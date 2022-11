Szarvasgomba, fine dining és luxushotelek: az Isztriai-félsziget télen is jó választás

Horvátország nyaranta a magyarok kedvenc külföldi célpontja, holott bizonyos részei az év többi részében is izgalmas desztinációvá teszik. Elsősorban itt most az Isztriai-félszigetre gondolunk, amely mindössze 5-6 órás útra esik Budapesttől. Az alábbiakban sorra vesszük, miért éri meg akár zimankóban is autóba pattanni, és szívni egy kis mediterrán levegőt a hóesésben.

Az idei esztendő már majdnem megközelítette a koronavírus előtti, 2019-es rekordévet, ami a magyar turisták számát illeti. A Horvát Idegenforgalmi Szövetség friss adatai szerint az idei főszezonban közel 600 ezer magyar több mint 3 millió vendégéjszakát töltött el az adriai országban, ami 32 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest. Harmaduk kifejezetten a legközelebbi tengerparti régiót, Tengermellék-Hegyvidék megyét választotta – adta hírül a Kvarner Idegenforgalmi Szövetség nyomán az MTI.

Azonban amikor a tenger hőmérséklete lehűl, az időjárás pedig borongóssá válik, az érdeklődésünk más lokációk felé fordul – ami nem volt mindig így. Az Osztrák–Magyar Monarchia idejében kiépülő abbáziai Riviéra az általános közvélekedéssel ellentétben nem nyári üdülőhely volt – még ha mostanság a hasunkat süttetni is járunk oda. Ennek analógiáján megnéztük, valóban érdemes-e még mindig Isztriára utazni a szezonon kívül, ahogy anno a birodalom elitjének is szokása volt.

Velencei hangulat, Michelin-csillag, luxusfejlesztések

Utunk első állomása az egyik legfestőibb horvát város, a velencei stílusú Rovinj volt. Nyugat-Isztria mellett kétségkívül hangsúlyosan szól az is, hogy négy keréken itt érezzük magunkat először Olaszországban – januártól, az euró bevezetésével pedig ugyebár a valuta sem fog kizökkenteni minket eme képzelgésből. Rovinj óvárosán a mai napig, sok száz év után is érezni az egykori Velencei Köztársaság kézjegyét, az egyik legnagyobb horvát ingatlanfejlesztő cég, az idevalósi Adris Grupa pedig meglátta benne a csiszolatlan gyémántot. Hatalmas fejlesztésbe fogtak ugyanis a város szélén lévő partszakaszon, nagy luxushotelek nőttek ki a földből az elmúlt években, festői stranddal, prémium- és luxusmárkákat áruló üzletekkel, jachtkikötővel és menő gasztrohelyekkel.

Közülük kettő emelkedik ki: a Michelin-csillagos Agli Amici és az ítészek által ugyancsak ajánlott Cap Aureo.

Utóbbi a The Leading Hotels of the World csoportosuláshoz tartozó Grand Park Hotel Rovinj fine dining étterme, ahol – ha nagyon éhesek vagyunk – akár 20 fogást is kérhetünk a séftől a degusztációs menüt szinte maradéktalanul végigkóstolva. (A helyi sajtválogatást erősen ajánljuk, hiszen egy unikális koncepciót talált ki a csapat. A sajtok mellé borpárosítás is jár, de nem ám a szokványos módon: a nedűket egy különleges technológiával zselésítik és gumimaci formában tálalják.)

A világhírű milánói építész, Piero Lissoni által tervezett enteriőrök lélegzetelállítóak, miként az első blikk, ahogy belépünk a tágas lobbiba, és meglátjuk magunk előtt a dombra épült, tengerbe nyúló óváros fenséges panorámáját a Szent Eufémia-templom égbe törő harangtornyával. Ugyanez a kilátás élvezhető a szobákból és a hatalmas wellnessrészlegből is, ahol télen is fűtött medencében lubickolva lehet gyönyörködni benne.

A város több jó hotellel is rendelkezik – közülük kiemelnénk a Hotel Monte Mulinit és a Spirito Santo Palazzo Storico butikhotelt –, természetesen igényes, egész évben nyitva tartó éttermekkel felszerelve. A régió legnagyobb városa, Pula (Póla) azonban a római kori, a világ egyik legnagyobb és legépebben megmaradt római amfiteátrumát leszámítva egy nagy csalódás, de megéri egy kis kitérőt tenni az ókori látványosságért.

Feléledhet-e a Csipkerózsika-álomból Abbázia?

Közigazgatásilag az abbáziai tengerpart már nem Isztriához, hanem a fentebb is említett Primorsko-Goranska megyéhez tartozik, habár az általunk megkérdezett szakemberek kulturálisan és turisztikailag is inkább érzik előbbi részének – így ez alapján mi is felhatalmazva éreztük magunkat, hogy egy kalap alá vegyük a félszigettel.

Az ország harmadik legnagyobb városához, Rijekához (Fiuméhez) közel eső üdülősávot négy összeépült település, Opatija (Abbázia), Icici, Ika és Lovran alkotja, és egykor Karlovy Vary (Karlsbad) után a Monarchia második legfrekventáltabb üdülőhelyének számított. Relatíve gyorsan le lehetett ide jutni a Budapest–Fiume vasútvonalnak köszönhetően, a települések közt pedig villamos segítette a közlekedést. Az osztrák, magyar és a cseh elit mellett uralkodócsaládok tagjai is előszeretettel töltötték itt az időt, és szívták be a Kvarner-öböl különleges mikroklímájának köszönhetően télen is kellemes, tiszta levegőt. Gombamód nőttek ki ugyanis a századfordulón a magyar orvosok által vezetett luxus-gyógyszanatóriumok és melléjük a grand hotelek, ahova ősszel és télen jártak az előkelők feltöltődni. (Már akinek nem épült Ika és Lovran között saját villája a tengerpartra.)

Mivel mindenki megjelent, aki számított, így Bécs, Prága vagy Budapest helyett itt folytatódott tovább a társasági élet: a négy kisvárosnak saját operaháza is lett – ami természetesen ma már nem működik, legközelebb Rijekában lehet a művészetnek hódolni. A boldog békeidők vége, a birodalom szétesése Abbázia sorsát is megpecsételte, kikopott a világ menő desztinációi közül.

Bár a patinás szállodák még ma is nyitva állnak, legtöbbjük nem hozza azt a glamúrt, mint fénykorukban.

A várost szokás az „Adria idős hölgyének” is nevezni, amely úgy tűnik, mintha némi ráncfelvarráson menne keresztül az utóbbi időben. A megújulás egyik motorja az Ikában lévő, az ugyancsak a The Leading Hotels of the Worldhöz tartozó Ikador Luxury Hotel & Spa, amely nevében hordozza az ars poeticáját: a régió aranykorát feltámasztani igyekszik (a d’or/d’oro ugye aranyat jelent). A contemporary luxury stílusban berendezett hotelnek ugyanis olyasvalamije van, ami csak kevés szállodának a világon: egy Riva motorcsónakja.

Az ikonikus gyártó a vízi járgányok Rolls-Royce-a, egy életérzés, ami a Comói-tó elegáns hangulatát hozza el ide. És ez még nem minden! A márkának mindössze pár helyen van csak a világon saját étterme. A 12 km hosszú tengerparti sétány, a Lungomare (ma I. Ferenc József sétány) mentén terasszal rendelkező Riva Lounge szabadtéri étterem májustól októberig várja a vendégeket, ha pedig beköszönt a hidegebb, esős idő, úgy a Riva Privée bérelhető különteremben lehet elkölteni egy kellemes ebédet vagy vacsorát, amelyet a szálloda Nobilion fine dining étterme szolgál ki. Az étlapon persze mindig találni valami szarvasgombás fogást, hiszen az isztriai szarvasgomba a világ egyik legjobbja. Mostanság volt a szezonja, így valóban a tökéletes időben vagyunk, hogy kipróbáljuk e csemegét egy hosszú hétvége alkalmával.

A szerző luxusszakértő.

