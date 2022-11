Nagy titokra derült fény Tóth Gabiról

Talán a Sztárban Sztár leszek! legnagyobb előnye, hogy a négy zsűritag és a műsort vezető Till Attila jól érzi magát – vagy legalább hitelesen eljátssza. Ez annyira rá tud ragadni az emberre, hogy amikor teljes letargiával borulunk a televízióra, akkor is képes a show egy idő után, lopva bár, de mosolyt csalni az arcunkra.

Már csupán két hét, és kiderül, ki nyeri meg a Sztárban Sztár Leszek! 2022-es évadát,

vasárnap pedig megszületett, hogy ki az a négy versenyző, akik az elődöntő mezőnyét alkotják. Sok, váratlan fordulat történt a szavazatok terén, és a zsűri szembesülhetett azzal, hogy szavazati ereje mennyire aprócska a műsor végeztéhez közeledve.

A jelen játékszabályok szerint a négy ítész pontozta a versenyzők első és második körös produkcióját, összesen hatvan pontot gyűjthettek így az énekesek. Ezek alapján jött létre egy egyszerűsített sorrend, amelyhez hozzáadták a közönségszavazat eredményeit is, mely utóbbi igazán érdekes képet festett.

A győzelem megvásárolható

A műsor elején megjelent a négy muskétás – akarom mondani zsűritag –, akik gyönyörű, baloldalt fekete-fehér, jobboldalt bronzszínű kiszerelésben helyezkedtek el székeikben. Az egzotikus ruhaköltemények, és a rajtuk való csámcsogás a két vezércsillag tehetségkutatóban annyira közhellyé vált már, hogy a legizgalmasabb pont Pápai Joci színtévesztő látászavara lett.

Mikor a divatdiktátor Till Attila szóvá tette a ruhák mókás színpárosítását, Majka kijelentette, hogy zenésztársa nem látja rendesen a színeket, mire Pápai Joci ráerősített, hogy a piros színnel gondjai vannak. Ez hirtelen annyira összezavarta Till Attilát is, hogy hirtelen nem tudta, hol kezdődik és ér véget a poén, ezért belevágott a szabályok lefektetésébe inkább.

Utóbbiból nem sok minden jött át sem nekünk, sem a zsűrinek, mivel előbb Babett kóros bluesénekes hangján rágódtak egy darabon – aki azért fázott meg és rekedt be, mert a legutóbbi adáson túl sok volt rajta a ruha, mely a mostani, hétrétegű szoknyájával sem javult sokat –, valamint, hogy Majka mekkora lovag, aki próbálja magára vállalni a korosodó zsűritag szerepét, hogy Babett lehessen a fiatalabb.

Ment egy sor adok-kapok is Majka és Pápai Joci között, persze csak a humor jegyében, mivel utóbbi kimondottan sikeres volt és elvette srácaival Majka csapatától a napi győzelmet, mire a rapper csak egy közmondással felelt:

Néha a kóbor kutya se**ét is éri a nap.

Végül a szabályok változását Pápai Joci tudta számszerűsíteni, miszerint 275 forintért kilenc szavazat jár, míg 350-ért huszonegy, de a fináléban 10 óra után 300 forint már húszat ér. Bár az énekes viccre vette az egészet, érződött, hogy maguk a zsűritagok is észlelik az emelt díjas hívások abszurditását, tekintve, hogy mobilapplikációban ingyenesen lehet korlátozott számban szavazni, míg telefonon egy emelt díjas szavazat 254 forintért öt simát ér.

Van, amit sosem felejtünk el

Végül a sok huzavona után elkezdődött végre a verseny, és jöttek az énekesek. Ezúttal mindenki két dalt adott elő, melyek két körben mentek le, egyik dalt a zsűri választotta a versenyzőknek, a másikat pedig maguk dönthették el.

Elsőnek Kaly Roland érkezett, aki egy remek Tom Jones-nótával jelent meg a színen, mely előadót Till Attila, mint popbölény aposztrofálta. Az előadás egész tisztes volt a színpadon és énekben egyaránt, de a legendás hangú Jones egyedi orgánumát és lehengerlő színpadi jelenlétét nem sikerült átadni, ezért az ifjú énekest enyhén lepontozták. Bár Köllő Babett értékelte a törekvését, Pápai Joci pedig kiemelte, hogy a dögös táncoslányok mellett is tudott rá figyelni, így is mindössze 27 pontra volt elég a produkció.

Ez mégsem szegte kedvét, a második körben már a saját maga által választott dallal érkezhetett, mely egy Eros Ramazotti-sláger volt. Bár Majka rettegett a daltól, melyet saját bevallása szerint nem is szeret, megengedte versenyzőjének, hogy elhozza, mely egyenesen 30 pontot ért a zsűrinek.

A zsűri szinte egyöntetűen kiegyezett benne, hogy a nap legjobb, ha nem az évad legjobb hangutánzását hallhatták.

Pápai Joci versenyzője, Kökény Dani már kevésbé volt nyertes az orgánumok csatájában. A fiú 50 Cent gigaslágerét, az In Da Clubot hozta, amely enyhén szólva is stílusidegen maradt tőle. Hangulatban egyáltalán nem bírta megugrani a gengszterrap műfaját, hangszínben pedig nem érzett rá a karakterre. Majka elmondta, hogy a rap műfajában is le kell követni a hangnembeli váltásokat, melyet az énekes nem tett meg.

Ezen próbált javítani második körével, ahol Azahriah slágerét hozta el,

és a színpadi show-ba nem csupán a dalról közismertté vált TikTok-videót reprezentálták – ahol a maszkos fejű billentyűs mellett zöld melegítős ember keni a témát, miközben egy részeg pali táncol fel-alá magában –, hanem kaptunk egy teljes életmű-levezetést a tinibálvány múltjáról, indulva egy lakókocsiból, a ToiToi WC-n át a nyugágyig. Ez már sokkal jobban meggyőzte a zsűrit, akik még egy önváll-veregetésképpen azt is elmondták, hogy a mobil WC Majka, míg a lakókocsi Köllő Babett érdeme.

Bilincsek és királynők

Pápai Joci másik versenyzője, Bari Laci sem tétlenkedett, a lesántult énekes mindent beleadott, hogy az esti produkcióját a lehető legerősebbre formálja. Elsőként a diszkókorszak egyik legnagyobb királynőjének, Donna Summernek a Hot Stuff című dalával váltott nemet, mely hatalmas sikert aratott a zsűrinél. Bár a felkészülés közben Bari nem találta meg elsőre, hogy hogyan tudna elcsábítani négy kigyúrt rendőr pasit, erre végül nem is került sor, minden zsűritagot lenyűgözött az előadásával (bár Babettet leginkább az izmos, bilincses férfiak nyűgözték le).

Erre még egy lapáttal rá tudott pakolni, mikor második körében mentora, Pápai Joci egyik dalával robbantotta fel a házat. Azontúl, hogy énekileg kifogástalanul oldotta meg a feladatot, a technikai problémákat is profin kezelte. Történt ugyanis, hogy egy ponton a táncos hölgy egy kendőt kötött Bari Laci szemére,

mely a dal közben valahogy az orrára, majd félig a szájára is csúszott.

A dal után fél percig várni kellett, mert a zsűri fuldoklott a röhögéstől. Pápai Joci szerint ettől vált autentikussá, mert ez a kendős história nála sem ment zökkenőmentesen, de a megoldás csakis a stabil parittyakötés lehet. Hozzátette, a kendőt „a rák egye meg”, melyre Köllő Babett annyival reflektált, hogy ha Bari Laci ülve kell énekeljen, az orrát befogják és levegőt sem kap, akkor is profi. A fuldokló Pápai Joci-alakításáért és a rendőrökkel flörtölő szerepért ő kapta az este legmagasabb zsűripontszámát.

Majka második versenyzője, Yulaysi Miranda sem adta alább. Első körében mindent meg akart mutatni, hisz végre saját anyanyelvén énekelhetett, ebből kifolyólag pedig egy Jennifer Lopez-dallal készült. Bár a dal maga jól sikerült, kicsit inkább olyan érzést keltett az emberben, mintha Lopezt Lil Kimmel kevertük volna. Köllő Babett úgy látta, a színpadon igazából maga Miranda állt, és nem J. Lopez, mintha az énekes egy saját koncertjét láthattuk volna. Számára a tánc volt kicsit kevés.

Pápai Joci ennél továbbment, szerinte Yulaysi annyira sztáralkat, hogy szimplán ezzel elviszi a show-t. Egy királynő volt a színpadon, ahonnan már csak ő hiányzott, mint király, aki fehér vagy fekete lovon – már megint a színes téma – elrabolja a királynőt.

Tóth Gabi ezzel szemben kicsit a produkción kívül érezte az énekesnőt.

Erre Majka rögtön izzította a védelmi protokollt – mely kifogások összeeszkábálása lassan mentori védjegyévé válik –, és kijelentette, hogy Yulaysi végig vissza kellett magát fogja, mert ő ennél sokkal profibb módon szokott énekelni, de Jennifer Lopez – akárcsak Madonna, akit egy lapon említ Lopezzel – nem a lehengerlő énektechnikájáról híres.

Második dalában azonban már az énekesi sokszínűségét kellett bizonyítsa, mikor az Earth, Wind & Fire híres dalaiból készült válogatásban a zenekar mély, férfi tónusaitól egészen a magas, visító hangjaikig mindent meg kellett mutasson. Hatalmas bulit csapott, amire minden zsűritag megmozdult, de néhány melléfogott hang elég volt ahhoz, hogy Tóth Gabi és Pápai Joci pontosztogató kedvét elvegye.

Ezt miért?

Végül Tóth Gabi egy szem versenyzője is bizonyíthatott. Jósa Tamás Gabitól nem kapott könnyű feladatot, egy Balázs Fecó-dalt kellett előadnia. Az énekes előre sejtette, hogy ez nem lehet más, mint a legendás Homok a szélben. A felkészülésben Tóth Gabi egy meglepetéssel is készült neki.

Csóka Péter, aki Balázs Fecóval zenélt egy színpadon, segített, hogy Jósa minél jobban megértse, milyen volt a legendás dalszerző a koncerteken, valamint a produkcióra is csatlakozott hozzá. A gitáros mellett Dorozsmai Péter is segítette az énekest a színpadon, aki egykor a Korál együttes dobosa volt – most pedig a Sztárban Sztár leszek! hangtechnikai vezetője.

Mint kiderült, Tóth Gabinak sokkal közelebbi a kötődése Balázs Fecóhoz.

Mikor 16 évesen bekerült a szakmába, míg a legtöbben hátat fordítottak neki, a legendás zenész felkarolta és segítő kezet nyújtott. A zsűri egyhangúan profi produkciónak tekintette a látottakat, egyedül Majka érezte azt, hogy nem kapott annyit ettől az előadástól, amit Balázs Fecó dalait hallgatva érez, de ez nem is elvárható.

Jósa Tamás második körében már egy fokkal – vagy inkább öttel – lazábbra vette a figurát, és sikerült meglépje azt, amire nagyjából senki sem számított. Elhozott egy David Hasselhoff-dalt. Igen, egy David Hasselhoff-dalt, ráadásul egy kimondottan friss, 2015-ös nótát választott, ahol a Knight Rider és a Baywatch jól ismert színészlegendájának – kinek zenei munkássága szakmai körökben inkább hírhedt, mint híres – szuperképessége, hogy bárkit kiüt légbokszban egy csapással. A zsűriből kimondottan érdekes hatást váltott ki a dal, olyannyira, hogy az ítészek egymástól függetlenül is nagyjából ugyanazt az egy mondatot írták le az előttük virító jegyzetlapra:

Ezt miért?

Mégis annyira minőségire sikeredett ez a thrash zenei produkció, hogy míg Majka – aki egy Pintér Tibor, David Hasselhoff fúziót látott a színen – és Babett a rapper által politikailag korrektnek titulált kilenc pontot ítélték meg, a sokáig őrlődő Pápai Joci annyira nem akarta túlpontozni, hogy végül összeomlásában a maximális tíz pont mellett döntött. Ha már mindegy, akkor legyen nagyon mindegy, ő a látottakat nem érti.

Ezekkel pedig elhangzott minden zeneszám az estéből. A második körös nóták után minden versenyző kapott lehetőséget arra, hogy egy kicsit promotálja magát és megmondja, miért is érdemes rá szavazni. Ez leginkább egy kezdő teleshopos tanfolyam első órájára hasonlított egy olyan osztályból, ahol a tanárok már szeptemberben előre készülnek a pótvizsgákra.

Addig szavazzunk, míg van kire

A szavazás is természetesen három körre van bontva, hisz Pápai Joci is megmondta, 10 után 300 forint már húsz szavazatot ér. Az első kör teljesen értelmezhetetlen matematikájával élve született egy első helyezett és öt darab második – szeretném ugyanezt megnézni az olimpián, hogy festene. A zökkenőmentesen továbbjutó versenyző nem más, mint a mezőny egyetlen női énekese, Majka csapatának a tagja, Yulaysi Miranda.

Ezután Till Attila újraindította a szavazást, pontosabban elstartolt a második körös szavazás, ami előtt minden zsűritag elmondhatta a véleményét. Míg Tóth Gabi és Majka is a saját mentoráltjaik mellett kampányoltak, utóbbi egy egész szemléletes – és tulajdonképpen tényleg szép – hasonlattal próbálta elmagyarázni a szavazás fontosságát. Azt mondta, hogy a versenyzőknek a közönség szavazata olyan, mint a taps. Amikor szavaznak valamelyik versenyzőre, az olyan, mintha megtapsolnák őket,

mintha kifejeznék az irántuk és a munkájuk iránt érzett tiszteletet.

Emellett Pápai Joci kiemelte, hogy a mostani évad csapata már inkább olyan, mint egy baráti társaság. Bárki essen is ki, hiányozni fog mindenkinek. Ehhez Köllő Babett azt is hozzátette, hogy nem látott még olyat, hogy ennyi versenyző mindenféle negatív, hátsó gondolat nélkül, ilyen normális módon viszonyuljon egymáshoz. Számára ez tényleg lenyűgöző.

A második körben Kökény Dani és Kaly Roland jutottak tovább, ezzel Majka csapata nem szenvedett veszteségeket ebben az adásban. Végül elindult a harmadik körös szavazás is, melynek szépsége, hogy a két bennmaradt versenyző, Bari Laci és Jósa Tamás kapta a zsűritől a két legmagasabb pontszámot, ezzel reprezentálva azt, hogy ha van is a zsűrinek bármi beleszólása az eredménybe, akkor az vajmi kevés.

Végül Jósa Tamás esett ki,

így a négy legjobb között az elődöntőbe Bari Laci jutott tovább. Az utolsó előtti adásban a versenyzők két dalt fognak előadni. Az egyik a tavalyi évad élő adásának versenyzőivel való duettek lesznek, de erről több infót még nem adtak a szervezők, a másik pedig a szokásos sorsolt dal.

Kaly Roland Somló Tamást fogja alakítani, mialatt Yulaysi Miranda Gloria Gaynor dalával fog hősködni. Kökény Dani Ne-Yo bőrébe bújik majd, közben pedig Bari Lacit igazi kihívás elé állítja mentora, és Kendrick Lamar egyik dalával kell felvegye a kesztyűt. A döntő kimenetele immáron kizárólag Majka és Pápai Joci csapata között dől majd el.

(Borítókép: TV2)