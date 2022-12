Elkészült Kis Grófo családfája, elképesztő dologra derült fény

Kis Grófo popénekes arról számolt be a közösségi oldalán, hogy elkészült a családfája, és kiderült, hogy a zene már kétszáz évre visszamenőleg is az ősei vérében volt.

Nagyon szépen köszönöm Hidvéghy Norbertnek, hogy elkészítette a családfámat! Nagyon fontos az számomra, hogy tudjam, kik voltak az elődeim. Annyit elárulok, hogy a Muzsika visszamenőleg 200 évre már az őseim vérében is ott volt

– áll a posztban.

A könnyűzenész egyébként nemrég nagy döntést hozott: diétába kezdett, ugyanis januárig szeretne leadni 10 kilót. Az Instagram-posztja alatti kommentekben is szóvá tették, hogy az időzítés nem biztos, hogy a legszerencsésebb most, amikor közeleg a karácsony. Persze volt olyan hozzászóló is, aki ennek ellenére is optimista volt.

(Borítókép: Kis Grófo. Fotó: Nyikos Péter / MTI)