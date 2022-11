Világsztárokat jelentett be a szegedi Deja Vu Fesztivál

Tizedik alkalommal nyitja meg kapuit jövőre Szegeden a Deja Vu fesztivál, amely legutóbb is végig telt házas napokat produkált. A nemzetközi retrosztárokat felvonultató rendezvényre, amit 2023-ban június 1. és 3. között tartanak, tíz nemzetközi fellépőt ígérnek a szervezők, amelyek közül csütörtökön négyet bejelentettek.

Itt lesz például a Blue nevű angol fiúbanda, akik olyan sztárokkal dolgoztak együtt, mint Stevie Wonder vagy Elton John. Utóbbival a Sorry Seems To Be The Hardest Word című dal kollaborációjával vonultak be az összebújós házibulik világába. A csapat nevéhez persze számtalan egyéb örökzöld sláger is köthető, így például az All Rise, a One Love vagy a Curtain Falls.

Jön Elena Alexandra Apostoleanu, művésznevén Inna, akinek karrierje 2008-ban indult a Hot című albumával, melynek címadó dala hamar a slágerlisták élére került. Inna a 2009-es romániai MTV Music Awardson megnyerte a „Legjobb Tánc”, a „Legjobb új előadó” és a „Legjobb Show” kategóriát, valamint a Border Breakers Awards-ot.

Érkezik a Safri Duo is, egy dán ütős páros, mely eredetileg klasszikus zenét játszott, majd 1999-től nyitottak az elektronikus zene irányába. 2000 elején elkészült a „The Bongo Song” című számuk, ami gyorsan a klubok kedvencévé vált és része lett a sydneyi 2000-es nyári olimpia nyitórendezvényének is.

SASH! az egyik legsikeresebb német DJ/producer csapat. Világszerte több mint 26 millió eladott lemezzel és több mint 65 arany és platina díjjal büszkélkedhetnek. Szegeden DJ SASH! szettjére is bulizhatunk a látogatók – olvasható a szervezők közleményében.

