Rekordot döntött Majka és Molnár Tamás rendszerkritikus dala

Gyakorlatilag felrobbantotta a netet Majoros Péter és Molnár Tamás Azt beszélik a városban című klipes nótája, amelyben a szerzők erős bírálatot fogalmaznak meg a társadalommal, valamint a hatalmon és az ellenzékben lévő politikusokkal szemben. A kisfilm alig másfél napja került fel a YouTube-ra, de

már átlépte az 1 millió megtekintést,

lekörözve ezzel az ugyanennyi idő alatt nagyjából 300 ezerrel kevesebb embert elérő Szavak nélkül című szám klipjét. Pedig a tavaly áprilisban Curtisszel és Veres Mónika Nikával készített, szintén komoly témát boncolgató szerzemény statisztikája is nagyon szép teljesítményt mutat – biztos sokan emlékeznek rá, hogy azt a dalt (ami ugyancsak fekete-fehér klipet kapott) a járványhelyzet ihlette, s bár a hangulata elég depresszív, a mondanivalója magában hordozza a reményt, hogy létezik kiút a kilátástalanságból.

A nagyszámú nézettség akkor azért is volt olyan figyelemre méltó, mert ez volt az első hivatalos klipes nóta, amely a rapper saját, 2020 márciusában indított, és a megjelenéskor mindössze 58 ezer követővel rendelkező YouTube-csatornáján debütált. Majoros csatornájának követőbázisa egyébként mostanra már csaknem a duplájára emelkedett, a Szavak nélkül pedig több mint 10 milliós megtekintésnél jár.

Jókora tömeg ingerküszöbét érték el

A rappernek az utóbbi időben is voltak együttműködései, amelyek közül az egy évvel ezelőtt Agárdi Szilviával készített Hajnali fény című dal, és a kilenc hónapja Curtisszel és Nikával rögzített Jöttem, ahogy jöttem című klipes szerzemény szintén a Majka Official felületén debütált, ám ezeknek nem volt olyan kiugró a teljesítménye, mint a pandémia ihlette nótának. A Molnár Tamással írt és előadott Azt beszélik a városban viszont a Szavak nélkül című dalhoz hasonlóan szintén erős tartalommal bír, amellyel úgy tűnik, ismét jókora tömeg ingerküszöbét sikerült elérniük – ezt a megtekintések száma mellett a megosztások és a kommentek mennyisége is alátámasztja.

Ahogy korábban megírtuk, a friss nótában Majoros Péter és Molnár Tamás tükröt tart az egész országnak. Az egyértelmű aktuálpolitikai utalásokkal teletűzdelt szövegben

bírálják és azonos polcra helyezik a hatalmon és az ellenzéken lévő politikusokat,

miközben a vidéki és a nagyvárosi lét, illetve a kisemberek és az elit kontrasztját is igyekeznek kidomborítani. Rámutatnak a szegénységre, a bűnözésre és a nincstelenségre is, de a kizsákmányolás, a képmutatás, a hazugság és a félelem témakörét is érintik. Az erős kritikát tartalmazó szöveg ugyan magában hordozza a változás reményének beteljesülését, a dal végére mindez inkább szertefoszlani látszik, elsősorban

a társadalom cselekvésképtelensége miatt.

Mint említettük, a friss nóta egy olyan kisfilmmel együtt debütált a YouTube-on, amely tökéletesen passzol a mondanivalójához, színtelen világával kellőképp megalapozva annak alaphangulatát. A tartalmat erősítve egy ponton ráadásul ablaküvegekre kent írással is üzennek a szerzők, a diktatórikus rendszerek általános jellemzőit hangsúlyozva. Megjelenése után a klip gyorsan a legfelkapottabb videók listájának első helyére került a YouTube-on, csaknem 40 ezren lájkolták és közel kétezren véleményezték a kommentszekcióban.

Szövegíróból lett a dalban énekes

Feltehetőleg sokakat foglalkoztat, miért pont Molnár Tamással készített közös nótát Majoros Péter. Az Anti Fitness Club és a JETLAG többszörösen díjnyertes dalszerző-frontembere, aki tavaly év végén szólókarriert is indított, a klipes nóta megjelenése előtt egy rövid videóban osztotta meg, hogy a rapperrel hogyan kezdődött az együttműködésük.

Arra gondoltam, hogy 19 év zeneiparban való munkálkodás után végre el kéne kezdenem hangszeren is játszani, úgyhogy tanulgattam és elkezdtem összerakni zenei alapokat. Ez egy olyan dal volt, amit már mikor összeraktam legelőször, tudtam, hogy ez egy nagyon jó kis dal lesz. Felhívtam a Molnár Tomit, hogy a meglévő refrénre én már nem tudok másik refrént írni – ez nagyon nehéz olyankor, és ebben azért ő mester

– magyarázta Majoros a felvételen, amely a két zenész Instagram-oldalára került fel.

Engem azért párszor felkértek már dalszövegírónak, de olyan még nem volt, hogy egyszer csak dalszövegíróból valahogy előadóvá léptem elő

– jegyezte meg Molnár Tamás, mire Majka kiemelte:

Megírta a B refrént, ami annyira jó lett, hogy azt mondtam, akkor mind a kettő refrén marad.

.

Ritkán látni ilyen egyértelmű kiállást

Hogy mennyire jellemző manapság bármiféle társadalmi felelősségvállalás a zenei szférában, hogyan tudnak, és akarnak-e egyáltalán a mai művészek beleavatkozni a társadalmi folyamatokba, nem teljesen egyértelmű. A Prosectura énekese legutóbb a kérdésünkre úgy fogalmazott, ők nem a zászlóvivők csoportjába tartoznak, így nem érzik feladatuknak a társadalmi szerepvállalást, azoktól a zenekaroktól pedig szerinte nem lehet ilyesmire számítani, akik elfogadták a pénzt a raktárkoncertekért – a Prosectura egyébként azon kevesek között volt, akik nemet mondtak rá.

Azért vannak persze törekvések, egyes előadók – például Krúbi vagy Fluor Tomi – előszeretettel bírálják a politikusokat, ám valahogy az az érzése az embernek, hogy a hangjuk bennragad egy szűk körben. Amikor viszont egy olyan személy szólal meg, aki a követői számát tekintve ténylegesen véleményvezérnek – vagy ahogy manapság mondani szokás, influenszernek – számít, arra mindenki odafigyel. A mondandójának – amellett, hogy széles rétegben eléri a közönséget – ráadásul hatása is lehet, persze elképzelhető, hogy ez végül a közösségi oldalak kommentszekciójában kinyilvánított véleményáradatban merül ki.

Majka és Molnár Tamás közös dala mindenesetre egy eléggé komplex kritika arról, amit látnak maguk körül. Ami pedig művészileg valóban kerekké teszi, hogy a bírálatuk nem egy bizonyos csoportot céloz, hanem a lényege, hogy minden oldalon és területen rámutasson azokra a dolgokra, amelyek szembe mennek az elveikkel és amelyek változásában reménykednek.