Mohamed Al-Fayed bármikor örömmel lekrokodilozza Kamilla királynét

A szegény egyiptomi árus a brit elitbe küzdötte fel magát az ikonikus londoni luxusáruház, a Harrods segítségével. A szélesebb plénum azonban akkor ismerte meg igazából a nevét, amikor elsőszülött fia szörnyethalt egy párizsi autóbalesetben a világ egyik legismertebb asszonya mellett. Habár Dodi Al-Fayed és Diana walesi hercegné két hónapot sem jártak, a történelem egyik leghíresebb párjává váltak, halálukat pedig mindenki másképp igyekezett feldolgozni. Az Al-Fayedeknek ez máig nem igazán sikerült, de ezenkívül is akad még elég történés körülöttük.

A Netflix egy teljes részt szentelt A Korona (The Crown) széria pár hete bemutatott ötödik évadában Mohamed Al-Fayednek, az egyiptomi Alexandriában felcseperedő árusnak, aki egészen a brit elit legfelsőbb köreinek kapujáig menetelt a ranglétrán. Szpojlerezni nem szeretnénk, hiszen tényleg egy komplett epizódot kapott a jelenleg 93 éves üzletember, így akit érdekel, hogyan került legelőször kapcsolatba a brit uralkodóházzal, vagy miképp sajátította el tökéletesen a jó modort és a brit szokásokat, az nézze csak meg, mi meg most inkább azokkal a részletekkel jövünk alább, ahol még nem tart a történet, és nem is lesz mindebből semmi a már készülő hatodik évadban.

A filmben Al-Fayedet ambiciózus és határozott férfiként mutatják be, akinek bár nem kell lenyelnie Madame Ritz udvariatlan mondatait, II. Erzsébet sértő viselkedését azonban zokszó nélkül tűrnie kell. Hiszen eddigre már megérti, hogy ha még inkább involválódni szeretne a brit felső tízezerbe, illetve előnyös helyzetbe kerülne az üzleti életben, akkor ahhoz a legjobb eszköz, ha az uralkodó kitünteti a figyelmével. Ezért veszi meg a patinás londoni luxusáruházat is, hogy módja lehessen egy lovaspóló-mérkőzésen a királynő mellett ülni.

Ez a filmben az előző tulajdonosnak igen, neki már nem jön össze, II. Erzsébet Dianát küldi maga helyett, aki össze is barátkozik a kimondatlanul is „felkapaszkodottnak” bélyegzett vállalkozóval. Mohamed végül is addig-addig ügyeskedett, hogy összeboronálta a fiatalokat, a szép reményeknek azonban a párizsi alagútban történt tragédia vetett hamar véget.

A Gengszter, a Náci és a Krokodil

A filmben is érzékeltetik, hogy az apja pénzéből filmproducerként tevékenykedő Dodi volt a kedvenc gyerek, nem véletlen, hogy az üzletember 25 évvel a halála után sem tudta feldolgozni az elvesztését. Második felesége, az egykor modellként dolgozó, finn Heidi Wathén állítólag mind a mai napig kivágja az újságokból a Dodiról szóló híreket, mielőtt azok férje szeme elé kerülnének.

A baleset után a már akkor is idős Al-Fayed a bulvár állandó szereplőjévé vált – teljesen kifordulva önmagából. Addig ugyanis sosem mondott nyilvános véleményt a királyi családról, míg 1997 után minden fórumon gyilkosságra való felbújtással vádolta meg a család egyes tagjait. Állítólag maga Diana hercegné is tartott attól, hogy nem lesz hosszú életű és nem természetes úton fog távozni az élők sorából, de ennél jobban nem tért ki a dologra. Al-Fayed szentül meg van győződve róla, hogy a brit titkosszolgálatok hajtották végre a bérgyilkosságot, amelyet a királyi család de facto vezetője, a tavaly elhunyt Fülöp herceg parancsolt meg az MI5-nak és az MI6-nek.

Al-Fayed szerint a francia hírszerzés is besegített az akcióba, de megvádolta bűnrészességgel az akkori párizsi brit nagykövetet és magát a brit miniszterelnököt, Tony Blairt is. Meg is kapta a kérdést, hogy mi a helyzet a királynővel? Azzal érvelt, hogy ő pusztán csak egy báb, a férje irányítja a háttérből az országot, így értelmetlen is vele foglalkozni.

S hogy mi okuk lett volna a már olyannyiszor félrelépő, ráadásul immár hivatalosan is elvált Dianát likvidálni?

Erre is van válasza. A „nácik között felnövő” és így „rasszista” Fülöp hercegnek egyszerűen nem vette be a gyomra, hogy egy „természetesen barna” férfi legyen a jövendő angol király mostohaapja, sőt mi több, egy félig arab pedig a féltestvére. Ugyanis hivatkozik egy telefonhívásra a párizsi Ritz Hotelből, amely során mindkét fél megerősítette, hogy szülői örömök elé néznek, a néhai hercegné ugyanis várandós. Ezt a teóriát azóta sem támasztotta alá egyéb forrás.

Teljesen logikus a kérdés, hogy vajon az miért nem volt probléma, hogy a hercegnének két évig volt viszonya ezt megelőzően egy pakisztáni származású szívsebésszel. Al-Fayed úr erre csak legyint, komolytalannak tartja még a felvetést is, hogy a királyi család valóban veszélyesnek tarthatott-e egy „nincstelen” jelöltet, aki nem tudta volna olyan szinten eltartani Dianát, amihez ő hozzászokott. Az üzletember a mai napig fenntartja a véleményét, hogy a jelenlegi uralkodó keze is benne lehetett a dologban, hiszen az újdonsült királyi pár is hasznot húzott a kellemetlenné váló Diana halálából. Minden akadály elhárult, hogy az általa előszeretettel legengszterezett III. Károly elvehesse „azt a krokodil Kamillát”.

Drogbotrány a bíróságon

Al-Fayed új házasságából az első három mellé további két gyerek született: Camilla és Omar. Előbbi a pletykalapok kedvenc témájává avanzsált bátyja halálát követően. A csinos, dekoratívan öltözködő fiatal nő szemlátomást élvezte a rivaldafényt, elkezdett hát lépéseket tenni maga is a divatvilág felé. Barátait a hírességek közül válogatta ki, mindenki tudni akarta, mit hord és mit csinál éppen Camilla Al-Fayed.

Öccse, Omar inkább az introvertáltabb típusba tartozik, a csillogás helyett az üzleti élet foglalkoztatja. Egészen fiatalkorától fogva dolgozik, ki szerette volna tanulni ugyanis a kereskedés fortélyait, mielőtt bekövetkezik az elkerülhetetlen, hogy apja valami fontos tisztséget ad neki a Harrodsban. 19 évesen jött ez el, rögtön az igazgatóság tagjaként kezdte, ami azonban nem tartott sokáig, hiszen ő volt az, aki sugalmazta a 2008-as globális válság hatására, hogy még idejében szabaduljanak meg a gyorsan pénznyelővé válható luxusáruháztól.

Szerencsére a Qatar Foundation, a katari uralkodócsalád tőkealapjának képében jött is rá vevő.

Omar azóta ökologikus startupokba, illetve űrkutatással foglalkozó projektekbe invesztál – apja szerint teljesen fölöslegesen, inkább ülne be irányítani a párizsi Ritz Hotelt. A két testvér sokáig remekül megvolt egymással, azonban ma már odáig eszkalálódott a helyzet köztük, hogy csak a bíróságon kommunikálnak – idős édesapjuk legnagyobb bánatára.

Nem igazán lehet tudni, hogy mi vezetett idáig, a felek nagyon máshogy adják elő a maguk igazát. Szó van itt ellopott, érzékeny üzleti információkat tartalmazó mobiltelefonról, fizikai bántalmazásról és sok-sok drogról is. Camilla szerint öccse ugyanis kemény fogyasztó, aki természetesen tagadja, hogy kábítószerrel élne. A bíróság már megpróbálta mediátorral megoldani a szituációt, egyelőre kevés sikerrel. Az élete vége felé tartó üzletember a sok pénz mellett így valószínűleg egy szétszakadt családot fog itt hagyni maga után.

(Borítókép: Mohamed Al-Fayed egy macskával 2006. július 3-án Londonban. Fotó: Chris Jackson/Getty Images)