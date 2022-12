Leterítette a vírus a TV2 arcait

Till Attila is elkapta a vírust, ami elmondása szerint a Sztárban sztár leszek! egész stábján végigszaladt: múlt vasárnap Köllő Babett csaknem hang nélkül tolta végig az adást, de a betegségen Tóth Gabi is átesett, akinek emiatt több fellépését is le kellett mondania.