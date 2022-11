Csobot Adél és Hegyes Berci elárulták közös sikerük titkát

Szombat este véget ért a TV2 Dancing with the Stars című műsora. A harmadik évad győztes párosa Csobot Adél és Hegyes Bertalan lett, akik az adás után részletesen beszéltek a kapcsolatukról és arról, szerintük hogyan sikerült az aranyérmet behúzniuk.

Október 8-án indult a Dancing with the Stars harmadik évada, amelyben tíz, profikból és hazai hírességekből álló páros mérte össze a tudását a parketten. A heteken át zajló kemény munka döntő összecsapását szombat este láthatták a nézők, ekkor dőlt el, hogy a nézők szavazatai alapján ki lesz az idei széria nyertese. A finalisták, azaz Pap Dorci és Baranya Dávid, Somhegyi Krisztián és Tóth Katica, valamint Csobot Adél és Hegyes Bertalan rendesen kitettek magukért az utolsó adásban is, végül a közönség döntése alapján a Dancing with the Stars harmadik évadában

Csobot Adél és Hegyes Bertalan lett a verseny győztese.

Az Index is hétről hétre nyomon követte a megmérettetéseket, egészen elképesztő volt látni, mekkora fejlődést mutattak az amatőrnek számító hírességek. Kétség nem fér hozzá, hogy mindnyájan rengeteg energiát és munkát fektettek abba, hogy a lehető legjobb formájukat hozzák a parketten – erről egyébként nemrég a műsor producerével, Dombóváry Kristóffal is részletesen beszélgettünk.

Mikor Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András kihirdette a győzteseket, Csobot Adél a könnyeivel küszködve hálálkodott mindazoknak, akik támogatták az elmúlt hetekben. Megható volt hallani, mikor arról beszélt, hogy még életében nem nyert semmit soha – az X-Faktorban is ugye harmadik lett annak idején. Hogy szerintük hogyan sikerült most behúzniuk az aranyérmet, és mit éreznek annak fényében, hogy a nézőktől ők kapták a legtöbb szavazatot, arról az adás után Gelencsér Tímeának meséltek a győztesek.

Engedély és lélek

„Egyelőre azt sem tudom, hogy hívnak, és hol vagyok. Ehhez még kell pár nap, hogy ezt így fel tudjuk dolgozni, de mindenesetre nagyon boldogok vagyunk, és most úszom ebben a mámorban” – mondta Csobot nem sokkal az után, hogy megnyerték a versenyt. Persze azt is hangsúlyozta, hogy nyilván a győzelem fontos, de valójában a döntőben már teljesen mindegy volt, hogy hányadik helyen végeznek.

Úgy érkeztünk ma ide szerintem mindketten ebbe a stúdióba, hogy tényleg szeretnénk most már kiélvezni minden pillanatát, ez volt az utolsó lehetőségünk, hogy ketten a Dancing parkettjére léphettünk, és úgy voltunk vele, hogy szeretnénk megmutatni a legjobb formánkat, azt, hogy mitől működünk mi, hogy tényleg mi a mi sikerünk titka, és azt hiszem, hogy ha bármelyik táncot is nézzük, de nyilván összességében ez mindenképp sikerült

– mondta az énekesnő, majd Gelencsér Tímea kérdésére a táncpartnerével közösen bővebben is kifejtették, mitől működtek annyira jól a parketten, mert hát azért az látható és érezhető volt, hogy elképesztő összhang van kettejük között.

„Már az elejétől kezdve megadtuk egymásnak azt a bizalmat, ami szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy egy úgymond tanár-diák viszony jól tudjon működni” – kezdte Hegyes Berci, hozzátéve: „Ezt már megköszöntem Adélnak, de most újra megköszönöm, hogy megadta egyből azt a feltétel nélküli bizalmat. Nem tudom, mire föl, de bejött a terembe, és nem tudom, hogy mitől vagy miért, de megkaptam az engedélyt rá, hogy úgy taníthatom, ahogy csak szeretném. Elfogadott minden szót, minden kritikát és minden technikai elemet, amit mondtam neki.”

Ennél a pontnál Csobot Adél is megszólalt, a zsűritagok közül Juronics Tamást idézve, aki az alábbiakat mondta nekik az egyik táncuk után:

A mosoly a legrövidebb út két ember között, a tánc viszont a legrövidebb út két lélek között. Azt hiszem, hogy ez a mi sikerünk titka.

Mindkettőjüknek sokat adott a műsor

A beszélgetésből az is kiderült, hogy a páros kedvenc tánca a verseny során a tangó lett, amivel háromszor is parkettre léphettek – kétszer ugye az önálló produkciójukban, egyszer pedig egy párharcban. Ez a tánctípus volt az is, amivel a döntőben végül sikerült elhúzniuk Somhegyi Krisztián és Tóth Katica mellett, akik utoljára jive-val igyekeztek lenyűgözni a közönséget.

„Berciben egy olyan embert ismertem meg, aki tényleg nagyon fontos lett az életemben, és nagyon örülnék, ha ez a fajta kapcsolódás azért megmaradna, a táncot illetően meg én elképzelni nem tudom az életemet innentől kezdve anélkül, hogy ne táncoljak, bármilyen formában is” – magyarázta Csobot, amikor arról kérdezte a műsorvezetőnő, hogy miben befolyásolja majd a DWTS a jövőjét. Hogy a díjon kívül mi mindent visz haza magával, arról annyit mondott:

Nagyon sok klassz pillanatot, érzést kaptam, nagyon klassz kritikákat, olyan fantasztikus mondatok hagyták el a zsűri száját, amiket tényleg szerintem sokáig fogok vinni magammal, és táplálkozni fogok belőlük. Nagyon klassz embereket ismertem meg, ami az egyik legfontosabb érték az életben szerintem, az emberi kapcsolataink, de amit mondtam már a Bercinek is, ő pontosan tudja, az az, hogy egy olyan kapu nyílt meg bennem a tánc által, amit szerintem semmi más nem tudott volna előhívni belőlem. Úgyhogy ezt az életérzést, ezt az érzést, ezt az élményt, amit a tánc ad, ez mindenképp az lesz, amit viszek magammal.

Hegyes Bertalan már kétszeres győztes a Dancing with the Starsban, de van, ami számára ennél is fontosabb – mégpedig az, ahogy látja, amint a tanítványai az ő segítségével fejlődnek. A profi táncos úgy fogalmazott:

Én mindig próbálom úgy tanítani az összes tanítványomat, ami tényleg belülről fakad. És egyszerűen annyira örülök neki, amikor látom kiteljesedni az egészet, és gyakorlatilag a gyümölcsöt le lehet szakítani a fáról, mert megérett. Mindig úgy tekintek a tanítványaimra, hogy tényleg, nem is tudom... bocsánat, néha így elérzékenyülök, úgy tekintek rájuk, mint a saját gyerekeimre.

A teljes beszélgetést itt nézheti vissza: