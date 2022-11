Kiderült, miben halhatott meg Bruce Lee

A kínai harcművész halálával kapcsolatban több összeesküvés-elmélet is szárnyra kapott az elmúlt évtizedekben, azonban egy újabb tanulmány szerint a túlzott vízivás tehető felelőssé.

Az 1973-ban, 32 éves korában elhunyt kínai harcművész halála meglepetésként érte a világot, és azóta is sokakat foglalkoztat, pontosan mi történhetett. A hivatalos álláspont szerint Lee marihuánát fogyasztott, illetve sok vizet ivott, majd fejfájást és szédülést kezdett tapasztalni, ezért bevett egy Equagesic nevű fájdalomcsillapítót, azonban két órával később eszméletlen állapotban találták meg.

A boncolás során megállapították, hogy az agya 1575 grammra (3,5 fontra) duzzadt, ami meghaladja a normálisnak mondható 1400 grammot. Az orvosok így arra jutottak, hogy agyi ödéma okozta a halálát, ami az általa bevett gyógyszer iránti túlérzékenységi reakciónak volt köszönhető. A Clinical Kidney Journal lapban publikált tanulmányban azonban nemrég tüzetesebben megvizsgálták, mi állhatott Lee hirtelen halálának hátterében.

Bruce Leet a harcművész mellett, mivel filozofikus alkat volt, a kínai bölcseletek is vonzották. Több könyv is megjelent a tanításairól, amelyek egyike a „Légy víz!” filozófia volt, ami arról szól, hogy a víz folyékonyságát, megfoghatatlanságát felhasználva hogyan legyünk erősebbek és hatékonyabbak a mindennapi életünkben, illetve hogyan kerüljünk közelebb belső természetünkhöz.

A tanulmány vezetői szerint ugyanakkor – ironikus módon – Lee pont a túlzott vízivás miatt vesztette életét. Mint kiemelték, a harcművész csak azt követően vette be a gyógyszert, hogy elkezdett fájni a feje, illetve szédült, amiből arra lehet következtetni, hogy az agya még azelőtt elkezdhetett duzzadni, hogy fájdalomcsillapítóhoz nyúlt. Hozzátették, ha valóban az Equagesic iránti túlérzékenységről lett volna szó, akkor a boncolás során nem csak agyi ödémát fedeztek volna fel.

A nyilvánosan elérhető információk elemzése alapján azt állapítottuk meg, hogy a halál oka a hyponatraemia okozta agyi ödéma volt. Más szóval azt állítjuk, hogy a vese képtelensége a felesleges víz kiválasztására megölte Bruce Leet

– fogalmazták meg a kutatók.

Sokszor csak leveken élt

Hyponatremia az elektrolit- és folyadékháztartás leggyakrabban előforduló zavara, ami akkor lép fel, ha a folyadékbevitel meghaladja a vesék azon képességét, hogy kiszűrjék a vizet a vérből. Ez az állapot akkor fordul elő, ha valaki rövid időn belül sokat iszik. Ahogy azt a tanulmányban kiemelték, Lee esetében több kockázati tényező lehetett, és már sokkal kevesebb vízfogyasztástól is kialakulhatott nála ez az állapot.

Mindezt arra alapozzák, hogy megesett, amikor Lee már nem is evett, csak sárgarépalevet vagy épp almalevet szürcsölt, ami növelhette a hyponatremia kialakulásának esélyét. Mindemellett vízhajtót is használt, hogy megszabadítsa szervezetét a nátriumtól, illetve különböző források szerint élete utolsó hónapjaiban tíz-húsz üveg szakét ivott naponta. A kutatók kiemelték, ezen tényezőket figyelembe véve azt állapították meg, hogy Leenek a halála előtt két hónappal már volt agyi ödémája – ekkor elájult és hányt is. Végül sikerült felépülnie, azonban akkor nem jöttek rá, hogy hyponatremiáról van szó.

Feltételezésünk szerint Bruce Lee egy veseműködési zavar miatt halt meg: nem tudott elegendő vizet kiválasztani a vízháztartás fenntartásához

– írták a tanulmányban.

(Borítókép: Bruce Lee. Fotó: Fotos International / Archive Photos / Getty Images)