John Travolta gyászol: Tudom, hogy még találkozunk

John Travolta, aki több filmben is együtt szerepelt a színésznővel, hétfőn két fotót tett közzé Instagram-oldalán Kirstie Alley-ről egy rövid, szívhez szóló üzenettel.

Kirstie-hez fűződött életem egyik legkülönlegesebb kapcsolata. Szeretlek, Kirstie. Tudom, hogy még találkozni fogunk

– írta John Travolta, miután Kirstie Alley gyermekei bejelentették, hogy a színésznő 71 évesen rákban vesztette életét.

John Travolta és Kirstie Alley együtt játszottak a Nicsak, ki beszél című, 1989-es romantikus vígjátékban, majd az azt követő folytatásokban, amelyeket 1990-ben, illetve 1993-ban mutattak be. Egy videóklip, amelyet szintén az Instagramon osztott meg a gyászoló színész, mutatja, ahogy a páros a filmsorozat harmadik részében táncol a The Dance of Love Scene című szerelmes táncjelenetben.

Kirstie Alley 2020-ban egy interjúban azt mondta, hogy szeretne Travoltával szerepelni a Nicsak, ki beszél újabb folytatásában. „John és én, mindketten nagyon szeretnénk megcsinálni, mert szerintünk vicces, hogy mi vagyunk a nagyszülők” – mondta a színésznő.

Később Kirstie Alley azt is bevallotta, hogy szívesen elszökött volna John Travoltával, hogy összeházasodjanak.

Majdnem elszöktem, és hozzámentem Johnhoz. Tényleg szerettem őt. Még mindig szeretem őt. Ha nem lettem volna házas, akkor is elmentem volna hozzá

– olvasható a US Magazinban Kirstie Alley vallomása.

(Borítókép: Kirstie Alley és John Travolta. Fotó: Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images)