Csobot Adélék mindenkit lesöpörtek a fináléban a parkettről

Több hétig tartó kemény küzdelem után véget ért a TV2 Dancing with the Stars című műsora, szombat este eldőlt, kit tartanak a nézők a harmadik évad legjobb párosának a parketten bizonyító versenyzők közül.

Október 8-án startolt a TV2 Dancing with the Stars című táncos versenyének harmadik évada, amelyben tíz magyar híresség vállalkozott arra, hogy profi táncosokkal az oldalán megmutassa, mire képes a parketten. A műsorban Ördög Nóra műsorvezető, Bereczki Zoltán színész-énekes, Szente Vajk Jászai Mari-díjas rendező és Juronics Tamás Kossuth-díjas táncművész és koreográfus értékelte a látottakat, akikhez az első két adásban vendégítészként Facundo Arana, az utolsó kettőben pedig a más visszatérő sztárvendégnek számító Gabriela Spanic csatlakozott. Az élő adásokat, amelyeket hétről hétre az Index is nyomon követett, Lékai-Kis Ramóna és Stohl András vezényelte le, a végső sorrendről pedig ezúttal is a nézői szavazatok döntöttek.

Az idei évadban az alábbi párosok mérték össze a tudásukat:

Berki Renáta és Bonyhádi Ferenc

Vavra Bence és Lissák Laura

Pap Dorci és Baranya Dávid

Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna

Zimány Linda és Bődi Dénes

Iván Bence és Stana Alexandra

Rubint Réka és Andrei Mangra

Somhegyi Krisztián és Tóth Katica

Csobot Adél és Hegyes Bertalan

Kökény Attila és Mikes Anna

A versenyzők közül három páros, Pap Dorci és Baranya Dávid, Somhegyi Krisztián és Tóth Katica, valamint Csobot Adél és Hegyes Bertalan jutott be a döntőbe, akik három-három koreográfiával készültek a show-műsor fináléjára. A háromfordulós adásban azonban csak két páros adhatta elő mindhárom táncát, a második kör után ugyanis közülük egyet, Pap Dorciékat kiszavazták a nézők.

A végső összecsapásban Somhegyi Krisztiánék és Csobot Adélék léptek parkettre, akik közül az előbbi páros jive-val, míg az utóbbi tangóval igyekezett elvarázsolni a közönséget. A nézői szavazatok alapján

a győztes páros végül Csobot Adél és Hegyes Bertalan lett.

A nyertesek mindent eldöntő táncát itt tudja visszanézni: