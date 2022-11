Jeffrey Dahmer édesapja: Figyelmen kívül hagytam a vészjósló jeleket

Lionel Dahmer egy tévés műsorban vallotta be, hogy már fia gyerekkorában észlelhető volt, valami nincs rendben vele, azonban ő figyelmen kívül hagyta ezen jeleket.

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb sorozatává vált a Jeffrey Dahmer szörnyeteggé válását feldolgozó széria. A debütálását követően ugyanakkor az áldozatok családtagjai, illetve a sorozatgyilkos apja, Lionel Dahmer is támadta a Netflixet. Mindenki azt állította, a streamingszolgáltató nem kereste meg őket, mielőtt megjelent volna a sorozat, amelynek egyik készítője, Ryan Murphy nemrég cáfolta ezeket az állításokat.

A jelenleg 86 éves Lionel Dahmer azt is kifogásolta, hogy a szériát követően őrült rajongók látogatták meg a birtokát. Gondozója szerint egy idegroncs lett belőle, ahogy azt is kiemelte, idősebb Dahmer kész kiállni a saját igazáért (ahogy azt egy korábbiakban megjelent könyvében is tette).

Úgy tűnik, a férfi elérkezettnek látta az időt arra, hogy a Dahmer-hullám lecsengését követően saját szemszögéből beszéljen a történtekről. Dr. Phil műsorában nyilatkozott, aki három adáson keresztül foglalkozik a Jeffrey Dahmer-jelenséggel. A műsorvezető arról kérdezte Dahmert, utólag visszagondolva úgy érzi-e, hogy látnia kellett volna a gonosz közeledését. Az édesapa pedig bevallotta, hogy valóban figyelmen kívül hagyta a gyilkos fia viselkedésével kapcsolatos intő jeleket – írja a TMZ.

Felidézte például azt is, hogy fia 11–14 éves korában az otthonuk közelében lévő országutak környékén kószált, hogy különféle elpusztult állatokat gyűjtsön össze, majd szemeteszsákokban hazavitte őket. Hozzátette, mindenféle elhullott állatot összeszedett a rókáktól kezdve a kis testű kutyákig, azonban, mint azt megjegyezte, egészen a tárgyalásokig nem tudott arról, hogy fia fel is boncolta volna őket olyan célból, hogy megtapogassa a belső szerveiket. Érdekesség, hogy a sorozatban pont az ellenkezőjét látni, hogy a gyermekével együtt boncolja fel az állatokat. Lionel Dahmer mindemellett hozzátette, azért nem tulajdonított nagyobb jelentőséget fia különös viselkedésének, mivel állítása szerint voltak barátai, akik ugyanezt csinálták.

Magyar osztálytársa volt

Ahogy az a korábbiakban már kiderült, Jeffrey Dahmernek két magyar nevű osztálytársa is volt az ohiói Revere High Schoolban: Csépe Attila és Csontos Mary. Előbbi elmondása szerint személyesen ismerte a sorozatgyilkost, aki „fura gyerek volt, csendes, alig szólalt meg”. Mint azt Csépe kifejtette, erőszakos viselkedésnek akkor még nyoma sem volt, ahogy arról sem beszélt senkinek, hogy állatokat boncol otthon.

Erről nem beszélt, egyszerűen nem beszélt, mármint semmiről senkivel. Úgy tűnt nekem, hogy kerülte az embert. Nem nézett senki szemébe, minden mozdulata gyámoltalanságra utalt

– mondta nemrég.

Hozzátette, meglepte őt, amikor kiderült, mit tett Dahmer, és sokan keresték fel őt, hogy további részleteket tudjanak meg a sorozatgyilkos iskolai múltjáról, azonban elmondása szerint nem észlelt semmi különöset, csak egy fura fickónak tartotta.

(Borítókép: Lionel Dahmer 1994. március 12-én. Fotó: Steve Kagan/Getty Images)