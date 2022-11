Bárdosi Sándor nyilvánosan kért bocsánatot Berki Mazsitól

Korábban értékrendbeli különbségről beszélt a sportoló, amikor arról faggatták, miért fintorgott, miután gratulált Berki Mazsinak, aki vele ellentétben továbbjutott a veszélyzónából a Dancing with the Stars október 22-i adásában. Bárdosi Sándor most bocsánatot kért korábbi viselkedéséért.

Elég nagy sajtóvisszhangja volt annak, ahogy Bárdosi Sándor viselkedett, miután kiesett a Dancing with the Starsból. A nézők az élő adásban láthatták, hogy a sportoló öklendezést imitált, miután gratulált a végül továbbjutó Berki Mazsinak. Többek között erről is kérdezte őt Iszak Eszter és Istenes László két nappal később a Mokka stúdiójában, a birkózó pedig nem tagadta, hogy volt benne sérelem, elsősorban a zsűri kritikái miatt. A virálissá váló gesztusáról annyit mondott: az semmi másnak nem szólt, csak az értékrendbeli különbségnek, de nem szándékos, pusztán egy önkéntelen mozdulat volt részéről.

„Nem mindenkit kell az embernek szeretnie. Mindenkit elfogadok, de mindenki fogadja el, hogy nekem meg véleményem van, úgy, ahogy mindenki másnak is” – jelentette ki akkor Bárdosi a továbbjutó Berki Mazsival kapcsolatban.

A fináléhoz érkezve a korábban kiesett versenyzők visszatértek a műsorba, Bárdosi Sándor pedig nyilvánosan bocsánatot kért a korábbi viselkedéséért, amikor Gelencsér Tímea faggatta.

„Van még egy restanciám. Berki Mazsival most már tök jól alakul a viszony. Most már tényleg beszéltünk egymással” – kezdte a sportoló, hangsúlyozva: valóban nem volt elegáns az a reakció. „Nem mondom, hogy megbántam, de nem volt elegáns tőlem. Másképp csinálnám mostanra már.” Azt is hozzátette, a megnyilvánulása, amit a kamerákon keresztül mindenki láthatott, igazából csak saját magának szólt.

„Az, hogy ennyien látták... valóban nem volt elegáns, és emiatt elnézést kérek.”

A sportoló ezek után kiemelte, úgy érzi, mostanra rendeződött Berki Mazsival a viszonya. Ennek ellenére fontosnak érezte, hogy a történtekről beszéljen, mert ez így van rendjén.

(Borítókép: TV2)