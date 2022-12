Meghalt a Twin Peaks sztárja

A Deadline cikke szerint a színész még december 2-án halt meg, de a gyászhírt csak a hétvégén jelentette be Sabrina Sutherland producer, aki régóta ismerte, és együtt dolgozott vele. A posztból nem derült ki, hogy a színész halálát pontosan mi okozta.

A színész 17 évesen veszítette el a bal karját egy autóbalesetben. A Twin Peaksben egy olyan karakter, Phillip Gerard szerepébe bújt, aki a saját karját levágta azért, hogy megszabaduljon egy gonosz földöntúli lénytől.

A Twin Peaks először az 1990-es években mutatkozott be az ABC csatornán, de akkor két évad után vége szakadt a sorozatnak. 2014-ben aztán egy, a fel nem használt jelentekből összevágott filmmel tértek vissza az alkotók, 2017-ben pedig maga a sorozat is újraindult. Strobel már az 1990-es években is szerepelt a Twin Peaks első évadaiban, és ugyanabban a szerepben tért vissza 2017-ben, a sorozat harmadik évadában.

A színész halála miatt a Twin Peaks több alkotója is részvétet nyilvánított. Az üzenetekben kiemelték, hogy Al Strobelt nagyon szerethető, kedves emberként ismerték meg a forgatásokon – írta a Deadline.

(Borítókép: Al Strobel 2015. október 3-án. Fotó: Amy T. Zielinski / Getty Images)