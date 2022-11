Még meg sem jelent, máris ingyen hozzájuthatunk Harry herceg könyvéhez

Bár a herceg életrajzi könyve január 10-én fog megjelenni angol nyelven, az Amazonon hangoskönyv formájában már ingyen adják az Audible próbaverziójával, de hallgatható az is csak a januári megjelenéssel egy időben lesz.

Harry herceg botránykönyvnek titulált életrajzi kötete, a Spare, azaz magyarul Tartalék eredetileg még idén, az év végén jelent volna meg, viszont II. Erzsébet királynő halála miatt módosítani kellett a könyvön, így a törzsszöveg némi utógondozásra szorult. Az új dátum január 10. lett, azonban magyarul csak március 17-én kerül a boltok polcaira a könyv, ami újabb viszályt szíthat a királyi családban. A herceg az elmúlt években, mióta királyi kötelezettségeit hátrahagyta, nincs felhőtlen viszonyban rokonaival, így többen attól tartanak, leleplezésre készül, ezzel kínos helyzetbe sodorva a famíliát.

Ha valaki angolul szeretné elolvasni Harry herceg kötetét, az Amazonon már előrendelheti, azonban – ahogy azt több brit lap is észrevette – az oldalon vélhetően egy Black Friday-akciónak köszönhetően ingyen elérhetővé vált a könyv. Legalábbis abban az esetben, ha valaki a hangoskönyv formátumot választja az Audible platform próbaverziójával, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a hangoskönyvet választók a herceg hangját hallhatják, amint felolvassa a kötetet. Azonban nem most, hanem csak január 10-én, a megjelenést követően.

Az Audible szolgáltatást egy hónapon át használhatják az előfizetők ingyen, majd 14,95 dollárt kell fizetni érte havonta. Ha regisztrálunk a platformon, majd „megvásároljuk” a herceg kötetét, és később, a próbaidőszak lejártával lemondjuk a szolgáltatást, akkor is a birtokunkban marad a hangoskönyv, amit annak megjelenése után meg is hallgathatunk. Egyébként a könyv kemény fedeles változatát is leértékelték 36 dollárról 23,12 dollárra, a puha kötésű verziót pedig 38 dollárról 34,20 dollárra.

Richard Fitzwilliams királyi szakértő szerint ugyanakkor nagyon aggódik a Buckingham-palota, mivel még csak III. Károly király uralkodásának kezdeti időszakában járunk.

Ennek messzemenő következményei lesznek, és rendkívül pusztítóak is lehetnek

– nyilatkozta a lapnak.

(Borítókép: Harry herceg 2016. október 26-án. Fotó: Joe Giddins / Getty Images)