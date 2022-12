Gyurcsány Ferenc részegen rappel Bödőcs Tibor paródiájában

Vers mindenkinek címmel jelent meg Bödőcs Tibor legújabb paródiája, amelyben Gyurcsány Ferenc mint költő, sőt mi több, rapper jelenik meg. A Facebookon az utóbbi időben saját irodalmi szösszenetekkel jelentkező DK-s politikus szájába egy meglehetősen kusza sorokból álló, a szavakkal összevissza dobálózó költeményt adott a humorista, amely a

Hékások, megjöttek a pokolian felkészült DK-sok, kezükben méregdrága dekások

felütéssel indul.

A videóban rögtön elő is kerül egy italosüveg, és szavalás közben a költő Gyurcsány le is issza magát rendesen, hogy aztán trágár szájú rapperként folytassa, illetve fejezze be az előadását.

Te kurva ország, nem írok rólad több glosszát, lemérem az agyam hosszát, itt vagyok én, a Feri, ki a NER koporsójába a szeget beleveri. Ki meri, ha nem a Feri? Maga meri? Majd a Feri beleveri! Very beleveri!

– hangzik a költemény végén, amit itt tud megtekinteni: