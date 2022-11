Istenes Bence a Dancingről: Fájt Adélt ilyen intim helyzetben látni

Bár kívülről az látszott, Csobot Adél csak úgy ragyog a Dancing with the Stars adásai alatt, amit végül Hegyes Bertalannal meg is nyertek, az énekesnő párjának nem volt könnyű ez az időszak. Istenes Bencében kettős érzés dúlt, miközben a párját egy másik férfi oldalán látta ennyire intim közelségben.

Podcastjének legújabb részében, amely hétfő este került fel a YouTube-ra, Kovácsovics Fruzsinával, Puskás-Dallos Petivel és Frohner Fecóval beszélgetett Istenes Bence. A friss epizódban a sztorizások, a ValóVilág és a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorok mellett a Dancing with the Stars is szóba került, amelynek harmadik évadát Hegyes Bertalan oldalán Istenes Bence párja, Csobot Adél nyert meg.

A műsort az Index is hétről hétre nyomon követte, fantasztikus produkciókat láthattunk a párosoktól, de ahogy az az IstenEstben is felvetődött, valóban meglehetősen intim közelségbe kerültek tánc közben a versenyzők. Hogy ez vajon mennyire zavarta Istenes Bencét, mit érzett, hogy ilyen helyzetben kellett látnia a kedvesét, arról a podcast vendégeinek részletesen is beszélt a műsorvezető.

Én kivagyok tőle. Nem akartam erről a műsor közben beszélni, nem akartam, hogy ez befolyásolja Adélt, meg a hangulatot, de nyilván ez engem nagyon foglalkoztatott, és voltak nehéz perceim

– vallotta be Istenes, aki szerint tíz emberből minimum nyolc ugyanazt érezte, amit ő, mert azt azért nem jó nézni, ha valakinek a párja egy ennyire intim helyzetben van egy másik férfival.

A szex után a tánc szerintem az egyik legintimebb dolog a világon. És az, hogy mondjuk Adél a Bercivel az elmúlt négy hónapban tízszer annyi időt töltött kettesben, mint velem, és abból 6-8 órát naponta testi kontaktusban van… (…) Én ezt tök őszintén elmondom, mert szerintem ezzel nagyon sokan így vannak, és nagyjából bárkivel beszélgettem, mindenkinek az volt az első kérdése, hogy úristen, ezt hogy bírod?

Hozzátette azt is, hogy Csobot Adél nyilván zseniálisan és csodásan táncol, de megélni ezt az intimitást, nem volt kellemes. Ráadásul nagyon sok szakmabeli is mondta, hogy azért nem vállalják be a műsort, mert az ő kapcsolatukba ez nem fér bele – olyan feszkót és fájdalmat okozna a párjuknak, hogy nem tudják vállalni. Úgy gondolja, hogy ez az aspektus ilyenkor sok párkapcsolatban felvetődik.

Puskás Petinek színészként nem új a szituáció

Istenes Bencének a partnerét ilyen helyzetben látni azért is szokatlan, mert bár szerepel a médiában, mivel se nem színész, se nem táncos, a munkája során nem kerül ennyire intim közelségbe a kollégáival, ilyen szempontból tehát teljesen kívülállónak számít. Ebben a műsorban ráadásul az intimitást folyton ki is hangsúlyozták.

Minden kisfilmben elmondták, hogy nekünk egymásba kell szeretnünk, akkor működik ez a produkció. És tudod, ülsz szombatonként, és nézed, hogy tényleg megvan a kémia. De nyilván erről te mást gondolsz, mert színész vagy

– fordult oda Puskás Petihez a műsorvezető, majd nekiszegezte a kérdést:

De mi lenne, ha mondjuk Bogi táncolna? Te hogy élnéd meg? Mert tudom, hogy te ezt kicsit könnyebben veszed, hiszen ebben szocializálódtál.

Puskás Peti egyetértett azzal, hogy színészként teljesen más a helyzet, és talán emiatt könnyebben megért egy ilyen szituációt, de valóban ilyenkor kvázi bele kell helyezkedni a másik gondolataiba és érzéseibe. Ha egy ilyen szerepe van, akkor két hónapig együtt dolgozik folyamatosan a másikkal, hogy szerelmespárként tudjanak működni, de ő például már volt olyan szituációban, hogy a nézőtéren ült, és látta a színpadon szerelmespárt alakító színészeket, akikről kiderült aztán, hogy már a való életben is összejöttek, csak az volt a bökkenő, hogy az egyikőjük akkor még az ő barátnője volt. A színész-énekes úgy fogalmazott:

Azt el tudom képzelni, hogy a másiknak ezt nehéz lehet megélnie, illetve feldolgoznia ezeket a hívogató, csalogató mondatokat, hogy ezen a héten nem tudom, milyen stílus lesz, aminek a szexualitás meg a közös lélegzés a lényege, és aztán olvasol egy cikket, ami csak azt emeli ki az egészből, hogy nem hiszed, mi történt Adél és Berci között… Ezt nyilván nehéz lehet megélni a másik oldalon. Jó, érted, hogy ez csak egy műsor meg színjáték, de közben meg olyan mondatok vannak, amik az embert szíven találják.

Istenesnek kettős érzése volt végig

Frohner Fecó nem sokkal ezután nekiszegezte a kérdést Istenesnek: „Most őszintén, amikor leülsz és nézed, akkor fáj maga a tánc?”

Rossz nézni. Rossz volt nézni. Ez egy érdekes érzés is volt, hogy igazából szurkolsz neki, látod, hogy mennyire ügyes, látod, mennyire tehetséges, akarod támogatni, de közben ott van egy másik érzés, hogy basszus, miért simogatja ennyire, miért ennyire szenvedélyes az a tánc, miért kell ennyire közel lenni, miért kell ennyire megélni? És tudod, jönnek utána még a képek, amiket osztogatnak, ami egy lassú lenyomat, hátradőlős, nem tudom, milyen, és így nézem – már csak hét hét, még hat…

– magyarázta a műsorvezető, hozzátéve:

Az Adél ezt nagyon máshogy élte meg. Neki óriási öröm volt. Imád táncolni, rájött, mennyire imádja a táncot. Egyébként kicsit az is kiderült, hogy lehet, hogy a táncban tehetségesebb, mint bármiben, amit eddig csinált. Szakmailag szerintem feljebb helyezte egy polcra – a nőiességét meg tudta élni, a tehetségét meg tudta élni, ilyen szinten neki szerintem tök jót tett.

Frohner rámutatott, hogy szerinte ebből előnyt is tudnának fabrikálni Istenesék, mert most, hogy visszakapta az asszonyt, elmehetnének együtt táncolni, ami biztosan jót tenne mindkettőjüknek, hiszen kvázi így most vissza kellene hódítania Csobot Adélt.

Istenes Bence egyébként a Dancing with the Stars döntőjén maga is ott volt, hogy élőben szurkolhasson a kedvesének. Ez úgy derült ki, hogy másnap egy közös fotót osztott meg Csobot Adéllal a közösségi oldalán, amelyen az látható, ahogy a TV2 stúdiójában a parketten állnak az énekesnővel, aki a kezében a díját szorongatja. Erről itt írtunk.

A beszélgetést, amelyben Istenes vívódásán kívül egyéb témákat is érintenek az IstenEst vendégei, itt tudja visszanézni:

(Borítókép: TV2)