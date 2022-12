G.w.M és Kulcsár Edina útja a Porschéig

Kulcsár Edina az év elején jelentette be, hogy férjével, Szabó Andrással (Csutival) elválnak útjaik. Néhány nappal később azonban már azt is közölte, egy magyar rapper, G.w.M, azaz Varga Márk oldalán találta meg a boldogságot. A válás és az új kapcsolat bejelentése között eltelt rövid idő miatt pedig többek arra következtettek, hogy a frigy egy harmadik fél, G.w.M miatt mehetett tönkre. A pár már a kezdetektől fogva tagadta ezen állításokat, azonban még ennek ellenére is kommentáradat zúdult rájuk – és nem jó értelemben.

Ugyan próbálták megvédeni magukat, mára megtanulták, hogy nem érdemes törődni arctalan, véleményüket név nélkül vállaló felhasználók megjegyzéseivel, és inkább magukra koncentrálnak. A pár már szerepelt is közösen a TV2 Párharc című műsorában, amelyben a ValóVilágból ismert Csoki megkérdezte tőle, hogyan jöttek össze.

Elkezdtünk közösen dolgozni, és közben mindenkinek ment így a kis élete külön-külön. Elkezdtünk beszélgetni, aztán így belemélyedtünk a beszélgetésbe, és azon kaptuk magunkat, hogy Rómeó és Júlia. Nagyjából ennyi

– mondta még akkor a rapper.

Új hagyományok

G.w.M-nek köszönhetően Kulcsár azóta már kiadott egy dalt is, amivel kapcsolatban kapott hideget-meleget. A Párharc című műsor egyik versenyzője, Varga Viktor ennél sokkal konkrétabban fogalmazott, és sz*rnak nevezte a nótát. A szépségkirálynőnek ugyanakkor más változásokkal is szembe kellett néznie, mivel párja roma származású, így meg kellett ismerkednie a hagyományaikkal. A rapper ugyanakkor nem várja el tőle, hogy mindnek eleget is tegyen. Elmondása szerint fontosabbnak véli, hogy a tradíciókat oly módon tartsák meg, hogy emellett teljes és boldog életet tudjanak élni.

Az elvárásai olyanok, amit nőként teljesen magától értetődőnek gondolok. Ilyen az is, hogy például nem viselkedek más férfiakkal túlságosan közvetlenül. Talán csak arra az egyre lesz nehéz odafigyelnem, hogy a család és a gyerekek előtt nincs közöttünk csók. De még egy szájra puszi sem fér bele. Ezzel még meg kell barátkoznom

– fejtette ki korábban Kulcsár.

A pár azt követően folyt ismételten a csapból, amikor bejelentették, hogy közös gyermeküket várják, egy kislányt. Továbbá újabb kommentáradattal találták szemben magukat akkor is, mikor elterjedt a hír, annak köszönhetően, hogy Kulcsár hivatalosan még Csuti felesége, a születendő gyermek is az ő vezetéknevét kapja. Ennek elkerülése végett azonban rövidre zárták a válási procedúrát, ami novemberben végbe is ment. Hasonló negatív hullám érte őket, amikor szemfüles kommentelők észrevették, hogy a rapper egy Kulcsárról készült tetoválást varratott a hátára, ahogy akkor sem kímélték őket, amikor egy olyan közös fotót osztottak meg, amelyen tetőtől-talpig Gucciba öltöztek – azóta Lakatos Márk is a védelmükre kelt.

Az elmúlt hónapok történései alapján ugyanakkor jól érzékelhető, hogy Kulcsár és G.w.M kapcsolata megrendíthetetlen, és még annak ellenére sem távolodtak el egymástól, hogy sokan éket próbálnak verni közéjük. A rapper nemrég egy Porschével ajándékozta meg szerelmét a születésnapja alkalmából, ami pont szenteste előtt egy nappal, december 23-án lesz – így karácsony alkalmából újabb meglepetés várhat rá. A szándékaik komolyak, legalábbis erről tanúskodik korábbi kijelentésük, miszerint közös gyermekük születése után kerülhet sor a lánykérésre és az esküvőre, azonban ez még a jövő zenéje.

(Borítókép: Kulcsár Edina és G. w. M. Fotó: Szollár Zsófi / Index)