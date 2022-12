Sára yorki hercegné: Elegem lett az internetes zaklatásból

Sára yorki hercegné a napokban érkezett a magyar fővárosba, hogy népszerűsítse legújabb könyvét, amely A szív iránytűje címet kapta. A kötet egy kitalált történetet mesél el az üknagynénjéről, Lady Margaret Montagu Douglas Scottról, aki egy igazi lázadó volt. A hercegné december 1-jén egy dedikáláson is részt vesz majd, így az olvasók is találkozhatnak vele, azonban az elmúlt napokban sem tétlenkedett. Ellátogatott a Migration Aid által működtetett Learning Without Borders intézménybe, ahol hazánkban tanuló ukrán gyerekekkel találkozott. Látogatása alatt a magyar családokat méltatta, akik előtt – elmondása szerint – emeli kalapját. Továbbá abban is segíteni szeretne, hogy működő iskolák épüljenek Ukrajnában, ugyanis az oktatás számára az elsődleges.

A hercegné és egykori férje, egyben II. Erzsébet fia, András herceg már harminc éve különváltak, azonban azóta is a királyi család aktív tagjának számít. Megannyi jótékony ügy mellett felszólalt az elmúlt évtizedekben, illetve több szervezet is fűződik a nevéhez, köztük a Sarah’s Trust és a Children in Crisis. Szívén viseli többek között a menekültek sorsát és a gyermekek jóllétét is. Sára yorki hercegné többször járt már hazánkban, azonban interjút eddig még nem adott, és a magyar olvasókkal való találkozása előtt válaszolt az Index kérdéseire is.

Nem először jár Budapesten, hogy érzi magát?

Jól vagyok, köszönöm.

Van azzal kapcsolatban tapasztalata, hogy a magyarok miképp vélekednek a királyi családról?

Nem igazán, de tudom, hogy nagyon érdekli őket Sissi királyné, és hogy a királyi családoknak nagy múltjuk van itt, Magyarországon. Elbűvöl a történelem, ezért is írtam egy ilyen témájú regényt. Elég, ha Viktória királynő gyerekeire és unokáira gondolunk, akik mind szétszóródtak Európában, viszont a magyarok befogadták őket. Az itteni emberek annyira kedvesek és vendégszeretőek, ahogy azt is nagyra értékelem, hogy Sarah-ként kezelnek, és nem hercegnéként – ez talán a hosszú vörös hajam miatt is van, ami szerintem hátulról pont úgy néz ki, mint Sissié.

Az év vége minden bizonnyal nehéz időszak a királyi család számára a királynő miatt. Engem is mélyen érintett a halála, a platinajubileumi ünnepségen és a temetésén is részt vettem.

Valóban? Akkor mondhatjuk, hogy történelmi eseményeknek lehetett a részese, ez bámulatos.

II. Erzsébet halálával egy korszak ért véget, és az idei lesz az első karácsony nélküle. Hogyan fog ünnepelni?

Születésük óta azt mondom a gyermekeimnek, hogy mindennap karácsony van, és hogy a család egy szerető közeg, akikkel töltsenek sok időt. Én a válásom óta nem a családommal ünneplem a karácsonyt. 12 éves koromban az édesanyám elhagyott, ezért a karácsony mindig egy kicsit szomorúsággal tölt el. Pont emiatt szeretek jótékonykodni, mivel így tehetek az ellen, hogy a kiszolgáltatott emberek ne ugyanezen menjenek keresztül, ne tapasztalják meg azt, hogy magukra hagyják őket. Az is különös érzés, hogy már van két unokám, Sienna és August, ahogy a lányaim is nagyon fontosak nekem, összetartóak és elképesztő édesanyák. Szerencsésnek érzem magam nekik köszönhetően, ezért nálam mindennap karácsony van.

Legújabb könyve is a királyi családhoz kötődik, mivel az üknagynénje, Lady Margaret életét veszi alapul. Miért épp őt választotta?

Lady Margaret egész életében Viktória királynő lányának, Lujza hercegnőnek volt a legjobb barátnője. Mondhatjuk, hogy visszahoztam őt a sírból, mivel az öt bátyjáról már írtak korábban, de róla még sosem, ezért úgy gondoltam, hogy ő is megérdemli. Mivel az ősöm, elképzeltem, milyen élete lehetett akkoriban, alapul véve a saját tapasztalataimat, és hogy én min mentem keresztül eddig.

A könyv szerint Lady Margaret egy lázadó volt, aki nem szerette a korlátokat. Az ő története tehát egyezik az önével?

Lady Margaret és én sok mindenben hasonlítunk. Nyilván soha nem találkoztam vele – nem is tudtam volna, mert már rég meghalt –, de lettem volna a helyében az 1860–1870-es években. Kettőnk története nagyon hasonló, és az ő barátsága Lujza hercegnővel emlékeztet az enyémre a barátnőmmel.

Mi Lady Margaret történetének legfontosabb üzenete?

A története azt üzeni, hogy legyél olyan, mint egy fűzfa, amit bármilyen erősségű szél megtépázhat, de összetörni nem tudja. Lady Margaret egy erős nő, aki kiáll magáért és azért, amiben hisz. Azt hiszem, napjainkban igazán szükség van arra, hogy arra inspiráljuk a nőket, merjenek önmaguk lenni, merjenek olyan dolgokat tenni, amiket még soha. Én is már 62 éves vagyok, és még csak most fogtam bele a regényírásba, amit folytatni is szeretnék, mert nagyon szeretem. Ez egy óriási karrierváltás a számomra, és rendkívül büszke vagyok rá.

Próbáltam utánajárni, pontosan hány könyv is fűződik a nevéhez, több mint hetven kötetről van szó, köztük életrajzi és gyerekkönyvekről. Azonban A szív iránytűje, illetve a jövőre megjelenő regénye is a viktoriánus korba repíti vissza az olvasókat. Úgy érzi, megtalálta a saját hangját a történelmi témájú romantikus regényeknek köszönhetően?

Nagyon is úgy érzem. Megtaláltam azt a műfajt és korszakot, amiben ki tudom fejezni magam, és egyfajta menekülést is jelent a számomra. A cyberbullying korát éljük, rengeteg az internetes zaklatás és a troll. Sok dolog tud óriási fájdalmat okozni – nem csak nekem, hanem akárkinek –, de amikor igazán rám támadnak, szeretek kicsit elmenekülni a világ kegyetlensége elől a regényekhez, és elvinni egy utazásra magammal az olvasót.

Van vagy volt olyan tagja a királyi családnak, akinek a történetét szívesen dolgozná fel egy újabb könyvben?

Hogyne, rengetegen vannak. A legnagyobb projektem jelenleg a következő filmem – az első Az ifjú Viktória királynő volt, amiről nem sokan tudnak –, amivel egy Oscar-díjra is hajtok. Albert herceg édesanyjáról fog szólni, illetve a hercegről és Viktória királynőről. Nemrég megjelent egy film, ami igazán megfogott, az Oroszlán, amiben egy fiú magára marad egy vonaton. Évekkel később hazatalál, de addigra már meghal az édesanyja. Sosem felejtette el azt a pillanatot, amikor az édesanyját elvették tőle, pedig csak ötéves volt akkor.

A királyi család életét feldolgozó, A korona című sorozat legújabb évada is néhány hete jelent meg. Inkább fikciós, mintsem a valóságban megtörtént eseményeket mutat be, ami okozott némi elégedetlenkedést. Nézi a sorozatot?

Nem néztem meg, de amennyit láttam belőle, az alapján elmondhatom, hogy valóban szépen megcsinálták.

Tudna mondani olyan filmet, sorozatot, ami hűen mutatja be a királyi családot?

Sok valósághű, szép film készült már, amelyek a királyi család történelmét dolgozták fel, köztük a Viktória királynő és Abdul, de nem tudok olyan mai alkotásról, ami hasonlóképp dolgozná fel a modern kori királyi család életét. Ön mire lenne kíváncsi a királyi családdal kapcsolatban? Mit gondol például Sissiről?

Egy visszahúzódó nő volt, akiről talán többek azt hihették, hogy királynéként van önbizalma.

Pontosan, félénk volt, és állandóan ostorozta önmagát. Mikor mindenki rossz szemmel néz rád, és mindenkinek megvan a véleménye, könnyű kétségbe vonni a saját képességeidet, és nehéz hinni magadban. Nekem 62 évembe telt, mire megtanultam, hogy nem szabad túlságosan magamra vennem mások véleményét.

Tehát korábban ön is inkább visszahúzódó volt, mintsem magabiztos, viszont most fordult a kocka?

Nem vagyok félénk, inkább azt mondanám, hogy óvatos, mert túl sokat dolgoztam ahhoz, hogy felelőtlen legyek. Az emberek kiforgatják a szavaidat, megbántanak, ezért már átgondoltabbnak kell lennem. Mindig az igazat mondom, de csakis olyan helyen, ahol nem tudnak rám szállni az internetes trollok, vagy ahol nem lesz részem internetes zaklatásban és az emberek kegyetlenségében sem. Rosszul tud érinteni, amikor puszta kedvességből mondok valamit, majd ezt teljesen kiforgatva ellenem fordítják.

Elege lett ebből?

Már hosszú ideje. Mióta a nyilvánosság előtt élem az életem, egy olyan személynek próbálnak lefesteni, ami nem én vagyok.

Mióta ír, jobban érzi magát?

Sokkal jobban, mert pusztán az a tény, hogy most íróként ülhetek itt, nem csak a feleségeként vagy exfeleségeként valakinek, az felemel. Egy kezdő író vagyok a karriere hajnalán, akinek már van három könyve. A következő márciusban fog megjelenni, az azutáni pedig 2024-ben. Minden évben egy új könyvet készülök kiadni, amelyek mindegyike egy nőről fog szólni, akit soha nem bántottak. Albert édesanyját, Lujza hercegnőt például sosem bántották, anyai ágon tőle eredeztethető a modern kori királyi család.

A napokban ukrán gyermekeknél járt, akik jelenleg Magyarországon élnek. Hogyan érinti a mostani helyzet Ukrajnában?

Mélyen érintett, amikor megtudtam, hogy az ukrán határ mellett az édesanyák már etetni sem tudják a gyermekeiket a nagy hidegben. El akarok jutni oda, hogy megkérdezzem, mire van szükségük. Még azon is gondolkodtam, hogy küldhetnénk nekik egy éppen nem használatban lévő buszt, amit felfűtenénk, hogy melegben tudjanak lenni. Egész éjszaka azon gondolkodtam, milyen lehetőségek vannak arra, hogy ne fázzanak. Az ilyen helyzetekben mindig az a zsigeri érzésem támad, hogy azonnal oda akarok menni, és utánajárni, miben tudok segíteni, viszont az a helyes, ha előbb információt gyűjtök, hogy megtudjam, mire van szükségük, és amikor minden tudás birtokában vagyok, akkor nyújtok segítő kezet. Ukrajna esetében is ugyanúgy szeretnék eljárni, mint a korábbiakban a menekültek kapcsán Afganisztánban, Jemenben, Szíriában vagy bármelyik kiszolgáltatott emberrel kapcsolatosan, aki segítségre szorul. Előbb tudni szeretném, hogyan segíthetek, az ő helyükbe szeretném képzelni magam, és pontosan tudni, mire van szükségük. Azt viszont el se tudom képzelni, milyen lehet most egy édesanyának, aki kint fagyoskodik, nem tud mit inni, nem tudja melegen tartani a gyermekét vagy akár megetetni. Őszintén szólva, a történtek nagyon felkavarnak, és próbálok megtenni minden tőlem telhetőt. Úgy hallottam, súlyos a helyzet.

Ez sajnos igaz, valóban súlyos a helyzet.

Rettenetesen, és ez itt történik a szomszédban. Nehéz időszakot él meg most Magyarország, azonban ennek ellenére a magyarok sokat segítenek, befogadják a rászorultakat az otthonaikba, ami elképesztő. Nehéz lehet újrakezdeni egy új helyen, és megtalálni a saját utadat.

Van még olyan jótékony ügy, amivel a jövőben szívesen foglalkozna?

A Sarah’s Trust jótékonysági szervezetem sokat jelent nekem, de az a legfontosabb, hogy megtaláljam a módját annak, hogyan tudok segíteni, legyen szó akár adománygyűjtésről. Ha azt mondaná nekem, hogy segítsem a Magyarország utcáin élő gyerekeket vagy hajléktalanokat, keresnék olyan szervezeteket, akik segíthetnek.

Ha egyetlen üzenetet küldhetne minden embernek a Földön, mi lenne az?

Szeress nagyon! Gyűlölködni és rombolni sokkal könnyebb. (Ami egy utalás II. Erzsébet első, 1957-ben elmondott karácsonyi beszédének híres idézetére, miszerint „Mindig is könnyű volt gyűlölni és pusztítani. Építeni és ápolni sokkal nehezebb” – A szerk.)

(Borítókép: Sára yorki hercegné. Fotó: Németh Kata / Index)