is felveszi a kapcsolatot, hogy egyeztessünk a pénz küldésének részleteiről

– jelentette ki.

(Borítókép: Ambrus Attila 2015. november 15-én. Fotó: Velvet)