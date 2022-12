Amber Heard fellebbezett, újabb tárgyalást követel

Egy hónappal azután, hogy Johnny Depp ügyvédei keresetet nyújtottak be az esküdtszék téves ítélete miatt, Amber Heard ügyvédei is léptek: fellebbeztek az ítélet ellen, amely szerint 10 millió dollár kártérítést kell fizetnie a színésznőnek.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, július elején egy héttagú esküdtszék bűnösnek találta Heardöt három rágalmazási vádpontban, és arra kötelezte, hogy fizessen 10 millió dollár kártérítést Deppnek. Deppet egy rágalmazási vádpontban találták bűnösnek, Heardnek pedig 2 millió dollár kártérítést ítéltek meg, Depp egykori ügyvédje, Adam Waldman kijelentései miatt, amelyek állítólag ártottak Amber Heard hírnevének.

Akkor Depp ügyvédei keresetet nyújtottak be a Virginia Circuit Fellebbviteli Bíróságon, ugyanis szerintük az esküdtszék téves ítéletet hozott, Depp ugyanis nem vonható felelősségre ügyvédje kijelentései miatt.

Alig telt el egy hónap, Amber Heard ügyvédei is keresetet nyújtottak be: fellebbeztek az ítélet ellen, amely szerint 10 millió dollár kártérítést kell fizetnie a színésznőnek, és újabb tárgyalást követeltek – írja a Deadline.

Heard ügyvédei egy november végi keltezésű dokumentumban azt írják, hogy a bíróság helytelenül akadályozta meg az esküdtszéket abban, hogy megvizsgáljon több olyan esetet, amikor Heard bejelentette Depp bántalmazását egy egészségügyi szakembernek.

Ennek az ügynek azért sem lett volna szabad bíróság elé kerülnie, mert egy másik bíróság már megállapította, hogy Depp több alkalommal is bántalmazta Heardöt – áll az ügyvédek 68 oldalas beadványában.

A virginiai törvények értelmében most egy bírói csoport dönt mindkét fellebbezésről. Attól függően, hogy ez hogyan alakul, Heard és Depp is Virginia legfelsőbb bírósága elé viheti az ügyet, így akár még évekbe is telhet, mire eldől a sorsuk.