Shakira szembeszáll az ügyészséggel, bizonyítékai is vannak

Az énekesnő szerint lejáratókampányt indítottak ellene, ahogy továbbra is tagadja, hogy több milliárd forintnak megfelelő adót csalt volna Spanyolországban.

Shakira vesszőfutása már hónapok óta tart, ugyanis a spanyol ügyészség azzal vádolta meg őt, hogy elmulasztotta 14 millió dollárnyi adó befizetését 2012 és 2014 között megszerzett jövedelme után. Az énekesnő korábbi elmondása szerint az említett időszakban nem lakott Spanyolországban, és az ország törvényei kimondják, ha valaki 183 napnál kevesebbet tölt ott, akkor nem kell adót fizetnie.

Ahogy Shakira a korábbiakban kifejtette, több mint tízmillió dollár adót fizetett az Egyesült Államokban, ekkor volt a The Voice zsűritagja, illetve azt is megjegyezte, nem tartózkodott Spanyolországban a szükséges ideig. Az ügyészek ennek ellenére nyolc év börtönbüntetést és 24 millió dollár pénzbüntetést szabhatnak ki rá, ha a közelgő tárgyalás során elítélik.

A hírek szerint az énekesnő pénteken nyújtott be egy jogi dokumentumot Spanyolországban. Az ügyészséggel szembeszállva azt állítja, egy lejáratókampány áldozata lett, és erre konkrét bizonyítékai is vannak. Az irat szerint több mint kilencvenmillió dollárt fizetett be adóként a spanyol kormánynak, illetve 2015 óta állandó lakosa Spanyolországnak, miután a családjával ott telepedett le.

Shakira állítása szerint a spanyol kormány az állítólagos 2011-es fizetési mulasztásai miatt is számon akarja kérni őt, azonban akkor éppen turnézott, és összesen csak hatvan napot töltött az országban. Ahogy az énekesnő kifejtette a dokumentumban, az ügyészek megsértették a magánélethez való jogát és az ártatlanság vélelmét azzal, hogy lejáratókampányt indítottak ellene – írja a TMZ.

(Borítókép: Shakira 2016. február 17-én. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / Getty Images)