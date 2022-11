Csobot Adél félreérthetetlen ajánlatot kapott, Tóth Andi pihenni megy

Lezajlott a Dancing with the Stars elődöntője, amelyben a zsűrihez Gabriela Spanic is csatlakozott. A színésznő rögtön az első adásban meglehetősen kínos helyzetbe került – egyelőre rejtély, hogy utólag vajon ezt mennyire veszi majd zokon. A tavalyi győztes, Tóth Andi is megjelent a műsorban – az énekesnőnek egy előre beharangozott interjúban tett fel két semmilyen kérdést Lékai-Kiss Ramóna, amikre nagyjából olyan válaszokat is kapott. Az elődöntősök közül egy párosnak ismét távoznia kellett: a nézők szavazatai alapján Vavra Bence és Lissák Laura búcsúzott.

Szombat este elérkeztünk a Dancing with the Stars elődöntőjéhez, amelyben Vavra Bence és Lissák Laura, Csobot Adél és Hegyes Bertalan, Somhegyi Krisztián és Tóth Katica, valamint Pap Dorci és Baranya Dávid lépett parkettre. Az est szenzációjaként Gabriela Spanic is csatlakozott a zsűrihez, bár a belépőjét egy váratlan malőr végül elég kínossá tette.

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, a színésznőre egy meglehetősen merész ruhát adtak a stylistok, ami színben ugyan elképesztően jól passzolt a hajához és a bőre tónusához is, azonban olyannyira kivágott volt a felső része, hogy már az is zavarónak hatott, hogy ennyire sokat mutat Spanic hatalmas kebleiből. Később aztán, ahogy levonult a lépcsőről és odalépett a zsűritársaihoz, lecsúszott a ruhája és váratlanul kibukott a mellbimbója.

A telenovellasztár, aki az Indexnek adott interjújában is elmondta, milyen nagy izgalommal és örömmel érkezett a műsorba, feltehetőleg nem is volt tudatában ennek a malőrnek, a csatorna pedig még inkább kínos helyzetbe hozta azzal, hogy a villantásról közeli képet is adott, annak ellenére is, hogy a produkció 12-es karikával fut, majd nem sokkal később egy külön videóban a TV2 oldalára is felkerült a jelenet. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy vajon Gabriela Spanicot utólag hogy érintette ez a szituáció – én személy szerint borzasztó kellemetlennek éltem meg a képernyő előtt, és nagyon sajnáltam, hogy ilyen helyzetbe került hazánkban egy kvázi világsztár. Nem beszélve arról, hogy Spanic a 14 éves fiát is magával hozta Magyarországra – vajon ő mennyire érzi cikinek, hogy az édesanyjával ez történt?

A ruhamustrát folytatva, a műsorvezetők és a többi zsűritag szerelése is tartogatott érdekességeket, Ördög Nóra egy óriási rózsaszín masniban foglalt helyet, Bereczki Zoltán pedig a szemüvegével gyakorlatilag Majkának öltözött. Miután Ördög öltözetére megérkezett az első megjegyzés, a műsorvezetőnő kiemelte, hogy Spanic ruhájáról sem fognak megfeledkezni, mire Bereczki sokat sejtetően csak annyit mondott: „Nem fogunk tudni...”

Spanic meglehetősen egyenesen véleményez

A párosok az elődöntőre, ami a szerelem jegyében zajlott, két produkcióval készültek. Az első felvonásban Vavra Bence és Lissák Laura nyitotta a sort, tangóval indítva az estet. Meglepetésre Gabriela Spanic rögtön kritikával illette őket, szerinte ugyanis nem volt elég szenvedély a produkcióban, Bereczki Zoltán pedig szintén nem volt maximálisan elégedett, bár hangsúlyozta, hogy Vavra Bence kétségtelenül elképesztő fejlődésen ment keresztül az adások során. A pontozáson is meglátszott, hogy egyes zsűritagokban maradt hiányérzet: míg Ördög Nóra és Szente Vajk 9-esre, addig Gabriela Spanic és Juronics Tamás 8-asra, Bereczki Zoltán pedig 7 pontra értékelte a látottakat.

Pap Dorciék elsőként rumbával igyekeztek elkápráztatni a zsűrit. Ördög Nóra ezt Csobot Adélék múlt heti produkciójával igyekezett összevetni, kiemelve, hogy Pap Dorci szeméből szerinte hiányzott az a szerelem, amit érezni szeretett volna a táncuk alatt. Bereczki Zoltán ennek pont az ellenkezőjét látta, szerinte olyan volt, mintha nem is két táncos, hanem két táncoló színész lépett volna a parkettre, beleélve magukat a helyzetbe.

Nem érdekelt, hogy nincs díszlet, nem érdekelt, hogy nincs igazi sztori, itt valami olyan varázslat történt, amiről a táncnak szólnia kell, két ember szikrázott a mozdulatokon keresztül. A történet és a köztük lévő szerelmi kapcsolat fantasztikus volt számomra. Én ezt a mozit láttam

– hangsúlyozta a színész-énekes. Gabriela Spanic egyetértett, azt mondta, pont ezt a szenvedélyt akarta látni, érezte az energiát, mintha a pár eggyé válva vibrált volna a színpadon. Ennek megfelelően a színésznő és Bereczki, sőt Juronics Tamás is 10 pontot adott a párosnak, míg Ördög Nóra és Szente Vajk egy-egy 9-essel jutalmazta őket.

Csobot Adél egy állásajánlatot is kapott

Csobot Adélék a ValMar Úristen című számára cha-cha-cháztak, amiből Stohl András el is énekelt pár sort – nem kellett volna. Túllépve ezen, a produkció egészen elképesztő volt – az énekesnő úgy mozog, mint senki más, kecsesen, hullámzóan és még a hirtelen mozdulatokat is olyan tökéletesen prezentálja, hogy nézőként szabályosan beleszédül az ember. A színészi játékról nem is beszélve: Csobot Adél csak úgy ragyog, miközben táncol, ami érezhetően a partnerére is átragad. Ugyan volt egy apró hiba a produkcióban az emelésnél – miután Hegyes Bertalan leengedte a talajra az énekesnőt, mintha majdnem kicsúszott volna a kezéből, de a párost ez egyáltalán nem zökkentette ki, szemrebbenés nélkül folytatták a produkciót.

Nagyon nehezen tudnám elképzelni a 2023-as évemet anélkül, hogy ne próbálnálak meg a színpadomra tenni

– jelentette ki Szente Vajk az értékelésnél, mire a többiek rákontráztak, hogy ez már kvázi egy állásajánlat az énekesnőnek, akinek Hegyes Bertalannal előadott táncát Ördög Nóra is tökéletesnek látta. Gabriela Spanic szó szerint elájult a produkciótól, amitől Szente Vajknak – miután a színésznő az ölébe hajolt, teljes belátást engedve a dekoltázsába – állítása szerint csaknem kiégett a szeme. Az apró hiba felett ezúttal átsiklott a zsűri és maximumpontszámmal jutalmazta Csoboték táncát. Plusz még egy fontos dolog történt: Bereczki Zoltánnal ezentúl Csobot tegeződik, mert az énekes-színész mostantól kollégának tekinti és így döntött.

Somhegyi teste lenyűgözte a zsűriben a nőket

Somhegyi Krisztiánék kortárs tánccal készültek, amiben a műugró megint kissé túltolta az akrobatikus elemeket. Ezzel együtt nagyon egyben volt a produkció, amelyben Somhegyi a kidolgozott felsőtestét is megvillantotta – szerencsére most nem fecskében állt a parkettre, az a jelenet azért sokaknak meglehetősen zavarba ejtő lehetett akkor.

Arra azért számítani lehetett, hogy Somhegyi izomzatát megcsodálják a zsűri női tagjai, akik egyébként mindketten 10 pontot adtak a produkcióra, amivel a többiek viszont nem voltak maradéktalanul elégedettek. Juronics Tamás nem érzett elég harmóniát a tánc és az akrobatikus elemek között, utóbbiakat egyébként is sokallta.

Szerintem a Krisztián még soha nem volt ennyire puha, és ennyire szervesen önazonos valamiben, mint ebben a koreográfiában

– szállt vitába Juroniccsal Ördög Nóra, megköszönve Somhegyinek, hogy ismét levetkőzött. Spanic szintén agyondicsérte a látottakat, magasztalva a páros teljesítményét. A hölgyek maximumpontja mellett Juronics végül, aki kiemelte azt is, hogy nem szereti az öncélú akrobatikát, hetet, míg Szente Vajk és Bereczki Zoltán nyolc pontot adott a produkcióra.

Vavráék újabb kritikákat kaptak

A második forduló Papp Dorciék jive-koreográfiájával startolt. Az ex-exatlonos ahhoz képest, hogy az első adásban majdnem kiejtették, valóban hihetetlen sokat fejlődött. Bár azt nem merném kijelenteni, hogy Csobot Adélékat lenyomták volna jive-ban, az biztos, hogy nagyon klassz produkciót láthattunk, amelyben Papp Dorcit jópárszor megemelte a partnere.

Gyerekek, nagyon jót mentetek ma

– jelentette ki Szente Vajk, amivel a többiek is egyetértettek. A pontozás tekintetében Spanic maximummal jutalmazta a párost, míg a többiektől 9 pontokat zsebelhettek be.

Vavra Bence és Lissák Laura slowfoxszal támadott, amivel a zsűri ismételten nem volt maradéktalanul elégedett. Juronics szerint Vavra túlzottan koncentrált, és Ördög Nóra is úgy érezte, hogy nem jutott el arra a szintre a produkció, amire kellett volna, amihez Bereczki Zoltán hozzátette: bárhogyan is, színpadi emberként Vavra nagyon sokat profitál majd abból, hogy ebben a műsorban táncolt. Spanic is hiányolta a szenvedélyt, ezen a ponton pedig ismét rádőlt Szente Vajkra, immáron sokadjára a műsorban. Juronics, Bereczki és Ördög végül 8 pontot adott a produkcióra, Szente és Spanic pedig a látottakat 9-esre értékelte.

Somhegyiék besöpörték a maximumot

Paso dobléval tért vissza a parkettre Tóth Katica és Somhegyi Krisztián. Ez a típusú tánc kifejezetten jól állt a sportolónak, akinek láthatóan inkább kissé szögletes a mozgása. A zsűri agyondicsérte, mennyire férfiasnak hatott a színpadon, Bereczki pedig rámutatott, hogy most akrobatika nélkül, tánccal sikerült Somhegyinek lenyűgöznie őket, amit nagyon értékel. Gabriela Spanic is el volt ájulva a látottaktól, nem csoda hát, hogy a páros mindenkitől 10 pontot kapott.

A sort Csoboték zárták, akik a második körre bécsi keringővel készültek. A produkciójukban ismét volt egy apró hiba, mintha egy lépésnél az énekesnő megcsúszott volna picit, de ezúttal sem zökkentek ki a lendületből, ugyanúgy folytatták a táncot, mintha mi sem történt volna.

Vannak helyek, ahol egy X bőven elég a tehetségből, benned nagyon sok X van és fantasztikus vagy

– mondta Szente Vajk, majd Tóth Árpádtól idézett. Gabriela Spanic is magasztalta a párost, majd Csobottal közölte, rendkívüli karrier áll előtte, és kiemelte, mennyire tetszik neki, hogy ilyen mosolygós és megvan benne a kislány. Juronics Tamáson kívül, aki kilenc pontot adott, mindenkitől maximumot kapott a páros.

Tóth Andit megkérdezték, de nem arról

Az adás eleje óta azzal húzta a két műsorvezető a nézőket, hogy lesz majd egy exkluzív Tóth Andi-interjú az elődöntő vége felé. Az ugye nem titok, hogy a döntőben az énekesnő Andrei Mangra oldalán tér vissza a parkettre – bár korábban úgy volt, hogy ebben az adásban érkeznek majd, de időközben változtattak rajta.

A produkciók után eljött a nagy pillanat, hogy megtudjuk, mi az az óriási dolog, amit Tóth Andi, akit a sajtó egy ideje folyamatosan húz, majd most megoszt Lékai-Kiss Ramónával a műsorban. Nos, az énekesnő arra a két általános kérdésre, amit Lékainak sikerült feltennie, gyakorlatilag semmit nem mondott, legalábbis olyat nem, amiben bármiféle eget rengető újdonság lenne – megtudtuk, hogy nehéz év van mögötte, állítólag volt vagy 2-300 fellépése, úgyhogy decemberben pihenni fog, ahogy egyébként ez sok más emberre is igaz. Emellett azt is kihangsúlyozta, hogy bár közszereplő, a magánélet neki is jár, és csak olyanokat enged magához a jövőben közel, akikben őszinte érdeklődés van iránta.

Vavra Bence búcsúzott

A kiesést illetően túl nagy meglepetés nem ért minket. Az már az adás elejétől látszott, hogy a zsűri Vavráéknál minden kritizálni valót kiemel, míg például Csobot Adélék rontásán ezúttal átsiklottak, holott korábban nem ez volt a jellemző. Tény persze, és ebben semmiféle bántás nincs, hogy a többi páros teljesítményét elnézve Vavra Bence nem lehetett volna ennek a mezőnynek a győztese, csak az volt a furcsa, hogy máskor másoknál ott is hibát láttak a döntnökök, ahol egyébként nem volt észrevehető.

Úgy tűnt, Vavra Bencéék sem lepődtek meg azon, hogy végül nekik kellett búcsúzniuk, az énekes intelligensen megköszönte mindenkinek, aki segítette és hozzátett a produkcióihoz – egyébként egyáltalán nem látszott szomorúnak, valószínűleg ő is reálisan felmérte, milyen esélyei vannak a többiekkel szemben.

A döntőben tehát Pap Dorciék, Somhegyi Krisztiánék és Csobot Adélék versenyeznek majd. Árulja el, ön kinek szurkol!