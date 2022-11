Két tini között dőlt el az idei X-Faktor első helye

Nagyon fiatal versenyzőkből állt az X-Faktor idei mezőnye, és ez a döntősök átlagéletkorát is jellemezte. A győzelemért folyó verseny szinte karácsonyi hangulatban zajlott. A mentorok – Gáspár Laci egyetlen megingását leszámítva – csak szépet és jót mondtak a versenyzőkről és egymásról. Az utolsó pillanatig kiegyenlített fináléban végül az az énekes győzött, aki a különdíjat is átvehette.

Az X-Faktor idei döntőjében Gáspár Laci versenyzője, Mihályfi Luca, Bye Alex pártfogoltja, Solyom Bernadett, valamint Puskás Peti tanítványa, a dalszerzőként is bemutatkozó Kiss Kevin helyezéséről döntött a közönség.

Energikusan indult a finálé. A műsorvezető, Miller Dávid énekesként megalapozta a hangulatot, majd prózára váltva lendületesen búcsúztatta a 2022-es X-Faktor öt hetét. Hangját már-már veszélyes magasságokba repítette az extázis, amikor berobbant a négy mentor.

A zsűri most is nagyon szép

Gáspár Laci csillogós asztronauta-kimenőruhában és egy definiálhatatlan hajszobrászati kísérlettel a feje búbján jelent meg.

Puskás Peti szintén fényes, de inkább joviális, mint extravagáns plüssöltönyzetben került elő.

Herceg Erika emberméretű Tinker Bellként, avagy a Pán Péter meséjéből készült felnőtt verzió tündérkéjének képében szállt le a zsűribe.

Bye Alex pedig furcsa francia képregényfigurának öltözve, leginkább szájbersünként leírható csillagközi jelenségként pördült elő.

Puskás Peti nem bírta ki, és elsőként tette szóvá Laci frizuráját, aki válaszában leszögezte, hogy most nem énekel a hajakról, még a zöld színűekről sem, hanem viseli.

A mosolygó harmadik

Alex mentoráltja kezdett, de előbb ő maga köszöntötte Laci haját, továbbá az anyukáját, aki a helyszínről nézte a versenyt. Bevezetésként elmondta, hogy Solyom Bernadett olyan zenével szeretett volna kezdeni, amire jól lehet táncolni.

Solyom Berni igen sok szöveget megtanult hibátlanul Nelly Hot In Herre című száma révén, tette mindezt többek közt Puskás Peti nagy örömére, aki sokat ábrándozott erre a számra, amikor még nem volt barátnője.

Gáspár Lacinak az első pillanattól fogva esélyesnek tűnt Berni, és imádta, hogy a versenyző mindig bulis dalokkal készült. Herceg Erika eddig Bernadett bátorságot hiányolta, de örült, mert most végre elhitte, hogy jó. Bye Alex nem akarta húzni az időt, megköszönte Berninek, hogy megfogadta tanácsait.

A következő versenyző előtt ismét Laci furcsa hajfonataira terelődött a szó, kisvártatva az is kiderült, hogy Puskás Peti anyukája a nézőtéren ül. A mentor ezek után felkonferálta saját versenyzőjét, aki – ha már eddig is a Királyhoz hasonlították – Elvis Presley I can't have falling in love néven ismeretes örökzöldjével kezdett.

Kevin szépen el is énekelte Elvis dalát, kicsit talán magasabb hangfekvésben, mint a nagy ideál, és a zsűri elégedetten nyugtázta a produkciót. Peti rámutatott, hogy ez volt az első dal, amit mentoráltja angolul énekelt a versenyben, és hibátlanul meg is tanulta a szöveget.

Laci emlékezett: azt kérte Kevintől az első élő show-ban, hogy szépen, lassan, egyszerűen énekeljen, és lám, most azt tette. Puskás Peti elmesélte, hogy pont Gáspár Laci miatt választották ezt a dalt.

Alexnek is tetszett a konzervatív produkció, és megdicsérte Puskás Petit, mint jó mentort. Herceg Erika szintén mindenkinek örült, és ő még meg is simizte boldog mentortársát.

Harmadikként Gáspár Laci mentoráltja, Mihályfi Luca kezdett volna, de Puskás Peti nem volt képes leszállni Gáspár Laci hajáról, és egy parókát lengetve zavarta össze mentortársát. Laci összeszedte magát és energikusan elmondta a nézőknek, hogy „én is most tegezem önöket”, köszöntötte a zsűritagok jelenlévő anyukáit, majd bejelentette, hogy Luca egy Chaka Khan-dallal áll az X-Faktor színpadára, és ezúttal ő maga kíséri a zenekarával a Through the Fire című számban.

A zsűri nagyon örült a produkciónak, talán azt érdemes kiemelni, hogy Erika arca ebben a sminkben és frizurában picit ijesztőnek tűnik, amikor nagyon koncentrál. Bye Alex gyorsan megdicsérte Gáspár Lacit is, aki elmondta: ezzel az előadással régi álma vált valóra, mert egy kiváló énekes mögött basszusgitározhatott.

Az első kör után a szavazók úgy döntöttek, hogy Kiss Kevin és Solyom Berni énekelheti el második dalát a döntőben.

Mihályfi Luca mint a verseny harmadik helyezettje, hatalmas ünneplést kapott, majd őszintén mosolyogva, hálásan búcsúzott.

Gáspár Laci viszont könnyekkel szemében tapsolt tanítványának.

A második forduló előtt még kiderült, hogy az idei Sziget fesztivál különdíját, egy önálló koncertet, Solyom Bernadett nyerte el, aki megígérte, hogy jövő nyáron már saját dalokkal áll a közönség elé.

A második dal

Puskás Peti versenyzője kezdte a végső győzelemért zajló párviadalt. A mentor üdvözölte barátját, Zámbó Krisztiánt, majd bejelentette, hogy Kiss Kevin Jimmy, a magyar Király Még nem veszíthetek című gigaslágerével folytatja.

Ez meg is történt, közben a kamera időnként megmutatta Gáspár Laci fátyolos tekintetét, akit a szokásosnál is jobban megérintett a dal címadó refrénje.

Bye Alex bevallotta, hogy Zámbó Jimmy minden dalát kívülről tudja, mert a nagymamája nagyon szerette a Király életművét. Kicsit fura volt neki Kevin verziója, de sikerült úgy kijönnie a méltatásból, hogy a vége dicséret legyen. Gáspár Lacinak is voltak kritikai megjegyzései, de azért tetszett neki. Erika nem kritizálta az előadást, és közölte, hogy számára Kevin a legjobb.

Peti azt mesélte el, hogy Kevin tartott ettől a számtól, hiszen a legnagyobbnak tartja Zámbó Jimmyt. Nagy bátorság tőle, hogy mégis belevágott ebbe a dalba, ami egyébként arra is alkalmas, hogy az RTL új produkcióját, a Király életéről szóló sorozatot is promotálja, de nem ezért választották.

Alex versenyzője is magyar dallal folytatta. Solyom Berni magabiztosan, muzikálisan és lendületesen rappelve adta elő a Fekete vonat A város másik oldalán című sikerszámát.

Laci üdvözölte a dalválasztást, bár szeretett volna egy pörgősebb számot a Fekete vonattól.

Bevallotta, hogy kicsit azért unta a produkciót, ezzel megtörve a döntő eddig tökéletes karácsonyi hangulatát.

Erika tovább lelkesedett (saját vélemény: profilból a Z, a hangya című animációs alapfilm Bala hercegnőjére, a hangyakirálynő kedvenc lányára is hasonlít), Alex pedig megígérte, hogy a közeljövőben maga is ír dalokat Berninek.

Az utolsó szám, ami egyszer már bejött

A két döntős közül Puskás Péter tanítványa kezdte az utolsó menetet, de a mentor valamiért megint az anyukáját szólította meg először. Majd rátért Kevinre is, akiről meghatódott szeretettel mondta el, milyen sokra tartja, és aki a Csinibaba című számmal koronázza meg az idei versenyt.

A szemtelenül laza saját szerzemény most is jól állt Kevinnek. A végén, akár egy született donzsuán, kezet csókolt Herceg Erikának, aki megismételte, hogy a szívére tett kézzel ő a favoritja.

Alex Kevin és a többi versenyző egyéniségét méltatta, kiemelve ezzel az X-Faktor jelentőségét. Gáspár Laci már látta is azt a filmet, ami Kevin életéből készül, Puskás Peti pedig tanítványa jövőbeli önálló koncertjét ünnepelte.

Solyom Bernadett utolsó dala előtt Bye Alex is üdvözölte anyukáját, majd visszaemlékezett arra, hogy Bernadettel attól a perctől kezdve tervezte a finálét, amikor először meglátta. Azt is elárulta, hogy azzal a dallal készültek a finisre, amit a tehetségkutató táborában hallott Bernitől, és amelyben nemcsak rappel, hanem énekel is.

Berni ezek után Travie McCoy és Bruno Marsh slágerét, a Millionaire-t adta elő, lazán, meggyőzően.

Herceg Erika lelkes volt, gratulált, örült. Gáspár Laci a fejlődést méltatta, Puskás Peti örült, hogy ezt a dalt hozták vissza, Alex pedig elmagyarázta, hogy nem merte és nem is akarta megváltoztatni Berni előadói énjét, miközben hatalmas fejlődést értek el.

Az eredményhirdetés előtti végszavazáson Herceg Erika elmondta, hogy élete legboldogabb időszaka volt az idei X-Faktor, és reméli, jövőre is visszahívják.

Puskás Peti megemlítette, hogy a idei tehetségkutató tizenkét versenyzőjét tekintve ez egy tini-X-Faktor volt, és reméli, hogy a teljes mezőnyből sokakkal találkozik még.

Bye Alex is az idei mezőny frissességét emelte ki, szinte gyerekek voltak az idei versenyzők. Azért pedig hálás, hogy ők maguk – Erikát leszámítva – hat éve ülnek a zsűri asztalánál, ráadásul ő még az anyukáját is üdvözölhette adásonként.

Gáspár Laci elmondta, hogy annak idején ő is 3. helyen végzett azon a tehetségkutatón, ahol megismerte a világ, akárcsak most Mihályfi Luca. A lényeg a zene – szögezte le.

A szavazatszámlálást lezáró közjegyzői hitelesítés után Miller Dávid kihirdette a győztest: Solyom Bernadett és mentora ugrálhattak örömükben.

(Borítókép: RTL)